"У меня давление подскочило": пляжное видео Максима Галкина в плавках взбудоражило поклонниц
Максим Галкин в последние дни августа решил напомнить подписчикам, что лето еще не закончилось. Сегодня шоумен поделился в Instagram новым пляжным видео, которое лаконично подписал: "Последние дни лета". Однако внимание зрителей довольно быстро переключилось с моря и тропических пейзажей на самого Галкина.
В ролике 50-летний Максим Галкин появляется на берегу моря в плавках, с мокрыми волосами и кокосом в руках. Артист улыбается, подходит к камере, позирует и явно находится в прекрасном настроении. Конечно же главным предметом обсуждения стала его физическая форма - на видео хорошо видно, что артист заметно накачан.
Подписчицы отреагировали практически мгновенно. Одна из самых интересных реплик звучала так: "Я когда была подростком, мне казалось, Максим уже практически старый был. Это шо за Бенджамин Баттон, вы шикарны, извините".
Другие комментаторы оказались еще менее сдержанными.
- "Доказательство того, что я не зря плачу деньги за интернет!"
- "Ну Тарзан, только настоящий!"
- "Простите, но я растерялась - куда смотреть?"
- "У меня давление подскочило, извинитесь".
- "Максим - красавчик!"
- "Мотивация к спорту +1".
Кто-то и вовсе написал, что теперь артисту остается "только Голливуд покорять", а другой подписчик назвал произошедшее "абсолютной победой".
Нашлись, конечно, и те, кого больше заинтересовали детали. Один из мужчин лаконично заметил: "Все хорошо, кроме плавок", а одна из подписчиц призналась, что всегда считала ноги Галкина более длинными.
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Сам Галкин на многочисленные комплименты пока публично не реагирует. Впрочем, судя по настроению комментариев, для его поклонниц эти "последние дни лета" оказались значительно жарче, чем ожидалось.