"У меня давление подскочило": пляжное видео Максима Галкина в плавках взбудоражило поклонниц

В ролике 50-летний Максим Галкин появляется на берегу моря в плавках, с мокрыми волосами и кокосом в руках. Артист улыбается, подходит к камере, позирует и явно находится в прекрасном настроении. Конечно же главным предметом обсуждения стала его физическая форма - на видео хорошо видно, что артист заметно накачан.