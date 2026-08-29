Комик Александр Незлобин дождался статуса "иноагента" - еще недавно он шутил, что о нем забыли
Еще совсем недавно Александр Незлобин шутил со сцены, что российские власти будто бы забыли о его существовании. Комик удивлялся, почему, несмотря на эмиграцию и публичные высказывания, его до сих пор не внесли в реестр "иностранных агентов". Теперь эта шутка потеряла актуальность - 28 августа Минюст России официально присвоил Незлобину этот статус, а сам артист отреагировал в своем стиле.
"На мне даже иноагентства нет"
В феврале 2026 года во время одного из выступлений Незлобин обратил внимание на то, что его фамилии до сих пор нет в реестре.
"На мне даже иноагентства нет, понимаете?" - шутил комик.
Он предполагал, что российские власти могли попросту не считать его достаточно заметной фигурой. Незлобин также иронизировал над самим образом "иностранного агента", продолжая строить на этой теме часть своего стендапа.
Незлобина внесли в реестр 28 августа
В пятницу, 28 августа, Министерство юстиции России объявило о включении Александра Незлобина в реестр "иностранных агентов". По версии ведомства, артист участвовал в создании и распространении материалов других иностранных агентов и организаций, деятельность которых в России признана нежелательной. Минюст также утверждает, что Незлобин распространял "недостоверную информацию" о решениях российских властей и проводимой ими политике, а также выступал против войны в Украине. Отдельно в сообщении ведомства отмечается, что комик проживает за пределами России.
"Грех не воспользоваться хайпом"
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Долго хранить серьезное молчание после новости Незлобин не стал. В Instagram он опубликовал ролик, в котором весьма своеобразно обыграл новый статус. По сюжету видео комик просыпается с болью в животе и отправляется в туалет. Там он берет телефон, открывает новости и узнает, что его признали "иностранным агентом". После этого Незлобин в свойственной ему манере сообщает, что от неожиданности "обосрался".
Следующий кадр окончательно раскрывает шутку. Камера направлена на унитаз, а поверх изображения появляется длинная обязательная маркировка о том, что материал произведен или распространен иностранным агентом Александром Незлобиным.
На этом Незлобин не остановился. Под роликом он написал: "Грех не воспользоваться хайпом" - и вместо политического заявления разместил расписание своих ближайших гастролей.
Уже в сентябре у него запланированы выступления в Бостоне, Эшвилле, Вашингтоне, Финиксе, Рино и Лас-Вегасе. Затем Незлобин собирается выступать на английском языке в Брюсселе, Амстердаме, Роттердаме, Берлине, Мюнхене, Вене и Праге, после чего продолжит русскоязычные концерты в США.
Кто такой Александр Незлобин
Александр Незлобин родился в 1983 году в Свердловской области. Широкую известность он получил благодаря Comedy Club, резидентом которого стал в середине 2000-х. Незлобин выступал со стендап-монологами, снимался в кино и сериалах, работал над собственными телевизионными проектами. Одной из наиболее заметных его работ стал сериал "Неzлоб", где он сыграл самого себя.
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Позднее комик ушел из Comedy Club и продолжил развивать сольную карьеру. Еще до полномасштабного вторжения России в Украину Незлобин начал все больше времени проводить в США, а в 2021 году вместе с семьей переехал туда на постоянное место жительства.
После начала войны Незлобин остался за границей и публично выступил против российского вторжения в Украину. В интервью он рассказывал, что решение об эмиграции далось непросто: в России у него оставались известность, сложившаяся карьера и привычная аудитория, тогда как в США многое фактически пришлось начинать заново. При этом Незлобин решил попробовать выйти за пределы русскоязычного стендапа. Он начал выступать на английском языке, рассказывал о сложностях работы с новой аудиторией и постепенно стал давать англоязычные концерты. Сейчас комик гастролирует как с русскоязычной, так и с английской программой.