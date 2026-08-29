Комик Александр Незлобин дождался статуса "иноагента" - еще недавно он шутил, что о нем забыли

Долго хранить серьезное молчание после новости Незлобин не стал. В Instagram он опубликовал ролик, в котором весьма своеобразно обыграл новый статус. По сюжету видео комик просыпается с болью в животе и отправляется в туалет. Там он берет телефон, открывает новости и узнает, что его признали "иностранным агентом". После этого Незлобин в свойственной ему манере сообщает, что от неожиданности "обосрался".