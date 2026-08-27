Зеленский и Шон Пенн сели на пол посреди зала: необычная сцена попала на видео

Шон Пенн приехал в Киев незадолго до Дня независимости Украины. 25 августа актер посетил мероприятие в украинской столице, где встретился с Зеленским. Видео опубликовал в Facebook директор Дворца "Украина" Сергей Пермaн. На кадрах видно, как Пенн, стоя рядом с украинским президентом, сначала опускается на одно колено. Вскоре рядом с ним на пол садится и Зеленский. Они здороваются и несколько минут разговаривают прямо посреди зала. Затем президент и актер встают и возвращаются на свои места.