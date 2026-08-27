Зеленский и Шон Пенн сели на пол посреди зала: необычная сцена попала на видео
Президент Украины Владимир Зеленский и голливудский актер Шон Пенн неожиданно сели прямо на пол посреди зала, чтобы не мешать другим зрителям. Необычная сцена в Киеве мгновенно разошлась по соцсетям и вызвала бурную реакцию.
Шон Пенн приехал в Киев незадолго до Дня независимости Украины. 25 августа актер посетил мероприятие в украинской столице, где встретился с Зеленским. Видео опубликовал в Facebook директор Дворца "Украина" Сергей Пермaн. На кадрах видно, как Пенн, стоя рядом с украинским президентом, сначала опускается на одно колено. Вскоре рядом с ним на пол садится и Зеленский. Они здороваются и несколько минут разговаривают прямо посреди зала. Затем президент и актер встают и возвращаются на свои места.
Именно непринужденность этой сцены привлекла наибольшее внимание. Вместо того чтобы покинуть зал для частного разговора или продолжать беседу стоя, загораживая зрителям сцену, Зеленский и Пенн просто сели на пол.
During the event in Kyiv, Volodymyr Zelenskyy chatted with American actor and director Sean Penn for a few minutes right in the hall. In order not to disturb other guests watching the event, they sat down near the seats.— Межа (@mezha_net) August 26, 2026
Video: sergiiperman / Instagram pic.twitter.com/Izs0Adg9iQ
Видео вызвало неоднозначную реакцию в соцсети X.
Большинство пользователей похвалили Пенна за его многолетнюю поддержку Украины и поблагодарили актера за визиты в страну в важные для нее моменты. "Мы вас ценим. Слава Украине!" - написал один из комментаторов. Другие назвали встречу трогательным и по-человечески теплым моментом.
Однако нашлись и критики. Некоторые пользователи посчитали, что американскому актеру в Украине уделяют слишком много внимания. Другие назвали разговор на полу постановочным и неловким. Один из пользователей с иронией заметил, что Зеленский и Пенн из-за своего роста и так не смогли бы закрыть зрителям обзор. Другой лаконично описал встречу словами: "Актер с актером".
Некоторые пользователи также заинтересовались, на каком языке разговаривали президент Украины и американский актер и о чем именно шла их беседа.
Визит Пенна состоялся в период, когда Украина отмечала 35-летие восстановления независимости. Актер уже много лет публично поддерживает Украину и неоднократно приезжал в страну после начала полномасштабного российского вторжения. Во время своих визитов он встречался с украинскими военными, политиками и государственными деятелями, а также работал над документальными проектами о войне. Его поездки в Киев во время войны регулярно привлекали внимание международных СМИ.
На этот раз Пенн получил от Владимира Зеленского и первой леди Украины Елены Зеленской государственную награду "Национальная легенда Украины". Ее вручают людям, внесшим значительный вклад в развитие Украины, а также популяризацию ее культуры, истории и ценностей. Пенн получил награду за продолжительную поддержку Украины и привлечение международного внимания к войне, начатой Россией.