Тим Карри умер в 80 лет: тайная любовь, наркотики, сложные отношения с матерью и жизнь после тяжелого инсульта

Тим Карри был одним из тех актеров, которых невозможно спутать ни с кем другим. Он мог одним взглядом сделать персонажа одновременно смешным и пугающим, превратить клоуна в ночной кошмар целого поколения, а эксцентричного мужчину в корсете и чулках - в героя, пережившего уже полвека. Но чем ярче Карри выглядел на сцене и экране, тем настойчивее он закрывал дверь в собственную жизнь. Он не был женат, не имел детей и почти не называл имен людей, которых любил. Только незадолго до смерти актер начал рассказывать о вещах, о которых прежде предпочитал молчать: смерти отца, пугающих вспышках матери, кокаине, алкоголе, преследовавшем его поклоннике и инсульте, который лишил его возможности ходить. 25 августа 2026 года Тим Карри умер у себя дома в Лос-Анджелесе. Ему было 80 лет.