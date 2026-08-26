За образом веселой блондинки скрывалась настоящая боль: мир скорбит о Долли Партон

Со стороны их союз мог казаться странным: одна из самых публичных женщин Америки и мужчина, который всю жизнь пытался не попадать в объективы. Партон считала, что именно различия помогали им сохранять отношения. Им не требовалось постоянно находиться рядом, не требовалось заниматься одним делом и изображать идеальную звездную пару. А их романтика была удивительно бытовой. Партон рассказывала о пикниках возле реки, поездках в доме на колесах и еде, которую она сама готовила для мужа. Даже когда у них уже были деньги практически на что угодно, Долли могла устроить Карлу простой домашний ужин и достать для него "настоящий хороший фарфор". Она называла их отношения "старой доброй историей любви".