За образом веселой блондинки скрывалась настоящая боль: мир скорбит о Долли Партон
Otkrito вспоминает Долли Партон - певицу, которая прошла путь от нищеты в горах Теннесси до мировой славы, десятилетиями прятала личную жизнь от публики, пережила невозможность стать матерью, тяжелую депрессию и болезненные потери, но почти до последних дней сохраняла самоиронию, работоспособность и удивительное умение превращать самые трудные моменты своей жизни в песни.
25 августа в Нэшвилле умерла Долли Партон - одна из самых узнаваемых американских певиц, автор "Jolene" и "I Will Always Love You", актриса, бизнесвумен и женщина, которая десятилетиями умела смеяться над собственным образом раньше, чем это успевали сделать другие. Ей было 80 лет. По словам ее представителя, Партон умерла в Vanderbilt-Ingram Cancer Center в окружении близких после непродолжительной борьбы с раком. Но история Долли - совсем не только история невероятного успеха. За огромными светлыми париками, стразами и фирменными шутками скрывались бедное детство, почти 60-летний брак с мужчиной, которого публика почти никогда не видела, невозможность стать матерью, болезненный разрыв, тяжелая депрессия и момент, когда она всерьез думала, стоит ли ей вообще продолжать жить.
Пожалуй, одна из причин, по которой Долли Партон десятилетиями нравилась людям, далеким и от кантри, и от американского Юга, заключалась в странном противоречии ее образа. Она выглядела как человек, придуманный до последней ресницы: огромные парики, каблуки, длинные ногти, очень яркий макияж, облегающие костюмы и бесконечные стразы. При этом сама Партон производила впечатление женщины, которая давно поняла о себе что-то очень важное и больше никому ничего не собирается доказывать. "Магия в том, что я выгляжу совершенно искусственной, оставаясь совершенно настоящей", - однажды сказала она в интервью.
Родилась в семье с 12 детьми
Долли Ребекка Партон родилась 19 января 1946 года в штате Теннесси. Она была четвертым из 12 детей Роберта Ли Партона и Эви Ли Партон. Семья жила настолько бедно, что история о плате врачу за ее рождение мешком кукурузной муки впоследствии стала почти частью семейной легенды.
Дом был маленьким, денег постоянно не хватало, отец работал там, где удавалось заработать, а мать занималась многочисленными детьми. Сам Роберт Ли практически не получил образования и плохо читал - много лет спустя именно память об отце станет одной из причин, по которой Долли создаст свой крупнейший благотворительный проект, связанный с детскими книгами.
В ее воспоминаниях бедность соседствовала с музыкой, огромной семьей, религией, фантазией и ощущением, что вокруг происходит что-то интересное. Еще девочкой она втыкала палку в щель между досками на крыльце, надевала сверху консервную банку и представляла, что это микрофон. К пяти годам играла на гитаре, примерно в десять уже сочиняла песни, а в 12 появилась на телевидении.
О своем раннем выступлении она вспоминала с характерной самоиронией: зрители просили ее спеть еще раз, и маленькая Долли решила, что невероятно талантлива. Только повзрослев, она поняла, что публика была в восторге во многом потому, что перед ней стоял ребенок.
Но уверенность уже появилась. Партон говорила, что никогда особенно не боялась ни людей, ни тяжелой работы. Когда после школы она отправилась в Нэшвилл, рассуждала предельно практично: беднее, чем дома, ей там все равно не стать. Если сумеет найти еду, значит, сумеет выжить.
Она приехала в город в 1964 году с чемоданом песен и очень четким представлением о том, чего хочет. В одном из поздних интервью Партон вспоминала, что еще ребенком словно почувствовала внутренний приказ: бежать вперед и не останавливаться. И впоследствии, по ее словам, она не позволяла ни людям, ни болезням, ни разбитому сердцу заставить ее остановиться.
Мужа она встретила почти сразу после приезда в Нэшвилл
Практически одновременно с началом взрослой жизни Долли появился мужчина, который останется рядом почти до самого конца. Карла Дина она встретила в Нэшвилле возле прачечной Wishy Washy. Ей было 18. Он обратил внимание на молодую девушку и заговорил с ней. Спустя два года, в мае 1966-го, они поженились.
Это оказался один из самых необычных браков американского шоу-бизнеса. Чем знаменитей становилась Долли, тем меньше публике удавалось узнать о Карле. Он не хотел красных дорожек, интервью и светской жизни. Занимался собственным бизнесом и предпочитал оставаться дома. В результате вокруг него возникла почти мифология. Периодически появлялись даже слухи, что "тайного мужа" Долли вообще не существует.
Сама она только смеялась. Партон объясняла, что Карл никогда не воспринимал себя как "мистера Долли Партон". Он был Карлом Дином, а дома она сама становилась просто Долли Дин. Певица рассказывала, что могла бронировать столик в ресторане на имя "миссис Дин", словно на время выходя из собственной звездной жизни.
В одном из интервью она называла их знакомство любовью с первого взгляда и признавалась, что красивые мужчины и после свадьбы, конечно, привлекали ее внимание, но никто так и не смог "повернуть ее голову" сильнее Карла.
Со стороны их союз мог казаться странным: одна из самых публичных женщин Америки и мужчина, который всю жизнь пытался не попадать в объективы. Партон считала, что именно различия помогали им сохранять отношения. Им не требовалось постоянно находиться рядом, не требовалось заниматься одним делом и изображать идеальную звездную пару. А их романтика была удивительно бытовой. Партон рассказывала о пикниках возле реки, поездках в доме на колесах и еде, которую она сама готовила для мужа. Даже когда у них уже были деньги практически на что угодно, Долли могла устроить Карлу простой домашний ужин и достать для него "настоящий хороший фарфор". Она называла их отношения "старой доброй историей любви".
Детей у Долли не было
Позже бездетность Партон нередко представлялась как осознанная плата за карьеру. В действительности история была сложнее. Долли и Карл думали о детях. Сама певица не скрывала, что отсутствие собственных детей было для нее болезненной темой. Однажды она назвала это одной из печалей своей жизни, хотя тут же добавила ставшую знаменитой мысль: раз у нее не появилось собственных детей, значит, "все дети могут быть моими".
Она прекрасно знала, что такое заботиться о ребенке. Долли помогала растить младших братьев и сестер, а впоследствии оставалась чрезвычайно близка с многочисленными племянниками и племянницами. Но в 36 лет жизнь поставила точку в вопросе о ее возможном материнстве. Из-за серьезных гинекологических проблем Партон перенесла частичную гистерэктомию и узнала, что детей у нее уже не будет.
Спустя годы она стала относиться к этому философски. Партон рассуждала, что материнство наверняка полностью изменило бы ее судьбу. Возможно, она стала бы меньше гастролировать, чувствовала бы вину, уезжая от детей, а ее карьера в итоге сложилась бы совсем иначе. "Я отдала время с семьей и друзьями... у меня не было детей", - говорила она, отвечая на вопрос о цене собственного успеха. Но к этому спокойствию она пришла далеко не сразу.
"Я была не в порядке"
Начало 1980-х стало для Партон одним из самых тяжелых периодов жизни - особенно парадоксальным на фоне того, насколько успешно в тот момент складывалась ее карьера. Она уже была огромной звездой. Снялась вместе с Джейн Фондой и Лили Томлин в "С девяти до пяти", песня "9 to 5" стала хитом, предложения сыпались одно за другим. Но одновременно начались проблемы со здоровьем, колебания веса, гормональные изменения и серьезный эмоциональный кризис.
Позже Партон рассказывала, что депрессия продолжалась примерно полтора года. "Я была не в порядке", - очень просто описывала она тот период.
За кризисом стояла не только операция. Долли переживала тяжелую личную драму. В мемуарах и интервью она крайне осторожно рассказывала об эмоциональной связи с другим мужчиной, не превращая ее в публичный сериал. В более поздних воспоминаниях речь шла о музыканте и руководителе группы Грегге Перри, с которым ее связывали близкие отношения. Разрыв произошел примерно в тот же период, когда Партон снималась в The Best Little Whorehouse in Texas.
Показательно, что женщина, десятилетиями прекрасно умевшая превращать любую неловкость в шутку, здесь проводила жесткую границу. Она признавалась в боли, но не считала публику вправе знать все. "Люди думают, что знают обо мне очень много, но свою по-настоящему личную жизнь я очень защищаю", - объясняла Партон. И все же позднее она рассказала, насколько далеко зашла депрессия.
В какой-то момент она думала о самоубийстве
В одном из больших интервью она вспоминала, как в период тяжелейшего кризиса спорила с Богом и требовала какого-то ответа. Религиозная женщина, выросшая в семье проповедников, была настолько зла, несчастна и измучена, что размышляла о самоубийстве.
Однажды рядом оказался ее маленький пес по кличке Попай. Животное прыгнуло на кровать именно тогда, когда Долли находилась в особенно опасной точке своих мыслей. Позже она связывала этот момент с ощущением, будто ее кто-то остановил.
Когда интервьюер спросил, писала ли она тогда предсмертную записку, Партон ответила осторожно: "Я думала об этом". На вопрос, насколько близко действительно подошла к самоубийству, она также не стала создавать драматическую легенду и призналась: "Я не знаю".
Выйти из депрессии ей помогли работа, вера и, как ни странно, Сильвестр Сталлоне. Они вместе снимались в провалившемся у критиков фильме Rhinestone. Партон вспоминала, что Сталлоне оказался рядом человеком с невероятной жизненной энергией, много тренировался и буквально подтолкнул ее снова заниматься собой. Она называла его воздействие "исцеляющим".
А главным способом справляться с болью для самой Долли всегда оставались песни. Она говорила, что письмо заменяло ей психотерапию: сначала переживание бывает настолько острым, что о нем невозможно даже писать, а затем, когда боль немного отступает, ее уже можно превратить в рифму и историю.
Ее самая знаменитая песня о сопернице выросла из настоящей ревности
Партон никогда не изображала собственный брак стерильной сказкой. Она прекрасно понимала ревность, соблазн и страх потерять любимого человека.
Песня "Jolene", одна из самых известных в истории кантри, родилась из двух настоящих историй. Имя она позаимствовала у юной поклонницы с красивыми рыжими волосами, а сюжет подсказала женщина, работавшая в банке и, по словам Партон, проявлявшая слишком заметный интерес к Карлу.
Долли впоследствии рассказывала об этом с юмором и даже благодарила ту историю за огромные деньги, которые ей принесла песня. Но в самой "Jolene" юмора почти нет. Это голос женщины, которая настолько боится проиграть сопернице, что не угрожает ей, а просит оставить ее мужчину в покое.
Портер Вагонер помог ей стать звездой, а потом подал на нее в суд
До мировой известности был еще один мужчина, сыгравший огромную роль в ее судьбе, - кантри-певец и телеведущий Портер Вагонер.
В 1967 году Партон стала регулярно появляться в его телевизионном шоу. Их дуэты пользовались успехом, Вагонер помог ей получить контракт с RCA, продвигал молодую певицу и фактически открыл перед ней двери большой кантри-индустрии. Но постепенно отношения начали напоминать клетку. Долли хотела строить самостоятельную карьеру, а Вагонер не хотел ее отпускать. Когда она решила уйти, разговоры не помогали. Тогда Партон сделала то, что умела лучше всего, - написала песню. Так появилась "I Will Always Love You".
Название заставляет представить романтическое расставание мужчины и женщины, однако изначально это было музыкальное прощание с Портером Вагонером. Долли не говорила ему: "Я тебя ненавижу". Наоборот, смысл был примерно таким: я благодарна тебе, я всегда буду любить тебя, но мне нужно уйти.
Красивого финала все равно не получилось. Вагонер впоследствии подал на нее в суд, потребовав крупную сумму, связанную с менеджерскими выплатами и авторскими отчислениями. Их отношения прошли через тяжелый конфликт, хотя спустя годы они сумели помириться.
Она плакала, когда отказала Элвису Пресли
Через некоторое время "I Will Always Love You" могла получить совсем другую судьбу. Песню хотел записать Элвис Пресли. Для молодой Долли это было невероятно. Она обожала Элвиса и была в восторге от самой мысли, что он споет ее композицию. Но перед записью менеджер Пресли Том Паркер сообщил условие: сторона Элвиса должна получить половину издательских прав. Долли отказалась. Позже она признавалась, что очень переживала и плакала из-за упущенной возможности. Но права на песню сохранила. Это решение оказалось одним из важнейших в ее карьере.
В 1992 году "I Will Always Love You" записала Уитни Хьюстон для фильма "Телохранитель". Версия Хьюстон превратилась в мировой мегахит и принесла автору композиции огромные гонорары.
За легкомысленным внешним образом вообще скрывалась чрезвычайно расчетливая в хорошем смысле бизнесвумен. Она довольно рано создала собственную издательскую компанию и понимала ценность авторских прав в то время, когда начинающим певицам было гораздо проще согласиться на любые условия большого мужчины-продюсера.
Она сама придумала себе образ "дешевой женщины"
Внешность Долли Партон обсуждали всю ее жизнь. И здесь она сделала примерно то же самое, что с карьерой: перехватила контроль над разговором. В детстве Долли восхищалась местной женщиной, которую остальные взрослые считали вульгарной. У нее были яркие волосы, обтягивающая одежда, макияж и каблуки. Для маленькой девочки из бедной семьи это выглядело не пошло, а роскошно. "Это было представление деревенской девочки о гламуре", - объясняла Партон спустя много лет.
Когда ей говорили, что ее образ выглядит искусственным, она не спорила. О пластических операциях Партон говорила открыто и шутила первой. Одно из самых известных ее высказываний: "Нужно очень много денег, чтобы выглядеть настолько дешево".
После выступления на фестивале Glastonbury, когда появились подозрения, будто певица пела под фонограмму, Долли ответила в типичном стиле: грудь может быть ненастоящей, волосы тоже, "но голос и сердце настоящие". Партон десятилетиями использовала сексистский стереотип о "глупой блондинке" как прикрытие. Пока окружающие обсуждали грудь, парик и маникюр, она сохраняла права на песни, создавала компании и строила огромный бизнес.
За миллионами и Dollywood стояла память о бедном отце, который почти не умел читать
Со временем Долли превратила собственное имя в огромный бизнес. В 1986 году появился Dollywood - тематический парк в Теннесси, который стал одним из важнейших туристических объектов региона и крупным работодателем.
Она уехала из бедной Аппалачии, но не хотела всю оставшуюся жизнь рассказывать, как "выбралась оттуда". Наоборот, ей хотелось вкладывать деньги туда, откуда она пришла. Она говорила, что хочет сохранить наследие Смоки-Маунтинс и позволить местным людям самим рассказывать свою историю, а не смотреть, как Голливуд изображает их карикатурой.
Самым трогательным ее проектом стала Imagination Library, запущенная в 1995 году. Программа бесплатно отправляет маленьким детям книги. Ее вдохновила история отца Долли, которому из-за бедности пришлось рано бросить школу и который всю жизнь испытывал трудности с чтением. К моменту смерти певицы проект раздал детям сотни миллионов книг.
Во время пандемии COVID-19 Партон пожертвовала миллион долларов на исследования в Vanderbilt University Medical Center. Часть этих средств поддержала исследования, связанные с вакциной Moderna.
После смерти мужа она потеряла свой "якорь"
Карл Дин умер 3 марта 2025 года в возрасте 82 лет. Их брак продолжался почти 59 лет. Для женщины, которая привыкла постоянно работать, придумывать новые проекты и переводить самые тяжелые чувства в песни, это оказалось совершенно другой потерей. После смерти мужа Партон называла его своим "якорем" и признавалась, что жизнь без человека, который присутствовал практически во всей ее взрослой истории, требует огромной перестройки. Особенно тяжело давались праздники, годовщины и привычные семейные моменты. В память о Карле она написала песню "If You Hadn't Been There".
Позже выяснилось, что, ухаживая за мужем, Долли почти перестала следить за собственным здоровьем. Она сама рассказывала, что у нее возникали головокружения и обезвоживание, ранее были инфекции, связанные с камнями в почках, ей приходилось отменять и переносить выступления и проходить медицинские процедуры.
При этом она продолжала говорить о новых проектах - музее, гостинице и мюзикле о собственной жизни. Это в каком-то смысле замкнуло круг. Еще ребенком Долли представляла сцену на крыльце бедного дома и чувствовала, что должна куда-то бежать. Уже став одной из самых известных женщин Америки, она говорила, что главное - "сохранять движение", потому что останавливаться нельзя. Она почти не остановилась.
"Песни - мое наследие"
25 августа 2026 года представитель Долли Партон сообщил, что певица умерла в Vanderbilt-Ingram Cancer Center в Нэшвилле. Рядом находились близкие. Ей было 80 лет. По данным ее команды, Партон пережила непродолжительную борьбу с онкологическим заболеванием.
За несколько десятилетий Долли Партон успела стать гораздо большим, чем звездой кантри. Она написала тысячи песен, продала более 100 миллионов записей, получила множество музыкальных наград, построила бизнес-империю, снималась в кино и превратила свое имя в один из самых узнаваемых американских культурных брендов. При этом сама она относилась к идее наследия значительно проще. "Песни - мое наследие", - говорила Партон.
Возможно, именно песни и объясняют, почему ее публичный образ оказался таким долговечным. Долли всю жизнь выглядела как веселая героиня собственного шоу, но писала вовсе не о блеске и славе. Она писала о бедности и унижении, о матери, сшившей дочери пальто из лоскутков, о ревности к более красивой женщине, о расставании с человеком, которого продолжаешь любить, о тяжелой работе, одиночестве и необходимости все равно идти дальше.
И сама была устроена примерно так же. Чем ярче становились парики, тем меньше ей нужно было притворяться. Чем больше публика смеялась над преувеличенной "Долли", тем свободнее настоящая Долли Партон могла оставаться внутри этого образа. Она однажды призналась журналисту, что поклонникам кажется, будто они знают о ней практически все. Затем задумалась и согласилась: на самом деле они знают удивительно мало.