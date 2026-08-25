Возвращение Меган Маркл в Голливуд провалилось? Ее больше не рассматривают на роль в популярном телесериале

Биограф королевской семьи и бывший главный редактор журналов Vanity Fair и The New Yorker Тина Браун заявила, что Меган Маркл больше не рассматривается на роль в третьем сезоне сериала Netflix. "Сегодня утром я узнала, что участие Меган Маркл в третьем сезоне сериала отменено", - написала Браун в своем издании Fresh Hell. По ее словам, негативная реакция в Великобритании оказалась настолько сильной, что продолжать эту идею стало невозможно.