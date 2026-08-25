Возвращение Меган Маркл в Голливуд провалилось? Ее больше не рассматривают на роль в популярном телесериале
Меган Маркл, герцогиня Сассекская, могла эффектно вернуться в Голливуд - благодаря новому сериалу Гая Ричи. Но не прошло и суток, как появилась информация, что от идеи отказались из-за бурной реакции британцев.
Еще совсем недавно появились сообщения о том, что герцогиня Сассекская Меган может вернуться к актерской карьере, получив роль в популярном сериале Гая Ричи "Джентльмены" ("The Gentlemen"). Однако менее чем через сутки появилась совершенно противоположная информация - якобы ее участие отменили после резкой реакции британской публики.
Биограф королевской семьи и бывший главный редактор журналов Vanity Fair и The New Yorker Тина Браун заявила, что Меган Маркл больше не рассматривается на роль в третьем сезоне сериала Netflix. "Сегодня утром я узнала, что участие Меган Маркл в третьем сезоне сериала отменено", - написала Браун в своем издании Fresh Hell. По ее словам, негативная реакция в Великобритании оказалась настолько сильной, что продолжать эту идею стало невозможно.
Ранее сообщалось, что 45-летняя герцогиня Сассекская начала переговоры о возможной роли в британском комедийном боевике Гая Ричи. Какая именно героиня могла достаться Маркл, не сообщалось, а контракт еще не был подписан.
Роль в сериале стала бы одной из самых серьезных попыток Меган вернуться к актерской карьере после ухода из юридической драмы "Форс-мажоры" ("Suits"). В сериале она несколько лет играла помощницу адвоката Рэйчел Зейн, а покинула проект перед свадьбой с принцем Гарри в 2018 году.
Однако информация об отказе от кандидатуры Маркл пока официально не подтверждена. Ни Netflix, ни Гай Ричи, ни сама Меган публично не заявляли о прекращении переговоров. Более того, другие источники утверждают обратное - интерес к участию герцогини якобы сохраняется, а переговоры продолжаются.
Тем временем Netflix официально подтвердил, что у сериала будет третий сезон.
Ранее сообщалось, что после более чем шести лет жизни в США принц Гарри и его супруга Меган решили вернуться в Великобританию вместе с детьми. Их переезд может стать новым шагом к примирению Гарри с королевской семьей.