"Я был плохим мужем и отцом": самые тяжелые признания Джеки Чана о собственной жизни
На экране Джеки Чан почти всегда остается веселым, добродушным и неуязвимым. Однако настоящая жизнь актера оказалась значительно мрачнее его комедийных боевиков. За мировой славой скрывались семейные тайны, многочисленные измены, алкоголь, опасное вождение, сложные отношения с детьми и травмы, последствия которых он ощущает до сих пор.
Джеки Чан не пытался полностью скрывать свое прошлое. В автобиографии Never Grow Up он признался, что был плохим мужем и отцом, посещал публичные дома, злоупотреблял алкоголем и порой вел себя жестоко.
Родители скрывали от него настоящее имя и существование других детей
Джеки Чан родился 7 апреля 1954 года в Гонконге. Его настоящее имя при рождении - Чан Консан. Однако уже во взрослом возрасте актер узнал, что история его семьи была гораздо сложнее, чем он представлял. Отец актера, которого он знал как Чарльза Чана, на самом деле носил фамилию Фан. В молодости тот сотрудничал с разведкой китайских националистов, был связан с криминальной средой и после прихода к власти коммунистов бежал в Гонконг.
Еще более неожиданной оказалась история матери. До знакомства с будущим мужем она занималась контрабандой опиума и была известна как азартный игрок. По семейной легенде, родители Джеки познакомились после того, как отец задержал женщину с наркотиками, но, узнав о ее тяжелом положении, отпустил ее. У обоих к тому времени уже были дети от предыдущих браков. Отец оставил в материковом Китае двух сыновей, а мать - двух дочерей. Джеки долгое время не знал о существовании четырех старших братьев и сестер.
Эта история была рассказана в документальном фильме Traces of the Dragon: Jackie Chan and His Lost Family. По словам режиссера Мейбл Чун, актер несколько раз плакал во время просмотра чернового монтажа и не хотел смотреть готовую картину целиком.
В семь лет он остался без родителей
Когда Джеки был ребенком, его отец уехал на заработки в Австралию, а позднее к нему присоединилась мать. Мальчика оставили в гонконгской школе пекинской оперы, заключив договор на десять лет обучения. Условия там были крайне суровыми. Дети занимались акробатикой, боевыми искусствами, пением и актерским мастерством с раннего утра до позднего вечера. За ошибки их наказывали, а полноценного общего образования они практически не получали.
Джеки позднее признавался, что переживал из-за разлуки с родителями. Однако именно полученные в школе навыки впоследствии сделали его одним из самых известных каскадеров и актеров в мире.
После окончания школы он некоторое время жил в Австралии, работал на стройке и едва сводил концы с концами. Тогда же появилось имя Джеки: коллегам было сложно произносить его китайское имя, поэтому они начали называть молодого рабочего "Маленьким Джеком".
До брака у него был роман с певицей Терезой Тенг
В конце 1970-х годов Джеки Чан встречался с популярной тайваньской певицей Терезой Тенг. Оба тогда находились в начале международной карьеры и старались не афишировать отношения. По воспоминаниям Чана, они были очень разными. Тереза была спокойной, утонченной и сдержанной, а он предпочитал шумные компании, постоянно находился в окружении друзей и мог вести себя грубо.
Актер признавал, что недостаточно ценил возлюбленную и порой намеренно заставлял ее ждать, демонстрируя друзьям собственную независимость. В конечном итоге отношения распались. Тенг умерла в 1995 году в возрасте 42 лет, и позднее Чан с сожалением вспоминал о том, как обращался с ней.
Женился на Джоан Лин незадолго до рождения сына
В 1981 году Джеки познакомился с тайваньской актрисой Джоан Лин, которая в то время была большой звездой азиатского кино. Они начали встречаться, и вскоре женщина забеременела. Пара поженилась в Лос-Анджелесе в декабре 1982 года, незадолго до рождения сына Джейси. Свадьба была тайной и очень скромной. Чан опасался, что известие о браке расстроит поклонниц и повредит его популярности.
Джоан практически отказалась от актерской карьеры и посвятила себя семье. Сам Чан большую часть времени проводил на съемках. Позднее он признавал, что жена и сын могли видеть его лишь поздно ночью, когда он ненадолго возвращался домой. Несмотря на многочисленные семейные кризисы, Джоан Лин и Джеки Чан официально остаются супругами более 40 лет.
Он подозревал жену в корыстных намерениях
В мемуарах Чан рассказал, что в первые годы брака не доверял Джоан. Актер опасался, что она может претендовать на его деньги, и старался контролировать состояние. Такое отношение особенно задевало жену, поскольку до замужества она сама была успешной и востребованной актрисой. Чан впоследствии признал, что его подозрения были несправедливыми.
Отношение к супруге изменилось после громкого скандала с изменой. Джоан не стала устраивать публичных разбирательств и согласилась сохранить семью. После этого Чан, по собственным словам, начал полностью доверять жене и предоставил ей возможность распоряжаться семейными финансами.
В молодости посещал публичные дома и много пил
Джеки Чан откровенно писал, что после появления первых больших гонораров практически не умел обращаться с деньгами. Он вырос в бедности, поэтому внезапное богатство воспринимал как возможность получить все, чего был лишен раньше.
Актер покупал дорогие автомобили, часы и одежду, устраивал шумные вечеринки, играл в азартные игры и тратил крупные суммы на друзей. Он также признался, что посещал публичные дома. Чан много пил и несколько раз садился за руль в нетрезвом состоянии. В мемуарах он описал день, когда утром разбил Porsche, а вечером попал в новую аварию на Mercedes-Benz. По его словам, тогда он вел себя как человек, который внезапно получил славу и деньги, но не научился контролировать себя. Подробные признания серьезно изменили представление части поклонников об актере.
Во время ссоры бросил маленького сына через комнату
Одно из самых тяжелых признаний Чана связано с сыном. Во время ссоры с женой актер схватил маленького Джейси и бросил его через комнату. Ребенок упал на диван. Чан писал, что сразу понял, насколько опасным и чудовищным был этот поступок. После случившегося он пообещал больше никогда не поднимать руку на сына.
Тем не менее отношения между отцом и ребенком оставались холодными. Джейси воспитывала в основном мать, а Джеки почти постоянно отсутствовал. Актер позднее признал, что редко хвалил сына и практически не говорил ему добрых слов. По его словам, он считал, что строгая дисциплина сделает Джейси самостоятельным. Лишь спустя годы Чан понял, что эмоциональная отстраненность не помогала сыну, а отдаляла его.
Арест сына стал публичным унижением для семьи
В августе 2014 года Джейси Чан был задержан в Пекине. Полиция обнаружила в его доме более 100 граммов марихуаны. Его обвинили в предоставлении помещения другим людям для употребления наркотиков. Скандал оказался особенно болезненным для Джеки Чана, поскольку ранее он участвовал в антинаркотических кампаниях в Китае.
Актер публично заявил, что испытывает стыд и разочарование. При этом он признал и собственную ответственность, отметив, что недостаточно хорошо воспитывал сына. Джейси приговорили к шести месяцам тюрьмы и денежному штрафу. После освобождения он принес публичные извинения. Позднее Джеки рассказывал, что тюремное заключение изменило сына, а их отношения постепенно стали лучше.
Измена привела к рождению дочери
В конце 1990-х годов Джеки Чан, оставаясь женатым, вступил в отношения с актрисой и бывшей победительницей конкурса "Мисс Азия" Элейн Нг.
19 ноября 1999 года Элейн родила дочь Этту Нг. Информация о романе стала достоянием общественности еще во время ее беременности, после чего Чан оказался в центре огромного скандала. На пресс-конференции актер признал измену и произнес фразу, которая вызвала особенно сильное возмущение. Он заявил, что совершил ошибку, которую могут совершить многие мужчины. Критики посчитали, что таким образом Чан попытался разделить ответственность за собственный поступок со всеми мужчинами.
В автобиографии он уже назвал случившееся "серьезной ошибкой". По его словам, известие об измене и ребенке произвело эффект взорвавшейся бомбы. Он боялся разговора с Джоан и понимал, что обычного извинения будет недостаточно.
Реакция Джоан стала для Чана неожиданной. Она не стала публично обвинять его и, согласно рассказу актера, дала понять, что готова пройти через кризис вместе с ним. Супруги сохранили брак. Чан впоследствии говорил, что именно после этого окончательно понял, насколько преданной была его жена. Однако прощение со стороны супруги не означало создания отношений с родившейся дочерью. Элейн Нг воспитывала девочку самостоятельно.
Дочь не считает его настоящим отцом
Этта Нг неоднократно говорила, что у нее нет отношений с Джеки Чаном. По словам девушки, она признает его биологическим отцом, но не воспринимает как близкого человека, поскольку он не присутствовал в ее жизни. Сам Чан крайне редко говорил о дочери. В мемуарах он подробно описал реакцию жены на измену, но почти ничего не рассказал об Этте или ее матери.
В 2017 году стало известно, что Этта состоит в отношениях с женщиной. Когда Джеки Чана спросили об этом, он коротко ответил, что главное - чтобы дочь была счастлива.
Этта жила под мостом
В 2018 году Этта и ее партнерша Энди Отом опубликовали видео, в котором заявили, что остались без жилья из-за неприятия со стороны родителей. По словам девушек, некоторое время им приходилось спать под мостом. В том же году Этта и Энди сообщили о свадьбе в Канаде. Позднее публикации об их браке и видео о бездомности были удалены.
В прессе периодически появляются сообщения о возможном примирении Джеки Чана с дочерью или оказанной ей финансовой помощи. Однако надежных публичных подтверждений того, что отец и дочь действительно восстановили отношения, по состоянию на август 2026 года нет.
Он собирался лишить сына наследства
Джеки Чан неоднократно говорил, что не хочет, чтобы Джейси жил за счет состояния отца. Актер рассуждал, что способный человек должен самостоятельно заработать деньги, а неспособный лишь растратит чужое состояние. На этом основании возникли многочисленные публикации о том, что Чан якобы полностью лишил сына наследства и завещал все благотворительным организациям.
Сам актер действительно обещал направить значительную часть состояния на благотворительность. Однако точное содержание его завещания публично не раскрывалось.
Самая тяжелая травма едва не стоила ему жизни
За карьеру Джеки Чан получил огромное количество травм. Он ломал нос, пальцы, ребра, скулы, лодыжки и другие кости, повреждал позвоночник, колени, плечи и глаза. Самая опасная авария произошла в 1986 году во время съемок фильма "Доспехи Бога" в Югославии. Чан должен был перепрыгнуть с уступа на ветку дерева, но сорвался и упал на камни. Он получил перелом черепа и кровоизлияние в мозг. Актер находился в коме около недели, а окружающие опасались, что он умрет. Врачи провели экстренную операцию.
После этого в его черепе осталось отверстие, закрытое специальной пластиковой вставкой. Чан частично потерял слух на правое ухо. Эта травма считается самым серьезным происшествием за всю его карьеру.
Продолжал сниматься со сломанной ногой
Во время работы над фильмом "Разборка в Бронксе" Чан сломал лодыжку, неудачно приземлившись после прыжка. Вместо остановки съемок он продолжил работать. На гипс надели специальную конструкцию, внешне напоминавшую кроссовок. Благодаря этому актер смог закончить часть сцен, хотя нагрузка могла усугубить травму.
Последствия многочисленных повреждений полностью не исчезли. С возрастом Чан стал осторожнее, но не отказался от самостоятельного выполнения трюков. В 2025 году, в возрасте 71 года, он рассказывал, что по-прежнему получает травмы на съемках и незадолго до интервью снова повредил себя.