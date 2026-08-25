"Я был плохим мужем и отцом": самые тяжелые признания Джеки Чана о собственной жизни

Актер покупал дорогие автомобили, часы и одежду, устраивал шумные вечеринки, играл в азартные игры и тратил крупные суммы на друзей. Он также признался, что посещал публичные дома. Чан много пил и несколько раз садился за руль в нетрезвом состоянии. В мемуарах он описал день, когда утром разбил Porsche, а вечером попал в новую аварию на Mercedes-Benz. По его словам, тогда он вел себя как человек, который внезапно получил славу и деньги, но не научился контролировать себя. Подробные признания серьезно изменили представление части поклонников об актере.