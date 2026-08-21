Маэстро Раймонд Паулс покинул свой пост на Латвийском радио

Портал Jauns.lv связался с руководителем отдела маркетинга и коммуникации Латвийского общественного СМИ (LSM) Лайлой Клявиней, чтобы получить подтверждение этой информации, однако представитель LSM пояснила, что пока более подробной информации или официального комментария не будет.