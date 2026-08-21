Композитор и пианист Раймонд Паулс.
Латвийские звезды
Сегодня 09:30
Маэстро Раймонд Паулс покинул свой пост на Латвийском радио
Маэстро Раймонд Паулс ушел с работы на Латвийском радио, свидетельствует информация, оказавшаяся в распоряжении портала Jauns.lv, которую подтвердил надежный источник.
По имеющимся данным, эту информацию в личной беседе самому порталу раскрыл композитор.
Портал Jauns.lv связался с руководителем отдела маркетинга и коммуникации Латвийского общественного СМИ (LSM) Лайлой Клявиней, чтобы получить подтверждение этой информации, однако представитель LSM пояснила, что пока более подробной информации или официального комментария не будет.
Новость будет дополнена, как только появятся более подробные сведения о произошедшем.