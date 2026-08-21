Его 4-летний сын выпал с 53-го этажа небоскреба: самый страшный день в жизни Эрика Клэптона
Утром 20 марта 1991 года Эрик Клэптон собирался забрать 4-летнего сына Конора на обед, а затем отвезти его в зоопарк. Но встреча не состоялась - мальчик погиб, выпав из окна квартиры на 53-м этаже, а пережить страшную потерю музыканту впоследствии помогла песня, которую узнал весь мир.
Сын появился, когда Клэптон разрушал собственную жизнь
К середине 1980-х Эрик Клэптон уже был мировой звездой, однако его личная жизнь оставалась крайне нестабильной. За плечами музыканта были годы героиновой зависимости, после которой возникла тяжелая проблема с алкоголем. Его брак с Патти Бойд, бывшей женой Джорджа Харрисона, также постепенно разрушался. Клэптон много пил и изменял жене, а в 1985 году после отношений с Ивонн Келли у него родилась дочь Рут.
Вскоре в жизни музыканта появилась итальянская модель и актриса Лори Дель Санто. В августе 1986 года она родила ему сына Конора. Появление мальчика неожиданно заставило Клэптона задуматься о том, каким его однажды увидит собственный ребенок. Музыкант боялся, что, когда Конор станет достаточно взрослым, чтобы понять происходящее, перед ним окажется постоянно пьяный отец.
Эта мысль стала одним из важнейших факторов, заставивших Клэптона вновь обратиться за помощью. В 1987 году он прошел лечение от алкогольной зависимости и на этот раз сумел сохранить трезвость. Позднее музыкант признавался, что сын стал для него мощнейшей мотивацией. Он больше не хотел жить так, как жил раньше, поскольку теперь последствия его поведения затрагивали не только его самого.
Клэптон не был отцом, который находился рядом с Конором каждый день. Мальчик преимущественно жил с матерью, однако по мере его взросления отношения отца и сына становились все более близкими. "Это были самые близкие отношения, которые у меня когда-либо были, потому что я вложил в них столько надежды", - вспоминал музыкант спустя годы.
Последний вечер отца и сына прошел в цирке
В марте 1991 года Лори Дель Санто приехала вместе с Конором в Нью-Йорк, где в то время находился и Клэптон. 19 марта отец и сын отправились в цирк. Впоследствии этот совершенно обычный семейный вечер приобрел для музыканта огромное значение - он оказался последним, который Клэптон провел со своим ребенком. Позже воспоминания об этом дне нашли отражение еще в одной его композиции - Circus Left Town.
На следующий день они снова договорились встретиться. Клэптон собирался забрать Конора на обед, после чего отец и сын планировали отправиться в зоопарк Центрального парка. Музыкант находился в гостинице неподалеку и готовился к встрече, когда ему позвонила Лори. Женщина была в истерике и сообщила, что Конор погиб. "Я просто не мог заставить себя в это поверить", - вспоминал позднее Клэптон.
Одно из окон на 53-м этаже оказалось открытым
Трагедия произошла утром 20 марта в нью-йоркской квартире, где находились Конор и его мать. В помещении проводились работы, и одно из больших окон было оставлено открытым. 4-летний мальчик оказался рядом с ним и выпал с 53-го этажа. Он погиб на месте.
Получив звонок, Клэптон немедленно отправился к дому. Позднее музыкант признавался, что происходившее вокруг воспринимал почти как события из чужой жизни. В квартире находились сотрудники экстренных служб и полиция, а сам он был настолько потрясен, что не мог до конца осознать случившееся.
Мать Конора плакала каждый день
Лори Дель Санто долгие годы почти не рассказывала публично о смерти сына. Позже она призналась, что после трагедии около четырех лет плакала практически каждый день. Ей снились кошмары, в которых она слышала, как Конор зовет ее на помощь, а смотреть на фотографии ребенка женщина долгое время просто не могла.
"Я не могу смотреть ни на одну фотографию Конора, но его лицо совершенно ясно стоит у меня перед глазами", - рассказывала она.
Еще более тяжелой деталью стало то, как родители переживали общее горе. По словам Дель Санто, они с Клэптоном практически не разговаривали друг с другом о погибшем мальчике. "Мы даже не произносили имя Конора. Нам не нужно было, потому что слов не существовало", - вспоминала она.
Клэптон выбрал другой способ справляться с произошедшим. После похорон он отдалился от публичной жизни, много времени проводил в одиночестве и часами играл на гитаре. Он также продолжал посещать встречи людей, боровшихся с алкогольной и наркотической зависимостью.
Все боялись, что Клэптон снова начнет пить
Для человека с историей тяжелой зависимости смерть сына представляла огромный риск. Можно было ожидать, что Клэптон снова попытается заглушить случившееся алкоголем, тем более что раньше именно так он часто справлялся с жизненными проблемами. Однако произошло противоположное.
Клэптон не сорвался. Более того, впоследствии он говорил, что сохранение трезвости стало способом почтить память Конора. Музыканту пришлось впервые проживать настолько сильную боль, не пытаясь от нее убежать. "В тот момент я понял, что лучшего способа сохранить память о моем сыне не существует", - рассказывал он о решении не возвращаться к алкоголю.
Вместо этого он все больше обращался к музыке. Гитара позволяла выразить то, что Клэптон не мог сформулировать в обычном разговоре. Именно в этот период начали появляться композиции, напрямую связанные с Конором и его смертью.
Tears in Heaven начиналась как очень личный разговор с погибшим сыном
После трагедии Клэптону предложили работать над музыкой к фильму Rush. Сюжет картины затрагивал темы зависимости и потери, и работа неожиданно стала для музыканта возможностью выплеснуть собственные переживания. Вместе с автором песен Уиллом Дженнингсом он написал Tears in Heaven.
В центре песни оказался вопрос, который мучил отца после смерти ребенка: если они когда-нибудь встретятся снова, узнает ли его сын? Клэптон не собирался превращать личную трагедию в эффектную историю для публики. Напротив, позднее он объяснял, что музыка была необходима прежде всего ему самому. "Мне нужно было сказать что-то о том, что со мной произошло", - вспоминал музыкант.
Он называл этот процесс своеобразным лечением.
"Я использовал музыку как лекарство для самого себя - и это сработало", - говорил Клэптон.
Личная песня принесла ему главные награды
Особенную известность Tears in Heaven получила после акустического исполнения Клэптона для MTV Unplugged в 1992 году. Композиция стала международным хитом, а альбом Unplugged - одним из крупнейших коммерческих успехов музыканта.
На церемонии "Грэмми" 1993 года Клэптон получил сразу шесть наград. Tears in Heaven была отмечена в числе главных категорий, включая песню года и запись года. Принимая одну из наград, музыкант произнес короткую фразу, которая объясняла для него значение всей этой истории лучше любых рассуждений о коммерческом успехе: "Я хочу поблагодарить своего сына за любовь, которую он мне дал, и за песню, которую он мне дал".
После выхода композиции Клэптон начал получать огромное количество писем. По его словам, иногда их приходило около 150 в день. Ему писали родители, потерявшие детей, люди, пережившие смерть супругов, родителей и других близких. Очень личная песня неожиданно стала универсальной историей о горе и попытке жить дальше.
Спустя годы он понял, что больше не может петь ее с прежним чувством
Клэптон не хотел всю оставшуюся жизнь превращать смерть сына в обязательную часть каждого концерта. Спустя годы он почувствовал, что эмоционально находится уже в другом месте и больше не способен исполнять Tears in Heaven так, как раньше. В определенный период музыкант перестал включать ее в концертные программы.
Со временем музыкант снова позволил себе семейную жизнь. Он сблизился со своей старшей дочерью Рут, а во втором браке у него родились еще три дочери. Позже Клэптон также основал на Антигуа реабилитационный центр Crossroads, помогающий людям с алкогольной и наркотической зависимостью.