Его 4-летний сын выпал с 53-го этажа небоскреба: самый страшный день в жизни Эрика Клэптона

Эта мысль стала одним из важнейших факторов, заставивших Клэптона вновь обратиться за помощью. В 1987 году он прошел лечение от алкогольной зависимости и на этот раз сумел сохранить трезвость. Позднее музыкант признавался, что сын стал для него мощнейшей мотивацией. Он больше не хотел жить так, как жил раньше, поскольку теперь последствия его поведения затрагивали не только его самого.