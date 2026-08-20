Возвращение блудного сына: принц Гарри с семьей снова будет жить в Великобритании

Возвращение в Великобританию происходит на фоне заметного потепления отношений между Гарри и его отцом. В июле Гарри, Меган и их дети посетили Карла III в Хайгроув. Это была особенно важная семейная встреча: король впервые за четыре года увидел Арчи и Лилибет. В последний раз он встречался с ними лично во время празднования платинового юбилея Елизаветы II в 2022 году.