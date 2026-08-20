Возвращение блудного сына: принц Гарри с семьей снова будет жить в Великобритании
После более чем шести лет жизни в США принц Гарри и его супруга Меган решили вернуться в Великобританию вместе с детьми. Их переезд может стать новым шагом к примирению Гарри с королевской семьей.
Принц Гарри и его жена Меган, герцог и герцогиня Сассекские, планируют вернуться в Великобританию более чем через шесть лет после переезда в США. Об этом 19 августа сообщил британский Telegraph, а позднее информацию подтвердили и другие СМИ.
По данным издания, семья намерена перебраться из Калифорнии в Великобританию уже в августе. Гарри и Меган будут жить в частной резиденции, не связанной с королевской семьей, предположительно за пределами Лондона. Точный адрес будущего дома пока не раскрывается.
При этом возвращение в Великобританию не означает возвращения Сассекских к официальным королевским обязанностям. Гарри и Меган сохранят статус частных лиц и неработающих членов королевской семьи.
Дети Гарри и Меган пойдут в школу в Великобритании
Одной из главных причин переезда может стать желание семьи дать детям возможность жить и учиться в Великобритании. Сын Гарри и Меган, семилетний принц Арчи, и пятилетняя принцесса Лилибет уже зачислены в британскую школу и должны начать учебу в сентябре. Название школы и ее местонахождение пока не раскрываются из соображений безопасности и конфиденциальности.
При этом Сассекские не собираются полностью отказываться от жизни в США. Семья сохранит свой дом в Монтесито, штат Калифорния. Меган также продолжит управлять своим лайфстайл-брендом As Ever из Великобритании.
Что об этом думает Карл III
О планах сына король Карл III узнал в воскресенье. По данным британских СМИ, монарх положительно воспринимает решение Гарри и Меган и рад возможности чаще встречаться с сыном, невесткой и внуками в более приватной обстановке. Принц Уильям и принцесса Кейт также были проинформированы о предстоящем переезде. Однако публичной реакции на решение Сассекских с их стороны пока не последовало.
При этом возвращение Гарри и Меган не означает, что им предложили какой-либо компромиссный вариант, при котором они могли бы частично выполнять королевские обязанности. Сейчас речь идет именно о жизни в Великобритании в качестве частных лиц.
Сассекские уже жили в королевской резиденции
После свадьбы Гарри и Меган некоторое время жили во Фрогмор-коттедже в Виндзоре, который им предоставила королева Елизавета II.
Однако после выхода в 2023 году скандальных мемуаров Гарри "Запасной" Сассекским было предложено освободить эту резиденцию. Теперь их новый британский дом не будет принадлежать королевской семье.
Отношения Гарри с отцом начали улучшаться
Возвращение в Великобританию происходит на фоне заметного потепления отношений между Гарри и его отцом. В июле Гарри, Меган и их дети посетили Карла III в Хайгроув. Это была особенно важная семейная встреча: король впервые за четыре года увидел Арчи и Лилибет. В последний раз он встречался с ними лично во время празднования платинового юбилея Елизаветы II в 2022 году.
Букингемский дворец тогда подтвердил, что встреча была частным семейным мероприятием и не стал раскрывать подробности.
В последние месяцы Гарри также не скрывал желания восстановить отношения с семьей. Ранее он говорил о необходимости примирения с отцом и отмечал, что не хочет продолжать конфликт. "Нет смысла продолжать враждовать. Жизнь коротка", - говорил Гарри в интервью BBC.
А что с принцем Уильямом?
Отношения Гарри со старшим братом по-прежнему остаются значительно более напряженными. После отказа Гарри и Меган от исполнения королевских обязанностей и их переезда в США между братьями образовалась глубокая трещина. Ее усилили публичные интервью Сассекских, документальный сериал и мемуары Гарри, в которых он рассказывал о семейных конфликтах.
Пока нет признаков того, что возвращение Гарри в Великобританию автоматически приведет к примирению с Уильямом и Кейт. Однако переезд значительно увеличит возможности для личных встреч Гарри с родственниками и позволит Карлу III проводить больше времени с внуками.