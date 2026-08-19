"Мне на секунду почудилась искренность": мать Яниса Тиммы опубликовала голосовое сообщение от Анны Седоковой
Мать Яниса Тиммы Аусма Тимма обнародовала голосовое сообщение, которое, по ее словам, Анна Седокова отправила ей в день рождения баскетболиста. Женщина заявила, что слова певицы ее обескуражили и что артистка оскорбила память ее сына.
Полтора года после смерти Яниса Тиммы конфликт между его матерью и бывшей женой продолжает набирать обороты. Ночью Аусма опубликовала в своем блоге аудиосообщение, которое Седокова отправила ей 2 июля. Певица говорила сквозь слезы.
"Я не знаю, с кем говорить о том, что я сейчас чувствую. Но... мне показалось, что это вы. Я хочу вас поздравить с днем рождения сына. Клянусь Богом и своими детьми, я старалась его уберечь. Я ничего плохого не сделала. Я всю жизнь делала для него только хорошее, правда. Мне показалось, что вам тоже больно сегодня. Если вам больно, то вы напишите мне, и мы будем вместе болеть", - сказала Седокова матери баскетболиста.
Аусма призналась, что ей по-прежнему тяжело переживать смерть сына. При этом она обвинила певицу в неуважении к его памяти.
"Мне горько и больно от того, что мой замечательный и прекрасный сын ушел из жизни! Но не менее больно и горько всем нам от того, какому оскорблению подвергнута его память! Человек надругался над самым святым - над чувством любви! Превратив в балаган и жизнь, и смерть! В День Рождения моего мальчика утром Анна Седокова записала мне голосовое сообщение совершенно обескураживающего характера! Мне даже на долю секунды почудилась в её словах искренность! Но лишь на долю, так как она мигом это сообщение удалила и выложила пост о том, в каком кошмаре они жили с Гектором! Я не хотела его публиковать, но после того, как появилась в публичном доступе переписка между Саной и Янисом, я не имею больше никаких нравственных преград! Лицемерие и игра! Всегда и везде игра..." - написала Аусма.
Ранее мать Тиммы заявляла, что Седокова отдалила Яниса от семьи. По словам Аусмы, из-за отношений с певицей спортсмен практически перестал общаться с близкими.
Женщина также обвиняла Седокову в ненадлежащей организации передачи тела Яниса родственникам после его смерти. Певица в ответ заявила, что понимает, что впереди судебное разбирательство, и предположила, что ее пытаются очернить.
Как сообщал Otkrito, в Москве продолжается слушание дела о разделе совместно нажитого имущества между баскетболистом Янисом Тиммой и певицей Анной Седоковой. Суд удовлетворил просьбу семьи Тиммы направить запросы в государственные регистрационные органы. Речь идет о движимом и недвижимом имуществе Седоковой за период с момента заключения брака до 16 декабря 2024 года - дня смерти баскетболиста.
Тимма и Седокова начали встречаться летом 2019 года, а в сентябре 2020 года поженились. В начале сентября 2024 года певица объявила о прекращении отношений с баскетболистом.
Янис Тимма умер в Москве в декабре 2024 года в возрасте 32 лет. Его тело обнаружили в подъезде жилого дома в центре Москвы. По данным СМИ, баскетболист совершил самоубийство.
За сборную Латвии Тимма провел 68 матчей. В октябре 2024 года он продолжил карьеру в России, выступая за команду Alikson в турнире, организованном российской букмекерской компанией "Лига Ставок".