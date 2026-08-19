"Мне на секунду почудилась искренность": мать Яниса Тиммы опубликовала голосовое сообщение от Анны Седоковой

"Мне горько и больно от того, что мой замечательный и прекрасный сын ушел из жизни! Но не менее больно и горько всем нам от того, какому оскорблению подвергнута его память! Человек надругался над самым святым - над чувством любви! Превратив в балаган и жизнь, и смерть! В День Рождения моего мальчика утром Анна Седокова записала мне голосовое сообщение совершенно обескураживающего характера! Мне даже на долю секунды почудилась в её словах искренность! Но лишь на долю, так как она мигом это сообщение удалила и выложила пост о том, в каком кошмаре они жили с Гектором! Я не хотела его публиковать, но после того, как появилась в публичном доступе переписка между Саной и Янисом, я не имею больше никаких нравственных преград! Лицемерие и игра! Всегда и везде игра..." - написала Аусма.