"Я читал и плакал": Вин Дизель подтвердил начало съемок финального "Форсажа"

По словам Дизеля, запуск производства состоится в декабре, если ему удастся выполнить все требования студии. При этом актер дал понять, что работа над финальной картиной оказалась значительно сложнее, чем можно было ожидать. Над сценарием фильма работали четыре разные команды сценаристов, а сама разработка продолжалась около четырех лет. Дизель заявил, что создатели долго искали историю, которая действительно могла бы стать достойным завершением одной из самых известных киносерий. Финальный вариант сценария настолько эмоционально подействовал на актера, что он не смог сдержать слез.