"Я читал и плакал": Вин Дизель подтвердил начало съемок финального "Форсажа"
Спустя четверть века после премьеры первого "Форсажа" Вин Дизель готовится отправить легендарную команду в последний заезд. Актер заявил, что съемки финальной части франшизы должны начаться уже в декабре.
Вин Дизель объявил о планах начать съемки заключительной части знаменитой франшизы "Форсаж" в декабре 2026 года. Об этом актер рассказал на юбилейном показе первого фильма, посвященном 25-летию серии.
По словам Дизеля, запуск производства состоится в декабре, если ему удастся выполнить все требования студии. При этом актер дал понять, что работа над финальной картиной оказалась значительно сложнее, чем можно было ожидать. Над сценарием фильма работали четыре разные команды сценаристов, а сама разработка продолжалась около четырех лет. Дизель заявил, что создатели долго искали историю, которая действительно могла бы стать достойным завершением одной из самых известных киносерий. Финальный вариант сценария настолько эмоционально подействовал на актера, что он не смог сдержать слез.
"После четырех разных сценаристов и четырех лет разработки я прочитал сценарий. К концу я плакал. Не мог сдержаться", - рассказал Дизель.
Он признался, что рассказал об этом своей сестре, на что она ответила: "Хватит плакать, брат".
После этого актер обратился к зрителям с неожиданным признанием: даже самым сильным людям иногда необходимо позволять себе проявлять эмоции.
Что известно о финальном фильме
Картина получила рабочее название "Форсаж: Навсегда" (Fast Forever) и станет одиннадцатой и последней частью основной серии.
Премьера фильма в международном прокате запланирована на 17 марта 2028 года. Таким образом, между началом съемок и выходом картины на экраны пройдет более года.
Подробности сюжета пока держатся в секрете. Известно лишь, что создатели намерены поставить эмоциональную точку в истории героев, которые на протяжении 25 лет оставались центральными персонажами франшизы.
При этом окончательные сроки производства еще нельзя считать гарантированными. Сам Дизель подчеркнул, что старт съемок в декабре зависит от выполнения требований студии. Ранее актер уже заявлял о начале работы над фильмом, однако тогда речь шла о съемках рекламного ролика к чемпионату мира по футболу, а не о полноценном производстве новой части "Форсажа".
Дизель также называл новый сценарий лучшим из тех, которые он видел за последнее десятилетие. Режиссер фильма Луи Летерье при этом ранее признавался, что еще не читал финальную версию сценария.
Конец одной из самых успешных франшиз
Первый "Форсаж" вышел в 2001 году и за четверть века превратился из фильма о нелегальных уличных гонках в масштабную экшен-франшизу с международными сборами.
Суммарные мировые кассовые сборы фильмов серии превышают 7,3 млрд долларов, что делает "Форсаж" одной из самых успешных и продолжительных франшиз студии Universal.
Теперь создателям предстоит поставить финальную точку в истории, начавшейся в 2001 году. Если планы Дизеля не изменятся, уже в декабре команда приступит к съемкам последнего "Форсажа", а в марте 2028 года зрители увидят его финальный заезд.