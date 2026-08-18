"Я один раз попробовала быть женой. Никогда больше!" Иева Адамс откровенно о браке

Задумываться об отношении к этим вопросам Адамс начала еще в подростковом возрасте. Однако позже позволила взглядам окружающих влиять на свою жизнь, пока не пришла к выводу, что традиционные представления о ролях в отношениях ей просто не подходят. По ее мнению, сейчас общество находится на этапе перемен, когда старые патриархальные нормы сосуществуют с гораздо более свободным взглядом на отношения, гендерные роли и индивидуальный выбор.