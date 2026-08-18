"Я один раз попробовала быть женой. Никогда больше!" Иева Адамс откровенно о браке
В телепередаче "Burku studijā" обсудили вопросы отношений, в том числе роли партнеров и брака. Своей категоричной позицией на этот счет откровенно поделилась бывшая "радиогейша", а ныне консультант по отношениям и ментор Иева Адамс.
Иева Адамс признается, что статус жены ей не понравился и повторять этот опыт она больше не хочет. "Я один раз попробовала быть женой. Никогда больше!" - говорит она.
По словам Адамс, проблема не в самом человеке или отношениях, а в том, что общество часто автоматически вкладывает в понятие "жена". По ее мнению, вместе с браком нередко появляется целый набор представлений о том, как должна вести себя женщина в этой роли и какие обязанности она должна на себя брать.
Иева считает, что даже в длительных отношениях люди не обязаны вписываться в традиционные рамки. Она рассказывает, что в нынешних отношениях сознательно использует другие определения, чтобы сохранить ощущение свободы.
"Как только ты объявляешь: это мой муж, я его жена, - это сразу разрушает ощущение свободы", - объясняет свою позицию Иева.
Она подчеркивает, что не хочет контролировать кого-либо и сама не хочет чувствовать себя под контролем.
Задумываться об отношении к этим вопросам Адамс начала еще в подростковом возрасте. Однако позже позволила взглядам окружающих влиять на свою жизнь, пока не пришла к выводу, что традиционные представления о ролях в отношениях ей просто не подходят. По ее мнению, сейчас общество находится на этапе перемен, когда старые патриархальные нормы сосуществуют с гораздо более свободным взглядом на отношения, гендерные роли и индивидуальный выбор.
"Я не хочу никого контролировать. И я не подчиняюсь контролю", - подчеркивает Иева, отмечая, что для нее личная свобода и возможность сохранять свою индивидуальность в отношениях гораздо важнее формального статуса.
Сейчас Иева находится в отношениях с мужчиной по имени Владимир. Рассказывая о формате своих отношений, ранее Иева призналась, что они с Владимиром являются парой, но вместе не живут. И дело вовсе не в капризах, а в довольно важной причине.
"Я сторонница простой теории: каждому человеку нужно свое пространство и своя квартира", - призналась Адамс.
Она добавила, что недавно узнала: людям ее типа не рекомендуется делить кровать с другими людьми, поскольку это отнимает силы и энергетически истощает.
"Если бы я знала это раньше... Я всегда была разбитой и думала, что так и должно быть. А оказывается - мне официально запрещено спать рядом с кем-то, потому что я слишком чувствительная", - рассказала Иева.