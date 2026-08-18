Хваливший Гитлера Канье Уэст готовит концерты в России и хочет поговорить с Путиным
Скандальный американский рэпер Ye, ранее известный как Канье Уэст, готовится впервые выступить в России. На фоне отмененных концертов в Европе и его прошлых антисемитских и нацистских заявлений в Санкт-Петербурге уже раскупили VIP-билеты.
Американский рэпер Ye, ранее известный как Канье Уэст, должен впервые выступить в России. Его концерты запланированы на 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Об этом сообщили организаторы из концертного агентства Say Agency.
Приезд артиста уже вызвал заметный интерес у российских поклонников. VIP-билеты на петербургские шоу стоимостью 160 тысяч рублей (1600 евро), по данным организаторов, были распроданы примерно за два часа. Обычные билеты стоят от 12 до 50 тысяч рублей (120-500 евро), а билет на танцпол - 25 тысяч (250 евро).
При этом петербургскими концертами выступления Ye в России, вероятно, не ограничатся. Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что во время визита рэпера могут состояться также концерты в Москве, пообещав позднее раскрыть подробности.
Репутация рэпера в мире уже сильно подмочена
Российский концертный рынок открывает для рэпера возможность выступать в стране, несмотря на серьезные репутационные проблемы, возникшие у него в других государствах.
В 2022-2025 годах Ye неоднократно публиковал антисемитские и нацистские высказывания. В частности, в 2025 году он выпустил композицию с нацистской символикой и названием "Heil Hitler", а в своем магазине продавал одежду со свастикой.
Позже рэпер удалил спорные публикации и принес извинения. В начале 2026 года Канье попытался вернуться на мировую сцену, опубликовав в газете The Wall Street Journal открытое письмо с извинениями перед еврейским сообществом, сославшись на то, что его неадекватное поведение было вызвано биполярным расстройством и старой травмой головы. Однако это не помогло вернуть доверие организаторов. В ряде европейских стран концерты Ye были отменены, а Великобритания аннулировала его разрешение на въезд. Выступления также отменялись или блокировались в Польше, Франции, Швейцарии, Италии и Чехии. В США его концерты неоднократно сопровождались протестами.
Таким образом, российские концерты артиста проходят на фоне ситуации, когда в других странах его публичные заявления стали причиной серьезных ограничений.
Уэст хочет встретиться с Путиным
Отдельный интерес вызывает возможная встреча Ye с президентом России Владимиром Путиным. По словам генерального директора Say Agency Анны Субчевой, давней мечтой рэпера является личная встреча с российским лидером.
Российский депутат Светлана Журова заявила, что такая встреча теоретически возможна, однако для ее организации должно совпасть множество обстоятельств, включая графики Путина и артиста и другие организационные требования.
Пока официально не сообщается, состоится ли встреча.