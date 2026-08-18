Хваливший Гитлера Канье Уэст готовит концерты в России и хочет поговорить с Путиным

Позже рэпер удалил спорные публикации и принес извинения. В начале 2026 года Канье попытался вернуться на мировую сцену, опубликовав в газете The Wall Street Journal открытое письмо с извинениями перед еврейским сообществом, сославшись на то, что его неадекватное поведение было вызвано биполярным расстройством и старой травмой головы. Однако это не помогло вернуть доверие организаторов. В ряде европейских стран концерты Ye были отменены, а Великобритания аннулировала его разрешение на въезд. Выступления также отменялись или блокировались в Польше, Франции, Швейцарии, Италии и Чехии. В США его концерты неоднократно сопровождались протестами.