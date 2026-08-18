Куда делись миллионы? В Москве продолжится суд по делу о разделе имущества Тиммы и Седоковой
Сегодня Останкинский районный суд Москвы продолжит слушание дела о разделе совместно нажитого имущества между баскетболистом Янисом Тиммой и певицей Анной Седоковой, сообщила в социальных сетях адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова.
Ранее представители Седоковой попросили проводить дальнейшие заседания в закрытом режиме. По словам Гавриловой, защита певицы не объяснила суду причины такой просьбы. Адвокат считает, что подобные ходатайства обычно связаны с желанием не допустить разглашения определенной информации.
При этом суд удовлетворил просьбу семьи Тиммы направить запросы в государственные регистрационные органы. Речь идет о движимом и недвижимом имуществе Седоковой за период с момента заключения брака до 16 декабря 2024 года - дня смерти баскетболиста.
Особое внимание в деле уделяется квартире, которую Тимма подарил Седоковой. Представитель певицы Татьяна Стулова ранее заявила, что недвижимость была продана, а полученные деньги в течение трех месяцев потрачены на нужды семьи.
Однако на заседании судья попыталась выяснить, за какую сумму была продана квартира и на что именно потратили полученные средства. Защита Седоковой, по словам Гавриловой, не смогла дать на эти вопросы четких ответов.
Адвокат семьи Тиммы утверждает, что рыночная стоимость квартиры на момент покупки составляла 150 млн рублей, что эквивалентно примерно 1,5 млн евро. Семья спортсмена намерена претендовать на все движимое и недвижимое имущество, которое суд признает подлежащим разделу.
В рамках разбирательства также планируется установить размер средств на банковских счетах и депозитах Седоковой, ее доли в компаниях и другие активы. Кроме того, суд рассмотрит недвижимость, которая во время брака была оформлена на имя певицы, а впоследствии отчуждена без передачи Тимме причитавшейся ему доли.
Тимма и Седокова начали встречаться летом 2019 года, а в сентябре 2020 года поженились. В начале сентября 2024 года певица объявила о прекращении отношений с баскетболистом.
Янис Тимма умер в Москве в декабре 2024 года в возрасте 32 лет. Его тело обнаружили в подъезде жилого дома в центре Москвы. По данным СМИ, баскетболист совершил самоубийство.
За сборную Латвии Тимма провел 68 матчей. В октябре 2024 года он продолжил карьеру в России, выступая за команду Alikson в турнире, организованном российской букмекерской компанией "Лига Ставок".