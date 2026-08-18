Куда делись миллионы? В Москве продолжится суд по делу о разделе имущества Тиммы и Седоковой

В рамках разбирательства также планируется установить размер средств на банковских счетах и депозитах Седоковой, ее доли в компаниях и другие активы. Кроме того, суд рассмотрит недвижимость, которая во время брака была оформлена на имя певицы, а впоследствии отчуждена без передачи Тимме причитавшейся ему доли.