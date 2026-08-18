Она бросила мужа ради Онассиса, но он выбрал Жаклин Кеннеди: роковая любовь Марии Каллас

Греческий судовладелец Аристотель Онассис был одним из богатейших людей планеты. С Каллас он познакомился в 1957 году. На тот момент оба были несвободны: Мария была замужем за Менегини, а Онассис был женат на Афине Ливанос. Первоначально Каллас считала Онассиса слишком навязчивым и не особенно привлекательным. Но он продолжал добиваться ее внимания. В 1959 году Онассис пригласил Каллас и ее мужа в круиз на своей знаменитой яхте Christina. Среди гостей были представители европейской аристократии и международной элиты. Именно во время этого путешествия между Марией и Аристотелем начался роман. После круиза прежняя жизнь Каллас фактически закончилась. Она ушла от Менегини. Жена Онассиса, узнав о его отношениях с певицей, также в итоге развелась с ним.