Она бросила мужа ради Онассиса, но он выбрал Жаклин Кеннеди: роковая любовь Марии Каллас
Мария Каллас была одной из величайших оперных певиц XX века, но за образом "Божественной" скрывалась жизнь, полная личных драм - тяжелый брак, болезненные отношения с матерью, мучительный роман с Аристотелем Онассисом и предательство, о котором говорил весь мир. Мужчина, ради которого она изменила свою жизнь, в итоге женился на Жаклин Кеннеди. Otkrito рассказывает трагическую историю любви Марии Каллас.
Мать мечтала сделать ее звездой, но близкими они так и не стали
Мария Каллас родилась в 1923 году в Нью-Йорке в семье греческих эмигрантов. Отношения родителей были несчастливыми, и в 1937 году мать Евангелия забрала Марию и ее старшую сестру и вернулась с ними в Афины.
Подростковые годы будущей звезды были тяжелыми. Она плохо знала греческий язык, страдала от сильной близорукости, переживала из-за лишнего веса, бедности и внешности.
Мать с огромной настойчивостью продвигала музыкальные способности дочери. В годы немецкой оккупации Афин семье приходилось выживать в крайне тяжелых условиях. Каллас выступала в местах, которые посещали итальянские и немецкие военные, а за концерты иногда расплачивались продуктами - во время голода это имело огромное значение. Отношения Марии с матерью со временем практически разрушились.
Биограф Линдси Спенс, изучавшая ранее не публиковавшиеся письма Каллас, утверждала, что певица считала поведение матери во время войны одним из самых болезненных воспоминаний своей жизни. Позже Евангелия продавала истории о дочери прессе и требовала от знаменитой Марии финансовой помощи. В одном из писем мать упрекала ее, напоминая, что разбогатевшие знаменитости обычно первым делом обеспечивают родителей. В результате Каллас практически прекратила отношения с матерью.
В Италии появился мужчина
После войны Каллас начала строить международную карьеру. В Италии она познакомилась с промышленником Джованни Баттистой Менегини. Он был значительно старше певицы. Когда они встретились, Марии было чуть больше 20. Менегини помогал молодой артистке, финансировал начало ее карьеры, занимался контрактами и постепенно превратился в человека, контролировавшего практически всю деловую сторону ее жизни. В 1949 году они поженились.
Поначалу этот союз мог выглядеть неплохо: неопытная певица, стремительно пробивающаяся наверх, и обеспеченный взрослый мужчина, готовый заниматься организацией ее карьеры. Однако позднее сама Каллас описывала этот брак совершенно иначе.
После разрыва она обвиняла мужа в том, что тот оформлял ее имущество и заработки на себя. В одном из писем Каллас утверждала, что Менегини забрал больше половины ее денег.
"Я была дурой, что доверяла ему", - писала она.
Она язвительно называла бывшего мужа человеком, который "выдает себя за миллионера, хотя у него нет ни гроша".
Исследователи биографии Каллас также утверждают, что Менегини мог быть ей неверен и чрезвычайно жестко контролировал ее финансовые дела. При этом именно при нем Мария превратилась в мировую суперзвезду, а потому определить, где в их отношениях заканчивалось партнерство и начиналась эксплуатация, спустя десятилетия непросто.
Она мечтала не о славе, а о семье
Женщина, которой завидовали миллионы, сама не считала мировую славу главным жизненным счастьем. В одном из самых известных ее признаний Каллас говорила:
"Я предпочла бы иметь счастливую семью и детей. Думаю, это главное призвание женщины. Но судьба привела меня к этой карьере".
Именно желания нормальной семейной жизни ей, вероятно, так и не удалось осуществить. К концу 1950-х ее брак с Менегини уже разрушался. И именно тогда появился мужчина, который окончательно изменил всю ее жизнь.
Аристотель Онассис сначала ей даже не понравился
Греческий судовладелец Аристотель Онассис был одним из богатейших людей планеты. С Каллас он познакомился в 1957 году. На тот момент оба были несвободны: Мария была замужем за Менегини, а Онассис был женат на Афине Ливанос. Первоначально Каллас считала Онассиса слишком навязчивым и не особенно привлекательным. Но он продолжал добиваться ее внимания. В 1959 году Онассис пригласил Каллас и ее мужа в круиз на своей знаменитой яхте Christina. Среди гостей были представители европейской аристократии и международной элиты. Именно во время этого путешествия между Марией и Аристотелем начался роман. После круиза прежняя жизнь Каллас фактически закончилась. Она ушла от Менегини. Жена Онассиса, узнав о его отношениях с певицей, также в итоге развелась с ним.
Каллас, кажется, поверила, что наконец нашла человека, с которым сможет получить то, чего ей всегда не хватало: семью и личную жизнь вне сцены. Но отношения с Онассисом оказались еще более мучительными, чем ее брак.
Их роман был страстным, но далеко не романтическим
Каллас и Онассис выглядели одной из самых эффектных пар эпохи. Богатейший грек и величайшая греческая певица появлялись в ресторанах, на яхтах, приемах и курортах. Однако опубликованная позднее переписка Каллас рисует гораздо более тяжелую картину.
Биограф Линдси Спенс утверждает, что отношения включали унижения, психологическое давление и эпизоды физического насилия. В материалах одного из близких друзей певицы содержалось утверждение, что Онассис давал Каллас препараты перед сексуальными контактами. В современных терминах Спенс характеризовала описанное как сексуальное насилие.
Сама Каллас писала секретарю:
"Я не хочу, чтобы он звонил мне и снова начинал мучить меня".
При этом она не могла окончательно разорвать отношения. По воспоминаниям людей из окружения Онассиса, они постоянно ссорились, расходились и вновь возвращались друг к другу. Его бывшая секретарь Кики Феруди Муцацос позднее говорила: "Они считали, что созданы друг для друга и никогда не расстанутся".
Самая болезненная тема - дети
Каллас очень хотела ребенка. Существует несколько версий того, что происходило в годы отношений с Онассисом. Биографические источники утверждают, что в 1960 и 1963 годах она могла пережить беременности, закончившиеся выкидышами.
Еще более драматичная история касается предполагаемой беременности в 1966 году. В некоторых биографиях утверждается, что Каллас сделала аборт, поскольку Онассис не хотел ребенка и якобы пригрозил закончить отношения.
Вместо Марии он выбрал вдову президента США
В 1968 году мир узнал новость, которая стала сенсацией. Аристотель Онассис женится на Жаклин Кеннеди - вдове убитого президента США Джона Кеннеди. Для Каллас это было ударом.
Особенно болезненным оказалось то, что о готовящейся свадьбе она узнала незадолго до церемонии. Онассис женился на Жаклин 20 октября 1968 года на своем частном острове Скорпиос. Так появился один из самых знаменитых любовных треугольников XX века. С одной стороны - величайшая оперная звезда своего поколения. С другой - бывшая первая леди США, ставшая после убийства мужа почти мифологической фигурой. Между ними - миллиардер Онассис.
Сама Каллас позже подчеркивала, что с Жаклин не была знакома:
"Я ее не знаю. Я никогда с ней не встречалась".
Но совсем удержаться от язвительности певица не смогла. После свадьбы она, как сообщалось, заметила: "Жаклин правильно сделала, дав своим детям дедушку".
Свадьба с Жаклин не закончила роман
Можно было бы предположить, что после женитьбы Онассиса отношения с Каллас окончательно закончились. Но этого не произошло. Он продолжал встречаться с Марией.
По словам его бывшей секретарши, встречи приходилось организовывать так, чтобы жена Онассиса или его дочь не пересеклись с певицей.
Муцацос утверждала:
"Он не мог без нее жить. Она была частью его тела, частью его души, частью его мозга. Они никогда не прекращали встречаться".
Пока рушилась личная жизнь, начал исчезать голос
Параллельно с любовной драмой происходило то, что для певицы могло быть еще страшнее - Каллас начала терять контроль над голосом. Она была известна необычайно тяжелым репертуаром и годами испытывала голосовой аппарат колоссальными нагрузками. Дополнительным фактором стало резкое похудение.
В начале карьеры Каллас была довольно полной женщиной. Затем она сбросила десятки килограммов и буквально преобразилась, став одной из самых элегантных женщин своего времени. Но уже к концу 1950-х стали появляться проблемы с голосом, особенно с верхними нотами. К 1960-м количество ее выступлений резко сократилось.
Причины обсуждаются до сих пор. Среди версий - чрезмерная нагрузка, резкое изменение веса, неправильная техника на определенных этапах карьеры и возможное заболевание мышц. Однозначного диагноза, объясняющего все изменения ее голоса, нет. Исследования записей Каллас действительно подтверждают заметное ухудшение вокальных характеристик в сравнительно молодом возрасте.
Сама Каллас однажды сформулировала свою историю почти черным юмором:
"Сначала я потеряла вес, потом голос, а теперь потеряла Онассиса".
Даже после предательства она оставалась рядом
После смерти 24-летнего сына Онассиса Александра в авиакатастрофе в 1973 году миллиардер оказался практически сломлен. В эти годы Каллас снова была рядом с ним. А когда в 1975 году Онассис тяжело заболел и оказался в американском госпитале в Париже, для Марии организовали тайный визит. Онассис все еще официально был женат на Жаклин.
По воспоминаниям его секретаря, приходилось специально выбирать момент, когда ни Жаклин, ни дочь Онассиса не находились рядом, чтобы Каллас могла пройти в палату незамеченной.
Мария понимала, что он умирает. Муцацос вспоминала:
"Она знала, что надежды нет - что он практически мертв. И Мария понимала, что у них больше никогда не будет возможности быть вместе".
15 марта 1975 года Онассис умер.
После его смерти она перестала хотеть жить
Последние годы Каллас провела преимущественно в своей квартире в Париже. Она все меньше появлялась на публике. После не слишком удачного мирового гастрольного тура 1973-1974 годов полноценного возвращения на сцену не произошло.
По словам людей из окружения Онассиса, его смерть окончательно ее подкосила.
"После смерти Аристо Мария была в отчаянии. Она больше не хотела жить", - рассказывала Муцацос.
Она вспоминала, что Каллас перестала нормально есть, почти не выходила из дома и не хотела общаться с друзьями. "Она потеряла вкус к жизни".
Через два с половиной года после Онассиса, 16 сентября 1977 года, Мария Каллас умерла в своей парижской квартире. Ей было всего 53 года. Официально причиной смерти был назван сердечный приступ.