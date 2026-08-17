"Я была на вершине мира и все разрушила": трагическая история умершей в 36 лет актрисы Хейден Панеттьери

В 2022 году Панеттьери впервые подробно рассказала People, что много лет страдала зависимостью от алкоголя и опиоидов. По ее словам, проблемы начались еще в юности. В 15 лет кто-то из людей, работавших с ней, начал давать ей перед выходами на красную дорожку так называемые "happy pills". Актриса говорила, что тогда даже не осознавала, насколько ненормальной была такая практика и какую дверь она могла открыть в дальнейшем.