"Я была на вершине мира и все разрушила": трагическая история умершей в 36 лет актрисы Хейден Панеттьери
Хейден Панеттьери годами откровенно рассказывала о том, что происходило в ее жизни за пределами съемочной площадки - о зависимости от алкоголя и опиоидов, тяжелой послеродовой депрессии, разлуке с дочерью, расставании с Владимиром Кличко и пережитом домашнем насилии. 16 августа актриса умерла в возрасте 36 лет, а причина ее смерти пока не названа. Через что пришлось пройти звезде "Героев" и "Нэшвилла", рассказывает Otkrito.
Снаружи биография Хейден Панеттьери долго выглядела как история почти идеальной голливудской карьеры. Она начала сниматься ребенком, а настоящая мировая известность пришла к ней после роли Клэр Беннет в сериале "Герои". Позже Панеттьери сыграла певицу Джульетту Барнс в "Нэшвилле" и получила за эту работу две номинации на "Золотой глобус". Однако спустя годы актриса признавалась, что период ее наибольшего профессионального успеха одновременно оказался одним из самых тяжелых в личной жизни.
"Я была на вершине мира и все разрушила"
В 2022 году Панеттьери впервые подробно рассказала People, что много лет страдала зависимостью от алкоголя и опиоидов. По ее словам, проблемы начались еще в юности. В 15 лет кто-то из людей, работавших с ней, начал давать ей перед выходами на красную дорожку так называемые "happy pills". Актриса говорила, что тогда даже не осознавала, насколько ненормальной была такая практика и какую дверь она могла открыть в дальнейшем.
Пока Панеттьери работала, ей долго удавалось поддерживать внешне благополучный образ. Она рассказывала, что не позволяла себе появляться на съемочной площадке в состоянии, в котором не могла бы работать. Но за пределами съемок употребление постепенно выходило из-под контроля.
"Я была на вершине мира и все разрушила", - говорила она People.
По словам актрисы, ей неоднократно казалось, что хуже уже быть не может, но затем открывалось новое "дно".
В опубликованных в мае 2026 года мемуарах "This Is Me: A Reckoning" Панеттьери раскрыла масштаб проблемы еще подробнее. Она рассказала, что в какой-то момент врач предупредил: если она продолжит пить в том же режиме, то может не прожить еще пяти лет. Во время длительного лечения она переживала тяжелую абстиненцию - дрожь, бессонницу и сильные головные боли.
После рождения дочери она "ничего не чувствовала"
Одним из главных переломных моментов своей жизни Панеттьери называла рождение дочери Кайи Евдокии в декабре 2014 года. Отцом девочки стал украинский боксер Владимир Кличко.
Сами роды, как позднее рассказывала актриса, оказались тяжелыми и потребовали экстренного хирургического вмешательства. После появления ребенка Панеттьери ожидала эмоциональной связи с дочерью, но вместо этого столкнулась с состоянием, которое позднее было диагностировано как послеродовая депрессия.
В мемуарах она описывала первые дни после рождения Кайи как полное эмоциональное оцепенение. Это была не паника и не страх, а практически отсутствие чувств. Позже актриса признавалась, что тогда почти ничего не знала о послеродовой депрессии и не понимала, что с ней происходит.
Она подчеркивала, что никогда не хотела причинить вред своему ребенку. Проблема проявлялась иначе - ей не хотелось проводить время с дочерью, а сама она ощущала все большую оторванность от окружающего мира. Алкоголь на какое-то время притуплял эти ощущения, но затем состояние становилось еще хуже.
"Я думала, что алкоголь это исправит. И он действительно исправлял - на мгновение. А потом делал все еще хуже", - рассказывала Панеттьери.
Отношения с Владимиром Кличко начали разрушаться
С Владимиром Кличко Панеттьери познакомилась в конце 2000-х. Ей было около 20 лет, он был значительно старше и уже являлся одной из крупнейших звезд мирового бокса. Их отношения неоднократно прерывались и возобновлялись, а в 2013 году пара объявила о помолвке. Официально супругами они никогда не были.
После рождения дочери и на фоне ухудшения состояния Панеттьери отношения начали распадаться. Сама она позднее вспоминала, что Кличко не хотел находиться рядом с ней, а она в тот момент "сама не хотела находиться рядом с собой". Окончательно пара рассталась в 2018 году. Тогда же Кайя стала постоянно жить с отцом.
Именно вокруг этого решения впоследствии возникло немало слухов. В медиа годами писали, что Панеттьери якобы просто "отдала" ребенка Кличко. В 2022-м, а затем особенно подробно весной 2026 года актриса говорила, что воспринимала подобную формулировку крайне болезненно.
По ее версии, после нескольких курсов лечения она находилась в крайне уязвимом состоянии, когда Кличко предложил оформить проживание дочери с ним. Панеттьери подписала документы. Впоследствии она называла тот день одним из худших в своей жизни.
"Никто не должен растить ребенка по FaceTime"
В мемуарах Панеттьери писала, что разлука с дочерью стала для нее самым мучительным переживанием в жизни.
"Не жить с ней под одной крышей каждый день было самым душераздирающим опытом моей жизни", - рассказывала она.
Кайя с 2018 года преимущественно жила с отцом. Из-за расстояния значительная часть общения с матерью проходила дистанционно. Панеттьери говорила, что "никто не должен растить ребенка по FaceTime". При этом она продолжала подчеркивать, что считает Кличко прекрасным отцом и понимает, почему в тот период стабильная жизнь с ним была лучшим вариантом для девочки.
В одном из последних больших интервью Панеттьери снова отвергла представление о том, что легко отказалась от дочери. По ее словам, мысль о том, что окружающие считают, будто она просто "отдала ребенка и была с этим в порядке", причиняла ей боль.
Несмотря на непростую историю, в последние годы Панеттьери рассказывала о Кличко без враждебности. Она называла его "невероятным" и "удивительным" отцом, поддерживала его деятельность после начала полномасштабной войны России против Украины и говорила, что они продолжают совместно решать вопросы, касающиеся дочери.
После расставания с Кличко начались еще более тяжелые отношения
Вскоре после разрыва с Владимиром Кличко Панеттьери начала отношения с Брайаном Хикерсоном. Позднее сама актриса называла этот период одним из самых темных в своей жизни.
В мае 2019 года Хикерсону предъявили обвинение в домашнем насилии после инцидента с Панеттьери. Тогда актрисе выдали защитный ордер, хотя позднее эти обвинения были сняты. В 2020 году Хикерсона вновь арестовали и предъявили ему ряд обвинений, связанных с домашним насилием. В 2021 году он не стал оспаривать два пункта обвинения в причинении телесных повреждений партнеру, получил тюремный срок и испытательный срок. Панеттьери публично заявила тогда, что рассказывает о пережитом в надежде помочь другим людям, оказавшимся в абьюзивных отношениях.
История была особенно сложной еще и потому, что позднее Панеттьери вновь начала общаться с Хикерсоном. В 2022 году их вместе видели во время драки возле бара в Лос-Анджелесе. Представители актрисы тогда заявили, что она не получила серьезных травм.
В мемуарах 2026 года Панеттьери вновь подробно вернулась к отношениям с Хикерсоном и описала физическое и эмоциональное насилие. Сам Хикерсон после выхода книги фактически признал факт абьюза, напомнив, что был за него арестован.
Алкоголь позволял на время забыть сразу обо всем
Различные кризисы в жизни актрисы постепенно наслаивались друг на друга. Она писала, что алкоголь помогал на несколько часов забыть отсутствие рядом дочери, пережитое насилие и карьеру, от которой она постепенно отошла. Но именно это превращало употребление в замкнутый круг.
В определенный момент Хейден практически исчезла из Голливуда. Это не было четко принятым решением закончить карьеру - по словам актрисы, работа просто постепенно исчезла из ее жизни на фоне остальных проблем. После длительного курса лечения и интенсивной терапии Панеттьери рассказывала в 2022 году, что снова была трезва и ощущала, будто получила "второй шанс". Она подчеркивала, что трезвость для нее была не окончательно выигранной битвой, а ежедневным выбором.
Смерть брата
Еще одним огромным ударом стала смерть младшего брата актрисы Джансена Панеттьери в феврале 2023 года. Ему было всего 28 лет. Семья сообщала, что причиной стали осложнения, связанные с увеличенным сердцем.
Хейден и Джансен были очень близки. Уже после его смерти она признавалась, что потеря буквально изменила ее физически. По словам Панеттьери, спустя несколько дней после смерти брата ее тело резко изменилось, она набрала вес, а постоянное внимание папарацци усилило проблемы с восприятием собственной внешности. Впоследствии у нее развилась агорафобия, и ей стало трудно выходить из дома.
"Я всегда буду разбита из-за этого. Я никогда не смогу это преодолеть", - говорила она о смерти брата в 2024 году.
Постепенно физические тренировки и прогулки помогли ей снова начать выходить из дома. Однако сама актриса подчеркивала, что не считает такую утрату чем-то, от чего человек однажды окончательно "излечивается".
Интервью 2024 года вызвало тревогу у поклонников
Осенью 2024 года новое интервью Панеттьери People неожиданно вызвало широкое обсуждение. Некоторые зрители обратили внимание на ее замедленную речь и внешний вид и начали публично предполагать, что актриса снова могла употреблять вещества.
Панеттьери резко отреагировала на эти предположения. Она объяснила, что перед многочасовой фотосессией и интервью практически двое суток не спала из-за болезни своей собаки, а разговор о смерти брата эмоционально ее истощил. По словам актрисы, во время интервью она просила переснять часть материала, но этого не сделали.
Хейден также критиковала пользователей соцсетей за то, что откровенный разговор о психическом здоровье и тяжелой утрате превратился в публичный разбор ее внешности и состояния.
Правда обо всем
19 мая 2026 года вышли мемуары Панеттьери "This Is Me: A Reckoning". Книга стала своеобразным подведением итогов ее жизни к 36 годам.
Помимо зависимости, послеродовой депрессии и отношений с Хикерсоном, актриса написала о психологической цене детской славы, проблемах с восприятием собственного тела, сексуальных домогательствах со стороны влиятельных мужчин в Голливуде, сложных отношениях с матерью и смерти брата.
Во время продвижения книги Панеттьери также впервые публично сказала, что является бисексуальной. Она объяснила, что много лет не говорила об этом, поскольку долго не чувствовала, что наступил подходящий момент. Но ее публичные заявления последних месяцев не выглядели как прощание. Напротив, она рассказывала о творческих планах, желании заниматься продюсированием, режиссурой и создавать более безопасные условия для молодых актеров.
На встрече с читателями 26 мая Панеттьери говорила, что люди неоднократно признавались ей: именно ее открытость по поводу психического здоровья заставила их обратиться за помощью. Она надеялась благодаря собственному опыту "оставить мир немного лучше, чем нашла его".
Еще в июле, менее чем за месяц до смерти, в интервью изданию Momé она снова рассказывала о материнстве, депрессии и разлуке с Кайей и обращалась к женщинам, переживающим тяжелые периоды, со словами о том, что они сильнее, чем им кажется.
Последнюю публикацию в Instagram Панеттьери сделала 27 июля. На фотографии она улыбалась рядом со своим другом, фотографом Рэндаллом Славином, и написала: "Хорошие времена и хорошие друзья".
16 августа Хейден Панеттьери умерла. До своего 37-летия она не дожила пять дней. Семья назвала ее "невероятным светом и силой природы", принесшей любовь и радость людям, знавшим ее лично и видевшим на экране.