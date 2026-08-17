На концерте Донса в Риге возникли проблемы с водой: организаторы пообещали учесть ошибки
Более 25 000 человек пришли на концерт Донса в Риге, но для части зрителей праздник оказался омрачен проблемой с питьевой водой. Организаторы признали, что ситуацию можно было организовать лучше.
Концерт латвийского музыканта Донса "Tuvums" на стадионе "Даугава" в Риге в субботу собрал более 25 000 человек. Однако после мероприятия в социальных сетях появились жалобы зрителей на нехватку питьевой воды. Посетители рассказывали, что в некоторых торговых точках на территории стадиона вода закончилась еще до выхода Донса на сцену. Особое возмущение вызвал тот факт, что зрителям при этом не разрешали проносить с собой собственную воду.
В социальных сетях также обсуждалась идея оборудовать на крупных мероприятиях бесплатные пункты для набора питьевой воды или отдельные точки, где продавалась бы исключительно вода.
Представитель команды Донса Ундине Бука заявила, что полностью вода на территории концерта не заканчивалась. По ее словам, запасы исчерпались только в некоторых небольших торговых палатках, после чего организаторы пытались оперативно доставить туда дополнительные бутылки. "Продажу напитков, в том числе питьевой воды, на территории концерта обеспечивали торговые точки, а организаторы следили за ситуацией и при необходимости помогали ее решать", - пояснила Бука.
При этом организаторы признали, что в условиях необычно жаркой погоды отдельная торговая точка, предназначенная исключительно для продажи питьевой воды, была бы более удобным решением. По словам Буки, опыт этого концерта будет учтен при организации следующих мероприятий, чтобы посетители могли быстрее и проще получить доступ к питьевой воде.
Вопрос о том, почему зрителям не разрешили приносить собственную воду, организаторы объяснили требованиями безопасности. По словам представителя команды Донса, на концерте действовали ограничения на пронос некоторых предметов, в том числе бутылок с водой, чтобы снизить возможные риски для безопасности и травм во время массового мероприятия.