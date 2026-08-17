На концерте Донса в Риге возникли проблемы с водой: организаторы пообещали учесть ошибки

Концерт латвийского музыканта Донса "Tuvums" на стадионе "Даугава" в Риге в субботу собрал более 25 000 человек. Однако после мероприятия в социальных сетях появились жалобы зрителей на нехватку питьевой воды. Посетители рассказывали, что в некоторых торговых точках на территории стадиона вода закончилась еще до выхода Донса на сцену. Особое возмущение вызвал тот факт, что зрителям при этом не разрешали проносить с собой собственную воду.