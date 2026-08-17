Брюс Уиллис появился на свадьбе дочери, но не смог подвести ее к алтарю
Свадьба младшей дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллулы стала особенным семейным событием - на торжестве появился тяжелобольной актер, который в последние годы практически не выходит на публику.
Таллула вышла замуж за музыканта Джастина Эйси 8 августа в Хейли, штат Айдахо. Праздник прошел на территории семейного дома, который имеет для Таллулы особое значение. Пара обручилась в декабре 2024 года.
Фотографии со свадьбы опубликовал журнал Vogue. На одном из снимков Брюс Уиллис позирует рядом с дочерью и ее женихом перед церемонией.
Для Уиллиса это стало одним из крайне редких публичных появлений после того, как состояние его здоровья резко ухудшилось. В 2022 году семья сообщила, что у актера диагностирована афазия, из-за которой он постепенно потерял способность говорить. В 2023 году стало известно, что заболевание прогрессировало до лобно-височной деменции.
Из-за болезни Уиллис практически исчез из общественной жизни. Его семья старается оградить актера от лишнего внимания, однако близкие продолжают проводить с ним время и регулярно рассказывают о его состоянии.
При этом на самой свадьбе Брюс Уиллис не смог выполнить традиционную роль отца невесты и подвести Таллулу к алтарю. Однако, судя по опубликованным фотографии, он смог присутствовать на этом важном для дочери событии и провести время с семьей.
Помимо Брюса Уиллиса, на свадьбе была Деми Мур, а также сестры Таллулы - Румер и Скаут. Для семьи Уиллиса это стало особенно эмоциональным моментом на фоне его тяжелой болезни.
Церемония состоялась вечером на небольшом островке во дворе дома. Таллула и Джастин сами написали свадебные клятвы. Одним из главных сюрпризов стал неожиданный выход Криса Мартина, который специально выступил для молодоженов. Как рассказала Таллула, она с детства любит Coldplay и не могла поверить, что ее мама смогла организовать такой подарок.
Для свадьбы Таллула выбрала платье Balenciaga, созданное по мотивам работ Кристобаля Баленсиаги 1950-х годов. После церемонии она переоделась в короткое платье Vivienne Westwood и присоединилась к гостям на праздничной вечеринке.
Однако главным моментом свадьбы для поклонников семьи стал именно Брюс Уиллис. На фоне его тяжелого состояния фотографии актера рядом с дочерью приобрели особое значение - несмотря на болезнь, он смог быть рядом с Таллулой в один из самых важных дней ее жизни.