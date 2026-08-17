Брюс Уиллис появился на свадьбе дочери, но не смог подвести ее к алтарю

Для Уиллиса это стало одним из крайне редких публичных появлений после того, как состояние его здоровья резко ухудшилось. В 2022 году семья сообщила, что у актера диагностирована афазия, из-за которой он постепенно потерял способность говорить. В 2023 году стало известно, что заболевание прогрессировало до лобно-височной деменции.