Дженнифер Лопес взорвала Сеть: 57-летняя звезда показала фигуру в очень смелом наряде
Дженнифер Лопес продолжает отмечать 57-летие и доказывает, что календарь для нее ничего не значит. Певица опубликовала серию откровенных снимков и заявила: "Сезон Львов продолжается".
Хотя Дженнифер Лопес отметила свое 57-летие еще 24 июля, певица, похоже, не спешит прощаться с праздничным настроением. Латиноамериканская звезда опубликовала в социальных сетях новую серию фотографий и сопроводила ее коротким, но весьма красноречивым посланием: "Сезон Львов продолжается".
На первых снимках Лопес позирует в своей гардеробной в белом нижнем белье, дополнив образ белой сумочкой, платком и туфлями на высоких каблуках. Певица также надела солнцезащитные очки, превратив довольно откровенный образ в тщательно продуманный модный комплект.
На последней фотографии звезда сменила наряд:. Лопес предстала в облегающем белом платье с пикантными вырезами, под которым заметно черное миниатюрное нижнее белье. Глубокое декольте она дополнила теми же очками и платком.
Новые фотографии появились в период, когда Лопес переживает новый этап жизни и, судя по ее публичным заявлениям и активности, намерена жить по собственным правилам. При этом 57-летняя певица продолжает активно заниматься музыкой и участвовать в новых проектах. В 2026 году Лопес продолжает музыкальную карьеру. Среди ее последних работ - композиция "Save Me Tonight", записанная совместно с Дэвидом Геттой, а также песня "Everything's Fine", созданная вместе с бразильским диджеем Alok.
Новых дат концертного тура певица пока не объявила. Однако ее свежая фотосессия дает поклонникам понять одно: праздничное настроение Дженнифер Лопес никуда не исчезло, а "сезон Львов" продолжается.