Дженнифер Лопес взорвала Сеть: 57-летняя звезда показала фигуру в очень смелом наряде

Новые фотографии появились в период, когда Лопес переживает новый этап жизни и, судя по ее публичным заявлениям и активности, намерена жить по собственным правилам. При этом 57-летняя певица продолжает активно заниматься музыкой и участвовать в новых проектах. В 2026 году Лопес продолжает музыкальную карьеру. Среди ее последних работ - композиция "Save Me Tonight", записанная совместно с Дэвидом Геттой, а также песня "Everything's Fine", созданная вместе с бразильским диджеем Alok.