Инесе Галане: "Многие люди очень одарены, но просто этого не понимают"

При этом возраст, в котором человек начинает профессиональный путь, имеет большое значение. В некоторых сферах фундамент необходимо закладывать еще в детстве. Галанте приводит в пример балет и спорт, а также игру на фортепиано и скрипке. "Есть такие профессии, где нужно просто начинать в пять-шесть лет, например балет или спорт. Там трудно начать свои упражнения где-нибудь в 25 лет", - отметила она. По ее словам, похожая ситуация складывается у пианистов и скрипачей, которым необходимо годами развивать технические навыки. Поэтому в этих профессиях позднее начало может стать серьезным ограничением.