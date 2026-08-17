Инесе Галане: "Многие люди очень одарены, но просто этого не понимают"
Почему одни люди раскрывают свои способности, а другие так и не находят свое призвание? Талант - это особый дар, который важно вовремя почувствовать и посвятить ему себя. Такое мнение на TV24 высказала оперная певица Инесе Галанте.
По словам Галанте, талант нельзя считать исключительно личной заслугой человека. Она считает его особым даром, который может быть связан как с семейными способностями, так и с духовной составляющей. "Первое, мне кажется, это талант, который дается свыше. Это не твоя заслуга. Это что-то, что, не знаю, может идти от родителей, а может идти и от Бога", - сказала певица.
При этом наличие способностей еще не означает, что человек обязательно сможет добиться успеха. Галане отмечает, что многие люди могут быть очень талантливыми, однако по разным причинам не замечают своих способностей или не решаются их развивать. "Многие люди очень одарены, поцелованы Богом, но они просто этого не понимают. Или этому мешают жизненные обстоятельства, или какие-то другие интересы", - пояснила она.
По мнению певицы, все меняется, когда человек действительно чувствует свое призвание и понимает, что хочет посвятить ему значительную часть своей жизни.
"Но если ты когда-нибудь к этому прикоснулся и понимаешь, что это что-то такое, что тебя захватывает, и ты хотел бы заниматься этим всей своей душой и телом, тогда можно начинать подниматься по этим ступенькам", - сказала Галанте.
При этом возраст, в котором человек начинает профессиональный путь, имеет большое значение. В некоторых сферах фундамент необходимо закладывать еще в детстве. Галанте приводит в пример балет и спорт, а также игру на фортепиано и скрипке. "Есть такие профессии, где нужно просто начинать в пять-шесть лет, например балет или спорт. Там трудно начать свои упражнения где-нибудь в 25 лет", - отметила она. По ее словам, похожая ситуация складывается у пианистов и скрипачей, которым необходимо годами развивать технические навыки. Поэтому в этих профессиях позднее начало может стать серьезным ограничением.
Вокал, считает Галанте, в этом отношении отличается. Встречаются певцы, которые начинают профессиональный путь значительно позже, чем представители некоторых других музыкальных профессий. "Есть и такие, кто начинает довольно поздно, если говорить о певцах. Но пианисты, а также скрипачи не могут позволить себе, как певец, понять это спустя много лет. Там нужно начинать раньше", - сказала она.