"Врачи говорили, что я могу умереть": Кортни Лав рассказала о тяжелой болезни
Американская певица и актриса Кортни Лав впервые подробно рассказала о тяжелом периоде своей жизни, когда ее состояние настолько ухудшилось, что врачи предупреждали о возможной смерти. По словам 62-летней артистки, тогда она почти постоянно находилась в больницах, резко похудела и потеряла волосы.
Кортни Лав рассказала об этом в новом видео, опубликованном в Instagram. Вспоминая события, начавшиеся после ее переезда в Англию в 2019 году, певица призналась, что ее организм неожиданно начал буквально "разваливаться".
"Я почти умерла. Я потеряла все волосы. Я весила около 100 фунтов", - рассказала она. Это примерно 45 килограммов. По словам Лав, врачи тогда прямо предупреждали ее, что она может не выжить.
Сама артистка, однако, отказывалась принимать такой прогноз. Она объяснила, что еще с детства привыкла подвергать сомнению то, что ей говорят взрослые и авторитетные люди. Поэтому даже слова врачей о возможной смерти не заставили ее поверить, что все закончится именно так.
Точный диагноз, из-за которого ее состояние настолько резко ухудшилось, Кортни Лав в новом обращении не раскрыла. Она лишь отметила, что много времени проводила в больницах и в конечном итоге смогла восстановиться. Сейчас, по ее словам, она здорова.
При этом о серьезных проблемах со здоровьем певица рассказывала и раньше. В 2021 году Лав сообщала, что в августе 2020 года оказалась в больнице с тяжелой анемией. Тогда ее вес снизился примерно до 97 фунтов, или около 44 килограммов, а сама артистка заявляла, что едва не умерла.
Во время болезни она продолжала работать над музыкой
Нынешнее признание прозвучало на фоне рассказа Лав о новом альбоме, над которым она работала в течение последних лет. Певица сообщила, что пластинка уже завершена, однако дата ее выхода пока не объявлена.
По словам артистки, значительная часть материала создавалась именно тогда, когда она была серьезно больна. В тот момент Лав допускала, что эта работа может оказаться последней в ее жизни, поэтому решила записать именно такой альбом, какой всегда хотела сделать. В периоды, когда она не находилась в больнице, певица занималась написанием и записью песен.
Теперь Лав говорит, что хочет вернуться к активной музыкальной жизни и снова выступать. Пока она решает, каким образом представить публике новый материал.
Последним альбомом, выпущенным под именем группы Hole, остается "Nobody's Daughter", вышедший в 2010 году. В январе 2026 года на фестивале Sundance также состоялась премьера документального фильма "Antiheroine", посвященного жизни Лав, ее прошлому, трезвости и работе над новой музыкой.
После пережитого кризиса певица оценивает свое нынешнее состояние совсем иначе. "Я здорова, и это удивительно", - сказала Лав, заверив поклонников, что намерена вернуться.