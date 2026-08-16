"Врачи говорили, что я могу умереть": Кортни Лав рассказала о тяжелой болезни

По словам артистки, значительная часть материала создавалась именно тогда, когда она была серьезно больна. В тот момент Лав допускала, что эта работа может оказаться последней в ее жизни, поэтому решила записать именно такой альбом, какой всегда хотела сделать. В периоды, когда она не находилась в больнице, певица занималась написанием и записью песен.