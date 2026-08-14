Мэттью Макконахи назвал свой самый прибыльный фильм - он приносит ему деньги даже спустя 20 лет
Прошло больше 20 лет, но один из самых известных ромкомов с Мэттью Макконахи продолжает приносить актеру деньги. Причем, по его словам, выплаты от этого фильма значительно превышают доходы от всех остальных его картин.
Мэттью Макконахи неожиданно раскрыл, какой фильм из его фильмографии до сих пор приносит ему самые большие остаточные выплаты. Речь идет о романтической комедии "Как отделаться от парня за 10 дней", вышедшей в 2003 году.
Актер рассказал об этом в подкасте Happy Sad Confused. По словам Макконахи, эта картина остается его любимым ромкомом из тех, в которых он снимался, а финансовая отдача от нее спустя более двух десятилетий оказалась впечатляющей. Макконахи отметил, что "Как отделаться от парня за 10 дней" приносит ему самые крупные остаточные выплаты среди всех фильмов с его участием - причем с большим отрывом. Актер назвал картину своеобразным подарком, который продолжает приносить деньги спустя много лет после премьеры.
Особенно хорошо он помнит период, когда основной доход от повторного распространения фильмов поступал благодаря DVD и кабельному телевидению. Тогда у актера даже сформировалась своеобразная традиция: каждый март он получал особенно крупный чек. Причина была вполне закономерной: "Как отделаться от парня за 10 дней" является практически идеальным фильмом для повторных показов в период Дня святого Валентина. В преддверии праздника романтические комедии традиционно пользуются повышенным спросом, поэтому картина с Макконахи и Кейт Хадсон регулярно возвращалась на экраны.
В фильме Макконахи сыграл успешного рекламщика Бенджамина Барри, который заключает пари, что сможет заставить любую женщину влюбиться в него за десять дней. Его целью становится журналистка Энди Андерсон, однако герой не знает, что у нее есть собственный план - она пытается добиться противоположного результата и заставить мужчину расстаться с ней за тот же срок. Партнершей Макконахи стала Кейт Хадсон. Режиссером картины выступил Дональд Питри, известный также по комедии "Мисс Конгениальность".
Фильм вышел в период, когда Макконахи был одним из главных героев голливудских романтических комедий. В последующие годы он снялся в таких картинах, как "Свадебный переполох", "Любовь и прочие неприятности" и "Золото дураков". Однако именно "Как отделаться от парня за 10 дней", судя по словам актера, оказался самым долговечным финансовым хитом. И спустя более 20 лет после премьеры фильм продолжает приносить Макконахи больше денег, чем любой другой проект в его карьере.