Мэттью Макконахи назвал свой самый прибыльный фильм - он приносит ему деньги даже спустя 20 лет

Актер рассказал об этом в подкасте Happy Sad Confused. По словам Макконахи, эта картина остается его любимым ромкомом из тех, в которых он снимался, а финансовая отдача от нее спустя более двух десятилетий оказалась впечатляющей. Макконахи отметил, что "Как отделаться от парня за 10 дней" приносит ему самые крупные остаточные выплаты среди всех фильмов с его участием - причем с большим отрывом. Актер назвал картину своеобразным подарком, который продолжает приносить деньги спустя много лет после премьеры.