Беременность в 16 и трагедия с дочерью: как сложилась жизнь сестры Бритни Джейми Линн Спирс

"В то время я на некоторое время спряталась и даже не пользовалась телефоном, - добавила Спирс. - Но папарацци, конечно, все равно меня нашли. И дело было не в том, что я ходила по Лос-Анджелесу посреди самого популярного бульвара - я находилась в глуши, в штате Миссисипи".