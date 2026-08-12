Беременность в 16 и трагедия с дочерью: как сложилась жизнь сестры Бритни Джейми Линн Спирс
Будучи сестрой одной из крупнейших поп-звезд планеты, Джейми Линн Спирс с самого раннего возраста оказалась в центре внимания. Хотя в основном она оставалась на периферии этого внимания, оно все же открывало перед ней новые возможности - и одновременно создавало огромные ожидания.
Большой прорыв Джейми Линн произошел в 2002 году, когда она присоединилась к актерскому составу скетч-шоу Nickelodeon "All That". На тот момент ей было около 11 лет, и она была одной из самых юных участниц программы. Однако это стало доказательством того, что она способна построить телевизионную карьеру, а не просто оставаться младшей сестрой Бритни Спирс.
Все изменилось в 2005 году, когда Джейми Линн получила главную роль в сериале "Зоуи 101". Шоу быстро стало одним из крупнейших хитов Nickelodeon, превратив Джейми Линн в одну из самых известных американских актрис-подростков. А в декабре 2007 года, когда Джейми Линн было всего 16 лет, она объявила, что ждет первого ребенка. Новость вызвала настоящий ажиотаж в таблоидах и светской прессе. Для юной звезды это был, мягко говоря, очень непростой период.
"У тебя первая любовь или то, что ты называешь любовью в старшей школе. Ты думаешь, что это навсегда, а потом - о боже, я беременна", - вспоминала она в интервью журналу Nylon в 2020 году.
"Мне было ужасно страшно сообщить об этом родителям и всей семье. Меня совершенно не волновало, что думают продюсеры. Я думала только об этом".
"В то время я на некоторое время спряталась и даже не пользовалась телефоном, - добавила Спирс. - Но папарацци, конечно, все равно меня нашли. И дело было не в том, что я ходила по Лос-Анджелесу посреди самого популярного бульвара - я находилась в глуши, в штате Миссисипи".
Один из самых распространенных мифов о Джейми Линн заключается в том, что именно ее беременность стала причиной закрытия "Зоуи 101". На самом деле съемки последнего сезона сериала уже завершились до того, как новость о беременности стала публичной. Однако объявление, безусловно, повлияло на то, как многие зрители стали воспринимать сериал и его главную звезду.
После нескольких лет вдали от телевидения Джейми Линн решила начать новую карьеру - на этот раз в качестве кантри-певицы и автора песен. Она также писала песни для других исполнителей, пытаясь закрепиться на музыкальной сцене Нэшвилла. В частности, она стала соавтором платинового хита "I Got the Boy", который записала Яна Крамер. Однако большой славы Джейми это не принесло. А вскоре случилось одно из самых страшных событий в ее жизни.
В 2017 году восьмилетняя дочь Джейми Линн Мэдди получила тяжелые травмы в результате аварии на квадроцикле. Девочка находилась в коме несколько дней после того, как транспортное средство перевернулось и упало в пруд. Ее состояние было настолько тяжелым, что близким даже прочитали последние молитвы. Однако, к счастью, Мэдди смогла полностью восстановиться.
Постепенно Джейми Линн вернулась на телевидение. В 2019 году она присоединилась к популярному сериалу Netflix "Виргин-Ривер" - и таким образом познакомилась с новым поколением зрителей.
По мере того как набирало силу движение #FreeBritney, Джейми Линн оказалась втянута в один из самых громких звездных конфликтов десятилетия. Поклонники начали задаваться вопросами о ее роли в период опекунства над Бритни, а Джейми Линн утверждала, что многие представления о ее участии в происходящем не соответствуют действительности.
После прекращения опекунства Бритни обвинила сестру в том, что та не поддерживала ее и получала выгоду от сложившейся ситуации. Джейми Линн отвергла многие обвинения, что привело к публичному семейному конфликту.
В 2022 году Джейми Линн выпустила книгу "Things I Should Have Said", в которой попыталась рассказать свою версию событий. Однако вместо примирения книга вновь обострила отношения с Бритни. Та заявила, что сестра использует семейную драму в своих интересах, после чего разгорелась новая волна публичных споров.
"Не хочу разрушать иллюзии моей сестры, но моя книга не о ней. Я ничего не могу поделать с тем, что родилась Спирс и что некоторые события моей жизни связаны с моей сестрой. Я много работала еще до того, как стала подростком, и построила собственную карьеру, несмотря на то, что являюсь чьей-то младшей сестрой", - заявила актриса в интервью Good Morning America в 2023 году.
2020-е стали эпохой ностальгии, и Джейми Линн не осталась в стороне. В 2023 году она вновь сыграла Зоуи Брукс в продолжении "Зоуи 102", вернувшись к роли, которая сделала ее знаменитой почти два десятилетия назад.
Хотя актерство по-прежнему остается важной частью ее жизни, Джейми Линн не отказалась и от музыки. Она продолжает писать и записывать песни, одновременно совмещая работу на телевидении с семейной жизнью.
Сейчас Джейми Линн 35 лет. У нее две дочери - 17-летняя Мэдди, которая в этом году закончила школу, и 11-летняя Айви. Как пишет People, несмотря на всю жизнь под пристальным вниманием публики, именно материнство она считает своей главной и самой важной ролью.