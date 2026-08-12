Опять начал пить и думал о самоубийстве: Брэд Питт рассказал о кризисе после развода с Джоли
Брэд Питт впервые подробно рассказал о самом тяжелом периоде своей жизни. После болезненного развода с Анджелиной Джоли актер переживал настолько сильный эмоциональный кризис, что у него появились мысли о самоубийстве. Теперь он признается: тогда ему помог инстинкт выживания.
62-летний Брэд Питт откровенно рассказал журналу Esquire о тяжелом периоде своей жизни, связанном с семейными проблемами и болезненным разводом с Анджелиной Джоли. Актер признался, что тогда переживал глубокий эмоциональный кризис и впервые в жизни столкнулся с суицидальными мыслями.
По словам Питта, боль была настолько сильной, что в какой-то момент он перестал видеть выход из ситуации.
"Я никогда не был склонен к самоубийству, за исключением одного короткого периода в жизни. Я не видел никакого выхода. Боль была настолько подавляющей", - рассказал актер.
Питт подчеркнул, что не собирался реализовывать эти мысли. По его словам, в критический момент сработал сильный инстинкт выживания, который помог ему пережить этот период. "Я понял, как человек может прийти к мыслям о самоубийстве. Это желание найти облегчение. Он просто хочет избавиться от боли", - объяснил актер.
Питт также отметил, что жизнь в принципе бывает очень тяжелой, несмотря на то что ему самому, по его словам, в жизни очень повезло.
Развод с Анджелиной Джоли
Брэд Питт и Анджелина Джоли познакомились во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит" в 2005 году. Вскоре после этого между актерами начались романтические отношения. В 2014 году они поженились.
Однако уже через два года Джоли подала на развод после конфликта, произошедшего на борту частного самолета. Впоследствии актриса заявляла, что решила уйти ради благополучия семьи. Среди причин она называла проблемы Питта с алкоголем и его поведение по отношению к ней и детям. Сам Питт обвинения в насилии отрицал.
Развод превратился в многолетний юридический конфликт. У пары шестеро детей, и со временем некоторые из них стали использовать только фамилию Джоли, отказавшись от фамилии отца.
Питт признался, что снова начал пить
В интервью актер рассказал и о другой непростой стороне своей жизни - отношениях с алкоголем.
Питт признался, что нарушил семилетний период трезвости. Теперь, по его словам, он старается относиться к алкоголю гораздо более осторожно.
"Я снова сошел с дистанции, но теперь подхожу к этому более сдержанно. Пара бокалов вина - можно, но много - уже нет. Нужно быть профессионалом", - заявил актер.
При этом Питт не скрывает, что его отношение к алкоголю стало одной из важных тем после семейного кризиса и развода.
Анджелина Джоли и Брэд Питт во время выходов в свет
Актер также рассказал об искусственном интеллекте
Помимо личных проблем, Питт обсудил с Esquire изменения, которые происходят в Голливуде из-за развития искусственного интеллекта.
Актер считает, что нейросети технически способны воспроизвести его актерскую игру. Однако, по его мнению, результат неизбежно будет отличаться от настоящей работы актера, поскольку искусственный интеллект не сможет воспроизвести личный выбор и открытия, которые происходят непосредственно на съемочной площадке. Питт назвал использование таких технологий "очень интересным экспериментом" и предположил, что искусственный интеллект в будущем может стать важным инструментом для фильмов со средним бюджетом.
Особенно его волнует технология 3D-сканирования актеров, которая используется для создания трюков, масштабных сцен и цифрового омоложения. Питт рассказал, что на протяжении примерно 20 лет требовал уничтожать свои цифровые сканы и специально прописывал это в контрактах. "Я должен был их сохранить! Но я тот самый парень, который никому не доверяет", - пошутил актер. Теперь, по его словам, эта осторожность выглядит как упущенная возможность.