Опять начал пить и думал о самоубийстве: Брэд Питт рассказал о кризисе после развода с Джоли

Питт подчеркнул, что не собирался реализовывать эти мысли. По его словам, в критический момент сработал сильный инстинкт выживания, который помог ему пережить этот период. "Я понял, как человек может прийти к мыслям о самоубийстве. Это желание найти облегчение. Он просто хочет избавиться от боли", - объяснил актер.