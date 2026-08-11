Моргенштерн выиграл суд, но Литва не сдается: мэр Вильнюса просит найти способ запретить его концерт
Литва не смирилась с проигрышем в суде и снова ищет способ не пустить Моргенштерна в страну. Мэр Вильнюса призвал спецслужбы и полицию оценить угрозу от российского рэпера.
Мэр Вильнюса Валдас Бянкунскас просит Департамент государственной безопасности (ДГБ) и полицию Литвы оценить, представляет ли угрозу национальной безопасности российский рэпер Алишер Моргенштерн, планирующий выступление после благоприятного для него решения суда.
Ранее сообщалось, что Главный административный суд Литвы в апреле удовлетворил апелляционную жалобу рэпера и отменил решение Департамента миграции, запрещавшее Моргенштерну въезд в Литву на десять лет. Такое решение суд принял, установив, что Департамент миграции необоснованно опирался на информацию Министерства иностранных дел как на главное обстоятельство при оценке угрозы артиста. Между тем спецслужбы, который по закону должны проводить такую оценку, не представили никакого заключения. Поэтому, по мнению суда, решение о запрете на въезд рэпера в страну основывалось на данных некомпетентного учреждения.
Мэр Вильнюса недоволен сложившейся ситуацией. "На пятом году войны России против Украины российский исполнитель Моргенштерн в четвертый раз пытается приехать в Вильнюс. (...) Абсурд и насмешка над государством – иначе не назовешь", – написал Бянкунскас в своем аккаунте в Facebook. Он поделился изображением афиши запланированного на 31 октября концерта Моргенштерна в Вильнюсе.
«Чтобы закрыть этот вопрос, я обратился в Департамент государственной безопасности и полицию с просьбой оценить возможные риски для национальной безопасности нашего государства и общественного порядка, а в МИД и МВД – с тем, чтобы, располагая оценками этех ведомств, запретить рэперу въезд в Литву», – указал мэр столицы.
«Пока ведомства топчутся на месте, это поощряет таких исполнителей и их организаторов продолжать гастролировать и давать концерты. Чтобы предотвратить это, как можно скорее нужна политическая воля как МИД, так и Сейма», – отметил мэр.
Пресс-секретарь ДГБ Артурас Пучета подтвердил в понедельник, что ведомство получило запрос от Бянкунскаса. «Мы уже получили это обращение. Мы изучаем его, и ответ будет дан в соответствии с установленной законом процедурой», — сказал он. Пресс-секретарь Департамента полиции Рявита Янавичюте также подтвердила получение запроса.
Отменяя запрет на въезд Моргенштерна в Литву, ГАСЛ также констатировал, что его включение в списки других государств, информация из открытых источников, прежние высказывания или творчество сами по себе не доказывают наличие угрозы национальной безопасности Литвы.
Сообщается, что Моргенштерн ранее неоднократно выражал поддержку президенту России Владимиру Путину, однако после начавшегося в феврале 2022 года полномасштабного вторжения в Украину критиковал военные действия России в своих песнях. В мае 2022 года рэпер был объявлен в России «иностранным агентом».
В Риге Моргенштерн с большим концертом выступил 18 октября 2025 года в Xiaomi Arēna.