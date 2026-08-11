Моргенштерн выиграл суд, но Литва не сдается: мэр Вильнюса просит найти способ запретить его концерт

Ранее сообщалось, что Главный административный суд Литвы в апреле удовлетворил апелляционную жалобу рэпера и отменил решение Департамента миграции, запрещавшее Моргенштерну въезд в Литву на десять лет. Такое решение суд принял, установив, что Департамент миграции необоснованно опирался на информацию Министерства иностранных дел как на главное обстоятельство при оценке угрозы артиста. Между тем спецслужбы, который по закону должны проводить такую оценку, не представили никакого заключения. Поэтому, по мнению суда, решение о запрете на въезд рэпера в страну основывалось на данных некомпетентного учреждения.