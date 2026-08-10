69-летний Ламберт потерял сознание - звезду "Горца" увезли на скорой со встречи с поклонниками

При этом представители актера вскоре заверили, что с ним все в порядке. По их словам, накануне Ламберт практически не спал, а в течение дня мало ел, из-за чего у него мог резко снизиться уровень сахара в крови. Организаторы Steel City Con назвали несколько иную причину недомогания. По их словам, актер перегрелся и столкнулся с обезвоживанием. "Кристоферу стало немного жарко, и он страдал от обезвоживания. Ему пришлось присесть, но сегодня он чувствует себя отлично", - заявили представители конвента.