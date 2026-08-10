69-летний Ламберт потерял сознание - звезду "Горца" увезли на скорой со встречи с поклонниками
69-летний Кристофер Ламберт внезапно потерял сознание во время встречи с поклонниками в США. Звезду "Горца" пришлось экстренно увезти с мероприятия на скорой помощи, однако уже на следующий день актер вернулся к фанатам.
69-летний французский актер Кристофер Ламберт внезапно потерял сознание во время конвента Steel City Con в Филадельфии. Инцидент произошел в субботу, 8 августа, во время встречи звезды "Горца" с поклонниками.
Поначалу организаторы сообщили лишь, что актер был вынужден досрочно покинуть мероприятие из-за "личных обстоятельств". Из-за этого запланированные фотосессии с Ламбертом пришлось отменить. Позже стало известно, что ситуация оказалась серьезнее. По данным TMZ, актер внезапно рухнул во время мероприятия, после чего его на машине скорой помощи доставили в одну из больниц Питтсбурга. Очевидец рассказал изданию, что Ламберт внезапно потерял сознание.
При этом представители актера вскоре заверили, что с ним все в порядке. По их словам, накануне Ламберт практически не спал, а в течение дня мало ел, из-за чего у него мог резко снизиться уровень сахара в крови. Организаторы Steel City Con назвали несколько иную причину недомогания. По их словам, актер перегрелся и столкнулся с обезвоживанием. "Кристоферу стало немного жарко, и он страдал от обезвоживания. Ему пришлось присесть, но сегодня он чувствует себя отлично", - заявили представители конвента.
Кристофер Ламберт получил мировую известность благодаря роли бессмертного горца Коннора Маклауда в культовом фильме "Горец" 1986 года. Также он сыграл Тарзана в картине "Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян" и лорда Рэйдена в экранизации Mortal Kombat 1995 года.
Нынешний инцидент стал не первым случаем, когда проблемы со здоровьем заставляли Ламберта отменять выступления перед поклонниками. В марте 2025 года актер отказался от участия в шведском фестивале SciFi World после падения с лестницы в отеле. Тогда Ламберт получил травму спины.