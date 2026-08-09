Весь мир ждал свадьбу Криштиану Роналду и его невесты 8 августа. Оказалось, ее полностью придумал интернет
Несколько недель интернет жил ожиданием одной из самых громких свадеб года. Назывались дата и место, обсуждались гости, роскошный отель якобы закрывал этажи, а поклонники готовились увидеть Криштиану Роналду и Джорджину Родригес у алтаря. 8 августа сотни людей действительно собрались у кафедрального собора Фуншала. Только женихом оказался вовсе не Роналду, а невестой - не Джорджина.
Еще в конце июля вокруг Криштиану Роналду и Джорджины Родригес начала раскручиваться настоящая свадебная лихорадка. После того как пара объявила о помолвке в августе 2025 года, вопрос был уже не столько в том, поженятся ли они, сколько в том, когда именно это произойдет. И летом 2026-го интернет, казалось, наконец получил ответ.
Сначала португальская телепрограмма V+ Fama показала якобы попавшее в сеть свадебное приглашение. В одной из версий утверждалось, что церемония пройдет 1 августа в знаменитом дворцово-парковом комплексе Quinta da Regaleira в Синтре. Обсуждались даже детали дресс-кода. Однако испанский журнал HOLA! сообщил со ссылкой на свои источники, что информация неверна. Более того, Quinta da Regaleira в предполагаемый день свадьбы продолжала принимать обычных посетителей, а вечером там было запланировано другое мероприятие.
Новая дата, новый город и удивительно подробный сценарий
Через несколько дней появилась новая версия. Теперь утверждалось, что Роналду и Джорджина поженятся в субботу, 8 августа, на родине футболиста - острове Мадейра. И на этот раз сообщения выглядели куда убедительнее. В качестве места венчания называли кафедральный собор Фуншала. Некоторые СМИ сообщали даже точное время - 15:00. После церемонии молодожены якобы должны были отправиться вместе с гостями в пятизвездочный Savoy Palace.
Историю подогревала информация о том, что в Savoy Palace на пятницу и субботу закрывают два этажа и несколько барных зон из-за частного мероприятия. Этого оказалось достаточно, чтобы предположение быстро превратилось в интернете практически в установленный факт.
Начали появляться и предполагаемые списки гостей. В различных публикациях и постах назывались Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Рио Фердинанд, Винисиус Жуниор, Ламин Ямаль, Дженнифер Лопес, Рианна, Дрейк, Вин Дизель, Хабиб Нурмагомедов и другие знаменитости. Даже обычные детали стали восприниматься как дополнительные доказательства. Появление родственников Роналду на Мадейре и информация о частном мероприятии в роскошном отеле только усиливали ожидание.
И вот наступило 8 августа
В субботу к кафедральному собору Фуншала действительно начали стекаться люди. Местная пресса сообщала о сотнях любопытных, которые хотели хотя бы мельком увидеть Роналду и Джорджину. В других публикациях количество собравшихся оценивалось примерно в две тысячи человек. Среди толпы было немало поклонников в футболках Роналду.
Самое удивительное - свадьба в соборе действительно проходила. Поэтому, когда к зданию подъехал роскошный Rolls-Royce с невестой, многие решили, что многонедельные слухи наконец подтвердились и сейчас из автомобиля выйдет Джорджина Родригес. Но из машины вышла совсем другая женщина.
Невеста оказалась не Джорджиной
В этот день в кафедральном соборе женились португальцы Фабиу Рамуш и Фатима Николь Кунья Тейшейра, живущие во Франции. К Криштиану Роналду их свадьба отношения не имела.
Однако объяснить это огромной возбужденной толпе оказалось непросто. Люди окружили автомобиль невесты, снимали происходящее на телефоны и пытались рассмотреть, кто находится внутри. По сообщениям британской прессы, родственникам и гостям настоящих молодоженов пришлось буквально прокладывать им путь через собравшихся. Один из участников свадьбы пытался убедить людей, что перед ними вовсе не Джорджина.
Священник Маркуш Гонсалвеш впоследствии подтвердил, что никакого бронирования собора на имя Криштиану Роналду не существовало.
Толпы поклонников собирались и возле Savoy Palace. Сестра Роналду Элма Авейру даже поделилась видео происходящего возле гостиницы и с иронией заметила, что будет интересно посмотреть на реакцию людей, когда они поймут, что свадьба не имеет отношения ни к Роналду, ни к Джорджине.
Сам футболист, судя по сообщениям местной прессы, тоже отнесся к возникшему ажиотажу с юмором.