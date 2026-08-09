Весь мир ждал свадьбу Криштиану Роналду и его невесты 8 августа. Оказалось, ее полностью придумал интернет

Еще в конце июля вокруг Криштиану Роналду и Джорджины Родригес начала раскручиваться настоящая свадебная лихорадка. После того как пара объявила о помолвке в августе 2025 года, вопрос был уже не столько в том, поженятся ли они, сколько в том, когда именно это произойдет. И летом 2026-го интернет, казалось, наконец получил ответ.