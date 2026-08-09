Смерть мамы, жестокость продюсеров и каминг-аут: как сложилась судьба девочки из "Матильды"
Мара Уилсон прославилась еще ребенком благодаря "Матильде", но вскоре практически исчезла из большого кино. Otkrito.lv рассказывает, почему актриса сознательно ушла из Голливуда и как сложилась ее жизнь спустя почти 30 лет.
В кино она попала вслед за старшим братом
Мара Уилсон родилась 24 июля 1987 года в Калифорнии в семье телевизионного инженера Майка Уилсона и Сьюзи Шапиро Уилсон. О карьере актрисы девочка задумалась очень рано. Ее старший брат снимался в рекламе, и Мара решила, что тоже хочет попробовать. Родители поначалу не были в восторге от этой идеи, однако в итоге позволили дочери ходить на прослушивания. Результат оказался впечатляющим.
В 1993 году шестилетняя Мара получила роль Натали Хиллард в комедии "Миссис Даутфайр". Ее экранным отцом стал Робин Уильямс, а матерью - Салли Филд.
Картина превратилась в огромный международный хит, собрав в мировом прокате более 440 миллионов долларов. Уже через год Мара сыграла главную детскую роль в ремейке "Чуда на 34-й улице".
Во время съемок "Матильды" ее мама умирала от рака
За кадром самого знаменитого фильма Мары происходила настоящая семейная трагедия. У ее матери Сьюзи диагностировали рак груди. Пока девочка снималась в "Матильде", состояние женщины ухудшалось.
Режиссер фильма Дэнни ДеВито и его тогдашняя жена Риа Перлман, которая сыграла мать Матильды, старались поддерживать ребенка. Уилсон позднее рассказывала, что они приглашали ее к себе домой и заботились о ней, пока ее мама находилась в больнице. Сьюзи Уилсон умерла 26 апреля 1996 года. Ей было 42 года. Маре было всего восемь.
"Матильда" вышла в американский прокат несколько месяцев спустя - в августе 1996 года - и была посвящена памяти Сьюзи. Долгое время Мара считала, что ее мама так и не увидела последний фильм дочери. Только позднее выяснилось, что Дэнни ДеВито успел тайно показать тяжело больной Сьюзи почти готовую версию картины до ее смерти.
После смерти матери работа стала для нее способом не думать о произошедшем
Сама Уилсон позднее признавалась, что потеря матери изменила ее гораздо сильнее, чем окружающие могли заметить. Она продолжала работать и вскоре после "Матильды" появилась в других проектах. Но актерство в определенной степени стало способом отвлечься от горя.
Позднее Мара рассказывала, что после смерти матери ей было трудно справляться с собственными эмоциями, а окружающие продолжали видеть в ней прежде всего знаменитого ребенка. Ситуацию осложняло то, что ее публичный образ практически застыл во времени. Для зрителей она оставалась маленькой умной Матильдой. Но сама Мара взрослела. И именно тогда отношения с Голливудом начали стремительно портиться.
Голливуд практически потерял к ней интерес
Одна из наиболее болезненных частей истории Уилсон связана с тем, как киноиндустрия отреагировала на ее взросление. Мара никогда не скрывала, что в детстве получала огромное количество внимания именно благодаря своей внешности и образу "милой девочки". А затем началось половое созревание. Ее тело и лицо менялись, и предложения стали исчезать.
Позднее Уилсон очень жестко описывала этот период: она поняла, что в Голливуде ее ценность во многом зависела не от актерских способностей, а от того, насколько "милой" ее считали взрослые. Она рассказывала, что однажды читала материал, где критик рассуждал о том, почему она больше не выглядит такой привлекательной, как раньше. Маре тогда было около 13 лет. По ее словам, подобные вещи серьезно повлияли на самооценку. Девочка, которую несколько лет называли очаровательной и особенной, внезапно начала чувствовать, что с ней что-то не так.
В 2000 году вышел фильм Thomas and the Magic Railroad, после которого ее большая кинокарьера фактически закончилась.
Самое страшное происходило даже не на съемочных площадках
Спустя годы Мара сделала важное уточнение о своем опыте ребенка-звезды. Она не утверждает, что непосредственно на съемочных площадках подвергалась насилию. Напротив, Уилсон рассказывала, что родители тщательно следили за тем, в каких проектах она работает, а многие режиссеры и актеры относились к детям очень бережно. Однако известность принесла другую проблему.
В интервью The Guardian Уилсон рассказывала, что ее сексуализировали еще ребенком. Незнакомые взрослые присылали ей неподобающие письма, а в интернете появлялись сексуализированные материалы и комментарии о ней.
"Я не думаю, что можно быть ребенком-звездой и не получить от этого какого-то долговременного ущерба", - говорила она много лет спустя.
При этом сама Мара подчеркивала: источником проблемы для нее были не столько съемочные площадки, сколько культура вокруг знаменитых детей - пресса, публика и взрослые, считавшие допустимым обсуждать внешность ребенка.
Она сама решила, что больше не хочет такой жизни
Поэтому говорить, что Мара Уилсон просто "перестала быть востребованной", было бы слишком упрощенно. Да, предложений становилось меньше. Но одновременно исчезало и ее собственное желание участвовать в этой системе. Она поняла, что ей гораздо интереснее писать. После школы Уилсон поступила в Нью-Йоркский университет, где изучала драматургию и театр. Постепенно бывшая кинозвезда начала строить совершенно другую карьеру. Она писала пьесы, статьи и эссе, выступала на сцене и участвовала в различных творческих проектах.
В 2016 году вышла ее автобиографическая книга Where Am I Now?: True Stories of Girlhood and Accidental Fame. Само название хорошо описывало ее историю - это была книга человека, который оказался знаменитым почти случайно, а затем пытался понять, кем является без своей детской славы.
Издательство Penguin Random House представляло ее путь как превращение из ребенка-актрисы, покинувшей Голливуд, в писательницу.
Тревожность, депрессия и ОКР
Во взрослом возрасте Мара начала открыто рассказывать и о психологических проблемах. Она говорила, что сталкивалась с тревожностью, депрессией и обсессивно-компульсивным расстройством. Особенно тяжелым периодом стала юность. Потеря матери, давление славы, проблемы с самооценкой и обычные сложности взросления накладывались друг на друга. Со временем Уилсон стала публично говорить о психическом здоровье, в том числе для того, чтобы подобные состояния перестали восприниматься как нечто постыдное.
В 2015 году она участвовала в проекте организации Project UROK и рассказывала о собственном опыте тревожности, депрессии и ОКР. Для бывшей детской звезды это стало еще одним способом вернуть себе контроль над собственной историей - теперь она сама определяла, о чем хочет говорить публично.
Мара рассказала о своей ориентации
Еще одна очень личная часть жизни Уилсон стала публичной после массового убийства в клубе Pulse в Орландо в июне 2016 года. После трагедии Мара рассказала в соцсетях о собственной принадлежности к ЛГБТ-сообществу. В разные годы она использовала для описания своей ориентации определения "бисексуальная" и "квир". Позднее Уилсон признавалась, что обстоятельства каминг-аута были для нее непростыми: столь личное признание оказалось связано с трагедией, в которой погибли десятки людей. При этом свою личную жизнь она в целом не превращает в публичный сериал. В отличие от многих бывших детей-звезд, вокруг нее нет многолетней череды громких романов, разводов или семейных скандалов.
А еще она родственница Бена Шапиро
Есть в биографии Мары и довольно неожиданный факт. Она приходится двоюродной сестрой известному американскому консервативному политическому комментатору Бену Шапиро. Однако близких отношений между родственниками нет.
Уилсон публично дистанцировалась от Шапиро, поскольку их взгляды по многим вопросам радикально расходятся. Сообщалось, что они не поддерживают контакта. Впрочем, сама Мара известна совсем не семейными связями - после ухода из большого кино она сумела выстроить собственную публичную карьеру уже без помощи образа Матильды.
Все-таки вернулась к актерству - но уже на своих условиях
Уилсон не дала клятву никогда больше не играть. Просто вместо большого голливудского кино она выбрала проекты, в которых чувствовала себя комфортнее. Особенно заметной стала ее работа в озвучивании. Она озвучивала персонажей в BoJack Horseman и Big Hero 6: The Series, а одной из ее самых продолжительных ролей стала Безликая Старуха, которая тайно живет в вашем доме, в популярном подкасте Welcome to Night Vale. На официальном сайте проекта Мара до сих пор указана среди приглашенных актеров озвучивания. Она также занимается озвучиванием аудиокниг.
Почти 30 лет жила в тени Матильды
Отношения Мары с ее самой знаменитой героиней долго оставались сложными. Фильм постепенно превратился в культовый. Дети, выросшие на "Матильде", становились взрослыми, показывали картину собственным детям и продолжали узнавать Уилсон на улице. А для самой актрисы это было непросто. В свежем интервью People, вышедшем в августе 2026 года к 30-летию фильма, Уилсон призналась, что в молодости известность "Матильды" временами давалась ей тяжело. Она сравнила героиню со старшей сестрой, в тени которой ей приходилось существовать. Люди любили Матильду. Но Маре иногда казалось, что любят именно персонажа - а не ее саму. Со временем отношение изменилось. Сейчас Уилсон говорит, что воспринимает свою связь с Матильдой как честь и понимает, насколько важной эта героиня стала для многих людей.
Сегодня ей 39 - и она больше не убегает от "Матильды"
24 июля 2026 года Маре Уилсон исполнилось 39 лет. Она живет совсем не той жизнью, которую Голливуд, вероятно, готовил для 9-летней звезды одного из самых узнаваемых семейных фильмов 1990-х. Уилсон прежде всего считает себя писательницей и актрисой озвучивания. Она работает с аудиокнигами, подкастами и другими проектами, пишет и лишь изредка появляется перед камерой. В августе 2026 года "Матильде" исполнилось 30 лет, и Уилсон уже не пытается дистанцироваться от картины так, как делала это в молодости. Она вновь вспоминает съемки и рассказывает о людях, которые окружали ее тогда.