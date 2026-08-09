Смерть мамы, жестокость продюсеров и каминг-аут: как сложилась судьба девочки из "Матильды"

Отношения Мары с ее самой знаменитой героиней долго оставались сложными. Фильм постепенно превратился в культовый. Дети, выросшие на "Матильде", становились взрослыми, показывали картину собственным детям и продолжали узнавать Уилсон на улице. А для самой актрисы это было непросто. В свежем интервью People, вышедшем в августе 2026 года к 30-летию фильма, Уилсон призналась, что в молодости известность "Матильды" временами давалась ей тяжело. Она сравнила героиню со старшей сестрой, в тени которой ей приходилось существовать. Люди любили Матильду. Но Маре иногда казалось, что любят именно персонажа - а не ее саму. Со временем отношение изменилось. Сейчас Уилсон говорит, что воспринимает свою связь с Матильдой как честь и понимает, насколько важной эта героиня стала для многих людей.