Миллионы девушек были от него без ума: что стало со звездой "Это все она" Фредди Принцем-младшим
В конце 1990-х и начале 2000-х Фредди Принц-младший был одним из главных красавчиков Голливуда. "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Это все она", "Скуби-Ду" превратили его в кумира целого поколения, но затем актер словно растворился. За красивой картинкой скрывалась куда более сложная история - ранняя смерть отца, желание бросить профессию, публичный конфликт с известным коллегой и многое другое. Otkrito.lv рассказывает, почему Фредди Принц-младший исчез из большого кино, чем жил все эти годы и что заставило его вернуться.
Отца он практически не знал
Фредди Принц-младший родился 8 марта 1976 года в Лос-Анджелесе. Его отец, Фредди Принц, был одним из самых перспективных молодых комиков Америки и звездой ситкома Chico and the Man. Однако семейная история закончилась трагически. В январе 1977 года 22-летний Принц-старший выстрелил в себя и на следующий день умер. Его сыну тогда не было и года.
Фредди-младший вырос без отца, однако последствия этой трагедии сопровождали его десятилетиями. Уже будучи взрослым человеком, он признался, что испытывал сильную злость из-за решения отца уйти из жизни.
Неожиданный перелом произошел только в 2022 году после просмотра фильма "Кит" с Бренданом Фрейзером. В беседе с самим Фрейзером Принц рассказал, что история сложных отношений отца и дочери заставила его по-другому взглянуть на собственное прошлое.
Актер признавался, что годами приезжал на кладбище и мысленно высказывал отцу все, что накопилось внутри. После "Кита", по словам Принца, эта многолетняя злость наконец начала отпускать. Он сказал, что больше не ненавидит отца и перестал винить его за произошедшее.
Фильм, сделавший его звездой, едва не заставил его уйти из профессии
Большой прорыв произошел в 1997 году, когда Принц получил роль Рэя Бронсона в молодежном хорроре "Я знаю, что вы сделали прошлым летом".
Картина стала огромным коммерческим успехом и собрала в мировом прокате около 125 миллионов долларов при бюджете примерно 17 миллионов. Вместе с Фредди снимались Дженнифер Лав Хьюитт, Райан Филлипп и Сара Мишель Геллар. Однако спустя четверть века Принц рассказал, что за кадром происходило совсем не то, что можно было представить по фотографиям счастливой молодой команды.
По словам актера, режиссер Джим Гиллеспи изначально не хотел брать его на роль и предпочитал другого актера - Джереми Систо. Принц утверждал, что Гиллеспи совершенно открыто дал ему понять, что недоволен выбором студии.
Для молодого актера, получившего одну из первых серьезных работ, это стало серьезным ударом.
Фредди рассказывал, что режиссер постоянно выделял его среди остальных актеров и давал замечания, которые Принц позднее называл "психотическими". В какой-то момент он настолько тяжело переживал происходящее, что всерьез раздумывал над тем, чтобы уйти со съемок. Поддержал его Райан Филлипп. По воспоминаниям Принца, коллега напомнил ему, что тот прошел несколько прослушиваний и действительно заслужил эту роль.
Был и еще один эпизод, о котором актер рассказал лишь много лет спустя. Во время съемок финальной сцены на лодке Принц, по его словам, пережил опасный момент и считал, что мог серьезно пострадать. После этого он вновь думал о том, чтобы просто уехать со съемочной площадки. Любопытно, что позднее сам актер говорил: этот опыт в каком-то смысле закалил его. После столь тяжелого первого крупного проекта другие неприятные люди в киноиндустрии уже не производили на него такого впечатления.
"Это все она" сделала его главным красавчиком поколения
Настоящий статус подросткового секс-символа закрепился за Принцем в 1999 году после выхода романтической комедии "Это все она". Он сыграл Зака Сайлера - самого популярного парня в школе, который заключает пари, что сможет превратить скромную Лэйни Боггс в королеву выпускного бала.
Фильм стал одним из символов подросткового кино конца 1990-х, а фотографии Фредди появились на обложках молодежных журналов по всему миру. Но за внешней уверенностью снова скрывалась тревога.
В 2025 году Принц признался, что во время съемок "Это все она" практически каждый день опасался увольнения. Ему казалось, что окружающие актеры гораздо опытнее и талантливее него. Особенно он полагался на поддержку Рэйчел Ли Кук, сыгравшей Лэйни. Лишь примерно через месяц съемок он понял, что заменить главного героя посреди производства уже не так просто.
После этого фильма предложения посыпались одно за другим. Последовали "Только ты и я", "Летние игры", "Мальчики и девочки", обе части "Скуби-Ду" и другие проекты. На рубеже веков Принц был буквально везде. А затем его карьера начала резко сбавлять обороты.
Любовь всей жизни он встретил на тех самых тяжелых съемках
При всех неприятных воспоминаниях о "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" именно этот фильм подарил актеру человека, который определил всю его дальнейшую жизнь. На съемках он познакомился с Сарой Мишель Геллар, будущей звездой сериала "Баффи - истребительница вампиров". Роман между ними возник далеко не сразу.
По словам Принца, несколько лет они оставались просто друзьями. Они жили примерно в десяти минутах друг от друга и сознательно поддерживали близкое общение. Постепенно дружба превратилась в отношения. В 2002 году Фредди и Сара поженились.
В Голливуде, где звездные браки регулярно распадаются спустя несколько лет, их союз оказался необычно устойчивым. В 2026 году они остаются вместе уже почти четверть века. У супругов двое детей - дочь Шарлотта и сын Рокки. При этом семья сознательно держится подальше от постоянного внимания публики. Геллар рассказывала, что именно приватность, взаимное уважение и готовность работать над отношениями помогли сохранить их брак. А среди бытовых секретов долгой семейной жизни она с юмором называла отдельные ванные комнаты.
После сериала "24" он заявил, что больше не хочет быть актером
Одним из самых громких конфликтов в карьере Принца стала работа в сериале "24".В восьмом сезоне, вышедшем в 2010 году, он играл агента Коула Ортиса и много работал с главной звездой проекта Кифером Сазерлендом. Спустя четыре года Фредди внезапно рассказал, насколько тяжелым оказался этот опыт.
В интервью ABC News он заявил, что "ненавидел каждую минуту" работы на "24" и назвал Сазерленда самым непрофессиональным человеком, с которым ему доводилось работать.
По словам Принца, после сериала ему настолько надоела актерская профессия, что он решил остановиться.
"Я просто хотел уйти из этого бизнеса. Поэтому я фактически перестал сниматься", - говорил он.
Высказывания моментально стали скандалом.
Представитель Сазерленда ответил гораздо спокойнее, заявив, что актер впервые слышит о претензиях бывшего коллеги, что Киферу нравилось работать с Фредди и он желает ему всего хорошего. После этого публичной войны между ними не последовало, однако слова Принца хорошо объяснили, почему человек, который еще недавно считался одной из наиболее узнаваемых молодых звезд Голливуда, практически исчез с больших экранов.
Вместо Голливуда он ушел в рестлинг
Звучит неожиданно, но одной из главных страстей Фредди всегда был профессиональный рестлинг. Еще в 2008 году WWE официально объявила, что Принц вошел в творческую команду компании. Его работа проходила преимущественно за кадром - он участвовал в подготовке телевизионных шоу и сюжетных линий. Позднее он работал в WWE в разных творческих качествах и продолжал активно интересоваться индустрией.
Это было не случайное хобби знаменитости. Принц прекрасно разбирался в рестлинге, рассказывал о внутренней кухне WWE и со временем запустил Wrestling with Freddie - собственный подкаст, посвященный этому миру. Получилась странная на первый взгляд трансформация: один из главных романтических актеров молодежного кино сменил съемочную площадку на работу над сюжетами профессионального рестлинга. Но самому ему эта среда нравилась.
В 38 лет ему сделали операцию на позвоночнике
В 2014 году поклонников актера напугали фотографии Принца с фиксатором на шее. Фредди перенес операцию на позвоночнике и некоторое время проходил восстановление и физиотерапию. Ситуация быстро обросла преувеличениями после того, как актер пошутил в соцсетях о том, что снова учится ходить. Некоторые публикации создали впечатление, будто операция привела к тяжелым неврологическим последствиям.
Позднее Принц уточнил, что мог ходить и речь не шла о параличе. Восстановление действительно требовало реабилитации, но рассказы о том, что актер буквально заново осваивал ходьбу после потери способности двигаться, не соответствовали действительности.
Исчезнув из кино, он вовсе не перестал работать
Само выражение "исчез с экранов" в случае Принца несколько обманчиво. Полностью из профессии он не уходил. Одна из его наиболее заметных работ за пределами привычных романтических комедий - озвучивание джедая Кэнана Джарруса в анимационном сериале Star Wars Rebels.
Сериал выходил с 2014 по 2018 год, а персонаж Принца стал одним из любимых героев поклонников проекта. Он появлялся и в других сериалах, занимался озвучиванием, подкастами и отдельными кинопроектами. Но прежней цели постоянно находиться перед камерой у него уже не было. Свою роль сыграла и семья. С рождением детей Фредди стал гораздо избирательнее относиться к предложениям и мог позволить себе отказываться от проектов, которые его не интересовали.
Еще одной профессией для него почти стала кулинария
У Принца есть и менее очевидная страсть - готовка. В 2016 году он выпустил кулинарную книгу Back to the Kitchen, в которую вошли семейные рецепты и истории из его жизни. Причем приготовление еды для него не просто телевизионный образ или рекламный проект.
В интервью актер неоднократно рассказывал, что много готовит дома и в значительной степени отвечает за семейную кухню. Так бывший подростковый кумир оказался в совершенно другой роли - мужа, отца, домашнего повара, поклонника рестлинга и актера, который снимается лишь тогда, когда сам этого хочет.
Он не пытался любой ценой сохранить славу
Вероятно, именно здесь находится главный ответ на вопрос, куда исчез Фредди Принц-младший. Его карьера действительно перестала быть такой успешной, как во времена "Это все она". Не каждый фильм становился хитом, а его собственный ситком Freddie продержался всего один сезон. Однако к этому постепенно добавилось сознательное нежелание участвовать в бесконечной голливудской гонке.
Фредди и Сара редко бывают завсегдатаями звездных вечеринок, практически не строят публичную жизнь вокруг собственного брака и защищают детей от чрезмерного внимания прессы. В результате возник странный эффект: публика воспринимала Принца как актера, который куда-то пропал, пока сам он строил жизнь, в которой постоянная известность уже не была главным критерием успеха.
Спустя почти 30 лет он вернулся туда, откуда все началось
В 2025 году произошло практически идеальное замыкание круга. Фредди Принц-младший снова сыграл Рэя Бронсона в новой части "Я знаю, что вы сделали прошлым летом". Согласился он далеко не сразу.
Принц рассказывал, что первоначально не видел смысла возвращаться только ради ностальгии. Ему было важно понять, кем стал его персонаж спустя почти 30 лет и действительно ли сценарий даст ему развитие.
Все изменилось после разговора с режиссером Дженнифер Кэйтин Робинсон. Ее версия истории строилась в том числе вокруг последствий старой травмы Рэя и Джули и того, как события молодости могли изменить их взрослую жизнь. Именно эта идея заинтересовала актера.
И возвращение на этом не заканчивается
Сегодня Принцу уже 50 лет, и период практически полного исчезновения, похоже, остается в прошлом. В последние годы он снова стал появляться в кино заметно чаще. В 2022 году актер снялся в романтическом фильме Christmas with You, затем появился в триллере The Girl in the Pool, а в 2025 году вернулся в "Я знаю, что вы сделали прошлым летом". Кроме того, объявлено о его новом совместном проекте с Рэйчел Ли Кук - The Christmas Affair.
Для поклонников подростковых фильмов 1990-х это особенно символичное воссоединение: Принц и Кук впервые за более чем четверть века снова сыграют вместе после "Это все она". Они также выступают исполнительными продюсерами картины.
За прошедшие десятилетия Принц успел пройти путь от подросткового кумира, ежедневно боявшегося увольнения, до человека, который может выбирать, когда ему сниматься, а когда оставаться дома с семьей.
В его истории не было одного грандиозного скандала, который уничтожил карьеру. Скорее, это была цепочка обстоятельств: травма из-за смерти отца, тяжелый первый опыт в кино, неуверенность в собственных силах, разочарование в Голливуде, конфликт на "24", проблемы со здоровьем и постепенно изменившиеся приоритеты. И возможно, именно поэтому его исчезновение оказалось таким долгим. Фредди Принц-младший не столько потерял Голливуд, сколько однажды решил, что Голливуд больше не должен занимать всю его жизнь.