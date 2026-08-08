Миллионы девушек были от него без ума: что стало со звездой "Это все она" Фредди Принцем-младшим

Был и еще один эпизод, о котором актер рассказал лишь много лет спустя. Во время съемок финальной сцены на лодке Принц, по его словам, пережил опасный момент и считал, что мог серьезно пострадать. После этого он вновь думал о том, чтобы просто уехать со съемочной площадки. Любопытно, что позднее сам актер говорил: этот опыт в каком-то смысле закалил его. После столь тяжелого первого крупного проекта другие неприятные люди в киноиндустрии уже не производили на него такого впечатления.