Брат Анджелины Джоли Джеймс Хейвен совершил каминг-аут после очень короткого брака с женщиной

Джеймс Хейвен рассказал о своей ориентации 6 августа во время прямого эфира на Substack, который он провел вместе с бывшей женой. По его словам, этот шаг стал для него началом новой главы и возможностью наконец жить открыто, не скрывая важную часть себя. Он подчеркнул, что каминг-аут для него не означает превращение в другого человека, а скорее позволяет окружающим увидеть того, кем он был всегда.