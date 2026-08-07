Брат Анджелины Джоли Джеймс Хейвен совершил каминг-аут после очень короткого брака с женщиной
Старший брат Анджелины Джоли, 53-летний Джеймс Хейвен, публично сообщил, что он гей. Признание прозвучало спустя два года после его крайне непродолжительного брака с Роми Имбелли, который фактически распался уже через 15 дней после свадьбы.
Джеймс Хейвен рассказал о своей ориентации 6 августа во время прямого эфира на Substack, который он провел вместе с бывшей женой. По его словам, этот шаг стал для него началом новой главы и возможностью наконец жить открыто, не скрывая важную часть себя. Он подчеркнул, что каминг-аут для него не означает превращение в другого человека, а скорее позволяет окружающим увидеть того, кем он был всегда.
В своем обращении брат голливудской актрисы также вспомнил детство и рассказал, что еще тогда чувствовал себя иначе, хотя не мог объяснить собственные ощущения. По словам Хейвена, в детстве он особенно отождествлял себя с героинями Disney, однако долгое время у него не было слов, которыми он мог бы описать свою идентичность.
Особое внимание к признанию привлекло то, что рядом с Хейвеном находилась его бывшая жена Роми Имбелли. Пара поженилась в августе 2024 года на небольшой церемонии в Калифорнии после многолетних отношений. Однако уже 27 августа, всего через 15 дней после свадьбы, Имбелли подала документы на аннулирование брака. В документах причиной был указан "fraud" - обман. Позднее процедура аннулирования была завершена в марте 2025 года.
Несмотря на непростой конец брака, сейчас бывшие супруги публично демонстрируют поддержку друг друга. Имбелли участвовала в эфире, во время которого Хейвен сделал признание, и дала понять, что их близкая связь сохранилась.
Джеймс Хейвен значительно реже появляется в публичном пространстве, чем его знаменитая сестра. Он также снимался в кино и появлялся, в частности, в фильмах "Джиа" и "Соблазн", где играла Джоли. Широкая публика особенно запомнила брата и сестру после церемонии "Оскар" в 2000 году, когда они поцеловались в губы на красной дорожке, что тогда вызвало бурное обсуждение в СМИ.
Хейвен - сын актеров Джона Войта и покойной Маршелин Бертран. Сейчас он говорит, что надеется на принятие со стороны близких и хочет продолжить жизнь без необходимости скрывать себя. Одновременно он анонсировал собственный подкаст Save Haven with James Haven, посвященный личным переменам и важным поворотным моментам в жизни.