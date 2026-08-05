Директор Театра Чехова Дана Бйорк: "Не все люди, которых мы считаем друзьями, остаются с нами"

Самыми болезненными, по словам Бйорк, стали разочарования в тех, кого она считала близкими друзьями и впускала в свою семью. Справиться с этим ей помог совет, который однажды дал один человек. "В нашем большом мире живут миллионы людей, но лишь немногие действительно являются нашими. Остальные - лишь попутчики. В определенный момент они были нужны тебе, чтобы помочь осуществить что-то в жизни, а ты помогла осуществить что-то им. И в этом нет ничьей вины", - вспоминает Дана Бйорк.