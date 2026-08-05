Директор Театра Чехова Дана Бйорк: "Не все люди, которых мы считаем друзьями, остаются с нами"
Директор Рижского русского театра имени Михаила Чехова Дана Бйорк призналась, что ее любовь к театру родилась еще в раннем детстве. В беседе с журналом Patiesā Dzīve она рассказала, что судьбоносным моментом стало посещение спектакля вместе с бабушкой, когда ей было около пяти лет.
По словам Бйорк, после просмотра спектакля "Грехи Трины" она спросила у бабушки, как называются люди, выходящие на сцену. Услышав ответ, девочка сразу заявила: "Я тоже хочу стать актрисой". С тех пор, говорит она, эта мечта никогда ее не покидала.
Она вспоминает, как уже в юности приехала из Елгавы в Ригу к бабушке и вечером гуляла по Старому городу. Тогда, проходя от часов "Лайма" к зданию театра имени Михаила Чехова по заснеженной улице, она загадала желание однажды каждый день ходить по этому пути уже на работу - в театр.
Однако Дана Бйорк убеждена, что одной мечты недостаточно. "Полагаться только на мечту не слишком мудро. Важно не только мечтать, но и действовать. Нужно получать образование, идти в профессиональную среду, знакомиться с людьми. Даже если сначала что-то не получается, но желание действительно сильное, я верю, что мечта обязательно исполнится. Возможно, не полностью и не сразу, но хотя бы наполовину", - считает она.
По мнению руководителя театра, человеку важно сосредоточиться на своей цели. Тогда сознание само начинает замечать возможности, которые помогают двигаться вперед. В качестве примера она приводит человека, решившего заняться альпинизмом без необходимой подготовки. Регулярные тренировки, ошибки и падения постепенно приведут его к желаемому результату. "Человек, который находится на своем месте или идет к нему, способен даже после падения улыбнуться, потому что понимает: это часть пути, который делает его сильнее", - говорит Бйорк.
Не менее откровенно она высказалась и о человеческих отношениях. По ее словам, она всегда была очень доверчивым человеком, однако за годы работы директором театра ей пришлось пережить немало разочарований. "Я всегда очень доверяла людям. Но если доверие потеряно однажды, второй раз доверять уже не смогу", - признается она.
Самыми болезненными, по словам Бйорк, стали разочарования в тех, кого она считала близкими друзьями и впускала в свою семью. Справиться с этим ей помог совет, который однажды дал один человек. "В нашем большом мире живут миллионы людей, но лишь немногие действительно являются нашими. Остальные - лишь попутчики. В определенный момент они были нужны тебе, чтобы помочь осуществить что-то в жизни, а ты помогла осуществить что-то им. И в этом нет ничьей вины", - вспоминает Дана Бйорк.
Она признается, что именно эти слова помогают ей легче переживать разочарования и принимать тот факт, что не каждый человек, встретившийся на жизненном пути, должен остаться рядом навсегда.