Победительница "Евровидения" Мария Наумова стала бабушкой и поделилась трогательным признанием

О счастливом событии Мария Наумова рассказала на своей странице в социальных сетях, опубликовав проникновенное обращение. "Стать бабушкой для меня - это открытие новой, тихой и безусловной любви, в которой больше благодарности и меньше тревог. Сегодня я поздравляю маленького Человека, пришедшего в этот мир. Пусть твоя жизнь будет наполнена светом, любовью и Божьим благословением. А для меня начинается новое измерение жизни - быть бабушкой", - написала Наумова.