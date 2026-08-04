Победительница "Евровидения" Мария Наумова стала бабушкой и поделилась трогательным признанием
В семье латвийской певицы, победительницы "Евровидения-2002" Марии Наумовой произошло долгожданное и очень трогательное событие. 53-летняя артистка сообщила, что впервые стала бабушкой.
О счастливом событии Мария Наумова рассказала на своей странице в социальных сетях, опубликовав проникновенное обращение. "Стать бабушкой для меня - это открытие новой, тихой и безусловной любви, в которой больше благодарности и меньше тревог. Сегодня я поздравляю маленького Человека, пришедшего в этот мир. Пусть твоя жизнь будет наполнена светом, любовью и Божьим благословением. А для меня начинается новое измерение жизни - быть бабушкой", - написала Наумова.
Публикация моментально собрала сотни поздравлений. Поклонники признавались, что с трудом могут поверить, что певица уже стала бабушкой, называя ее "молодой и красивой бабушкой". Многие делились собственным опытом, рассказывая, сколько у них внуков и как сильно меняется жизнь с их появлением. В комментариях желали новорожденному крепкого здоровья, счастья и любви, а Марии - наслаждаться новым, особенным этапом жизни.
Особенно часто пользователи отмечали, что роль бабушки приносит совершенно новые чувства. "Это непередаваемое счастье", "Внуков любят еще сильнее", "Добро пожаловать в наш клуб бабушек" - писали поклонники артистки.
Мария Наумова всегда старалась бережно относиться к личной жизни своей семьи. Известно, что вместе с супругом Райтисом Булансом она воспитала дочь Рамону и сына Артура. Несмотря на многолетнюю успешную карьеру и широкую известность после победы на "Евровидении", Наумова редко рассказывает о семейных событиях. Поэтому новость о рождении первого внука стала для поклонников особенно теплым и приятным сюрпризом.