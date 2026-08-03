"Стал закоренелым преступником": латвийский танцор и шоумен Роберт Немиро арестован в США

28 июля сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) задержали Немиро в Сан-Франциско после получения информации от Службы гражданства и иммиграции США (USCIS). В настоящее время в отношении него продолжается процедура депортации. Как заявили в DHS, в биографии Немиро имеются обвинения и судимости по ряду уголовных дел. Ведомство утверждает, что он был осужден за нападение при отягчающих обстоятельствах с применением огнестрельного оружия и нарушение общественного порядка. Кроме того, ранее его задерживали по делам, связанным с причинением телесных повреждений, сексуальным насилием, хранением наркотиков и принадлежностей для их употребления.