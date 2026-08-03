"Стал закоренелым преступником": латвийский танцор и шоумен Роберт Немиро арестован в США
Уроженец Латвии и бывший участник популярного телешоу "Dejo ar zvaigzni!" оказался в центре громкого дела в США. Американские власти сообщили о его задержании, криминальном прошлом и предстоящей депортации.
Министерство внутренней безопасности США (DHS) сообщило о задержании уроженца Латвии Роберта Немиро, который, по данным американских властей, находился в стране нелегально и имеет обширное криминальное прошлое.
28 июля сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) задержали Немиро в Сан-Франциско после получения информации от Службы гражданства и иммиграции США (USCIS). В настоящее время в отношении него продолжается процедура депортации. Как заявили в DHS, в биографии Немиро имеются обвинения и судимости по ряду уголовных дел. Ведомство утверждает, что он был осужден за нападение при отягчающих обстоятельствах с применением огнестрельного оружия и нарушение общественного порядка. Кроме того, ранее его задерживали по делам, связанным с причинением телесных повреждений, сексуальным насилием, хранением наркотиков и принадлежностей для их употребления.
Американские власти также напомнили, что Роберт Немиро ранее принимал участие в латвийской версии популярного телепроекта "Dejo ar zvaigzni!", созданного по формату британского шоу "Strictly Come Dancing", известного во многих странах как "Dancing With the Stars".
"Этот нелегальный иммигрант из Латвии когда-то, возможно, строил карьеру профессионального танцора на телевидении, однако впоследствии стал закоренелым преступником, в чьей криминальной истории есть осуждение за нападение с применением огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах, сексуальное насилие и хранение наркотиков", - заявила помощник министра внутренней безопасности США Лорен Бис.
По ее словам, несмотря на статус Калифорнии как так называемого "штата-убежища", сотрудникам ICE удалось задержать подозреваемого. "В ближайшее время он будет депортирован из нашей страны. ICE положила конец его незаконному пребыванию и преступной деятельности в США", - отметила Бис.
Согласно данным DHS, Роберт Немиро прибыл в США в октябре 2011 года по визе. После окончания срока ее действия в августе 2012 года он остался в стране незаконно и с тех пор не урегулировал свой иммиграционный статус.
В заявлении Министерства внутренней безопасности также содержится критика властей Калифорнии. Ведомство утверждает, что за время губернаторства Гэвина Ньюсома штат стал одним из основных центров преступности, связанной с нелегальной иммиграцией. В подтверждение этой позиции DHS приводит несколько недавних уголовных дел, в которых, по утверждению министерства, фигурировали нелегальные иммигранты.