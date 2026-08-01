Поклонники Арианы Гранде бьют тревогу после новых фото звезды: "Ей нужна помощь"

При этом многие отмечали, что обсуждать чужую внешность некорректно, особенно когда речь идет о женщине. Тем не менее это не помешало многочисленным поклонникам написать, что они искренне переживают за любимую исполнительницу. "Она буквально губит себя у всех на глазах, а ее команда и семья позволяют этому происходить только ради того, чтобы продолжать зарабатывать деньги", - написал один из пользователей платформы X.