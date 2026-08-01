Поклонники Арианы Гранде бьют тревогу после новых фото звезды: "Ей нужна помощь"
Новые фотографии Арианы Гранде, сделанные во время мирового турне в Канаде, вызвали бурную дискуссию в социальных сетях. Поклонники обратили внимание на сильную худобу певицы и начали выражать серьезную обеспокоенность состоянием ее здоровья.
Во время мирового тура Eternal Sunshine американская поп-звезда Ариана Гранде встретилась с поклонниками в Монреале. Однако опубликованные совместные фотографии стали предметом обсуждения вовсе не из-за концерта, а из-за внешнего вида певицы.
Многие пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что 33-летняя артистка выглядит болезненно худой. После публикации снимков в интернете развернулась масштабная дискуссия: тысячи поклонников выразили беспокойство, предположив, что столь резкое снижение веса может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.
При этом многие отмечали, что обсуждать чужую внешность некорректно, особенно когда речь идет о женщине. Тем не менее это не помешало многочисленным поклонникам написать, что они искренне переживают за любимую исполнительницу. "Она буквально губит себя у всех на глазах, а ее команда и семья позволяют этому происходить только ради того, чтобы продолжать зарабатывать деньги", - написал один из пользователей платформы X.
Другой поклонник признался, что надеется, что певица получает необходимую помощь: "Мне просто хочется, чтобы кто-нибудь смог ей помочь. Я очень люблю Ариану и искренне надеюсь, что она справится с тем, через что сейчас проходит".
Некоторые пользователи были удивлены тем, насколько миниатюрной выглядит артистка на фотографиях рядом с поклонниками. "Честно говоря, не понимаю, как это возможно, но она выглядит даже меньше своей фанатки (ребенка)", - отметил один из комментаторов.
Впрочем, важно отметить, что все подобные выводы основаны исключительно на внешнем виде артистки и не подтверждены никакой официальной информацией. Ариана Гранде не сообщала о каких-либо проблемах со здоровьем, а ее представители также пока не комментировали волну обсуждений, возникшую после публикации новых фотографий.