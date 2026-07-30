Песня Монеточки прозвучала в новом фильме Marvel о Человеке-пауке
Поклонников Marvel ждал неожиданный сюрприз: в фильме "Человек-паук: Новый день" звучит песня российской певицы Монеточки. Артистка призналась, что сама до последнего не верила, что ее трек действительно войдет в картину.
В новом фильме Marvel "Человек-паук: Новый день" зрители услышали песню "Монополия" российской певицы Монеточки. На это первыми обратили внимание посетители пресс-показов, а позже информацию подтвердила и сама исполнительница.
По словам певицы, она долгое время не рассказывала о сотрудничестве с Marvel не только из-за соглашения о неразглашении, но и потому, что сама не была уверена, что песня действительно останется в финальной версии фильма.
После просмотра картины Монеточка поделилась своими эмоциями. "Я не могла в это поверить! Я только сейчас вышла из зала и начинаю понимать, что произошло".
Артистка призналась, что услышать собственную песню в голливудском блокбастере стало для нее настоящим событием. "Все, кто любит песню "Монополия", - идите на "Человека-паука", она реально там есть! Она звучит так громко, на весь зал".