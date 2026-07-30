"Я всегда ею восхищалась": Амината считает Лайму Вайкуле примером, к которому надо стремиться
После выступления на "Евровидении", где с авторской песней "Love Injected" она заняла шестое место, Амината познакомилась с Лаймой Вайкуле, которой давно восхищалась. Певица призналась, что считает ее примером для подражания.
На минувших выходных Амината выступила в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале на фестивале Laima Rendezvous. В интервью журналу Kas Jauns она рассказала, что давно восхищается Лаймой Вайкуле.
Репетиция Laima Rendezvous Jūrmala 2026 в доме у Лаймы Вайкуле
В Юрмале, в доме, где живет Лайма Вайкуле, состоялась репетиция фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026.
"Я всегда ею восхищалась. Недавно мне в интернете попалось одно из выступлений Лаймы, и я с интересом посмотрела, что и на каком уровне она делала на сцене. Это пример, к которому хочется стремиться - ее музыкальность, талант и тембр голоса", - сказала певица.
Отвечая на вопрос, хотела бы она снова представить Латвию на "Евровидении", Амината не стала исключать такой возможности. "Никогда не говори никогда, но я также не говорю да. Мне кажется, для этого должно совпасть очень много обстоятельств. Если появится именно та самая песня, то, возможно, я еще приму участие", - отметила исполнительница.
По словам Аминаты, нынешнее лето оказалось для нее гораздо более насыщенным, чем предыдущие. После фестиваля Лаймы Вайкуле ее ждет концерт 15 августа в Лиепае вместе с Baltic Groove Orchestra.
Главным же событием года певица считает свое сольное выступление, которое состоится 26 ноября в концертном зале Palladium. "Там прозвучат не только мои песни, но и будет возможность пообщаться со слушателями", - пообещала Амината.