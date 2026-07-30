"Я всегда ею восхищалась": Амината считает Лайму Вайкуле примером, к которому надо стремиться

Отвечая на вопрос, хотела бы она снова представить Латвию на "Евровидении", Амината не стала исключать такой возможности. "Никогда не говори никогда, но я также не говорю да. Мне кажется, для этого должно совпасть очень много обстоятельств. Если появится именно та самая песня, то, возможно, я еще приму участие", - отметила исполнительница.