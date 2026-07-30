Новый трек Светланы Лободы вызвал волну слухов и фанатских теорий.
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Светлана Лобода представила песню "О ней" - поклонники гадают, кому она посвящена
Есть артисты, каждый творческий шаг которых становится событием. Их личная жизнь остается загадкой, образ полон тайн, и только между строк в песнях можно разглядеть что-то действительно личное. Сегодня, 30 июля, украинская певица Светлана Лобода презентовала долгожданный летний сингл "О ней".
"О ней" - легкий, стильный и атмосферный трек с согревающими тропическими и афромотивами. Песня идеально передает настроение жаркого лета, но при этом оставляет особое, немного ностальгическое послевкусие. Это история о человеке, чьи фотографии пересматриваешь поздней ночью и чьих звонков ждешь вопреки всему.
Еще до официального релиза новинка вызвала ажиотаж в социальных сетях. Фрагменты песни мгновенно разлетелись по интернету, запустив волну пользовательских роликов, обсуждений и фанатских теорий о том, кому Светлана Лобода посвятила свой новый хит.
Автобиографические воспоминания о прошлом или собирательная история с ярким и сильным посылом? Ответ предстоит найти слушателям.