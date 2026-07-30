Светлана Лобода представила песню "О ней" - поклонники гадают, кому она посвящена

"О ней" - легкий, стильный и атмосферный трек с согревающими тропическими и афромотивами. Песня идеально передает настроение жаркого лета, но при этом оставляет особое, немного ностальгическое послевкусие. Это история о человеке, чьи фотографии пересматриваешь поздней ночью и чьих звонков ждешь вопреки всему.