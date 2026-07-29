"Не знаю, как мне так повезло": 61-летняя Паулина Поризкова и ее муж показали кадры медового месяца

"Я три года была одна и училась избавляться от убеждения, что недостойна любви. Мне говорили, что я слишком требовательная, слишком эмоциональная или, наоборот, слишком холодная. Я не стала любить себя больше, чем раньше, но стала гораздо лучше понимать себя", – признавалась Поризкова.