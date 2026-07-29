"Не знаю, как мне так повезло": 61-летняя Паулина Поризкова и ее муж показали кадры медового месяца
Супермодель Паулина Поризкова, которой недавно исполнился 61 год, поделилась с поклонниками атмосферными кадрами своего медового месяца с супругом, сценаристом Джеффом Гринстейном.
Поризкова и Гринстейн поженились 3 июля в Северной Италии. Спустя несколько недель после свадьбы модель решила показать, как проходит их романтическое путешествие.
На опубликованном в Instagram видео модель позирует в красном бикини на фоне живописного морского побережья и рассказывает о самом счастливом периоде своей жизни.
"Всего месяц назад нас словно подхватил вихрь из самых ярких моментов жизни. В моем возрасте я особенно хорошо понимаю, что ничто не длится вечно. Когда жизнь состоит только из счастливых мгновений, начинаешь осознавать, насколько они ценны", – написала Поризкова.
В ролик вошли не только эффектные виды морского побережья, но и трогательный момент с ее супругом. 62-летний Джефф Гринстейн признался, что чувствует себя "переполненным эмоциями" и "невероятно счастливым".
"Не знаю, как мне так повезло оказаться здесь", – говорит он, пока супруги любуются золотым закатом над морем.
По словам модели, ближайшие две недели они намерены провести вдвоем. "Следующие две недели пройдут именно так – в объятиях любимого человека, в сказочном месте, где мне нужны только бикини и солнцезащитный крем", – поделилась она.
В подписи к публикации Поризкова пообещала позже показать еще больше фотографий и видео со свадьбы и медового месяца.
"Когда мы вернемся, мне будет чем с вами поделиться. А пока знайте, что все ваши поздравления и теплые слова стали частью этих счастливых моментов моей жизни. Не могу дождаться, чтобы рассказать обо всем подробнее", – написала она.
Свадьба на берегу озера
Пара сыграла свадьбу 3 июля в здании городской ратуши с видом на озеро Орта в Северной Италии. Затем для 78 гостей состоялся праздничный прием на вилле Villa Crespi, сообщает издание People.
Для церемонии Паулина выбрала серебристое платье Haute Couture от House of Gilles, созданное дизайнером Жилем Менделем. К алтарю она шла под композицию "Влтава" чешского композитора Бедржиха Сметаны, которую вживую исполнили ее сыновья Оливер (на скрипке) и Джонатан (на гитаре), а также пасынок Эрон.
Еще до свадьбы модель рассказывала, что молодожены собираются провести медовый месяц, путешествуя по греческим островам.
"У нас даже нет обратных билетов. Мы просто будем переезжать с острова на остров, пока не решим, что пора домой", – говорила она.
История любви
Паулина Поризкова и Джефф Гринстейн познакомились в феврале 2023 года, а уже спустя несколько месяцев подтвердили роман, опубликовав совместную фотографию из Парижа. Тогда модель призналась, что после долгих телефонных разговоров поняла: единственным ответом на все ее вопросы должен стать поцелуй.
Позже она рассказывала, что обрести любовь после 50 лет ей помогла большая внутренняя работа над собой.
"Я три года была одна и училась избавляться от убеждения, что недостойна любви. Мне говорили, что я слишком требовательная, слишком эмоциональная или, наоборот, слишком холодная. Я не стала любить себя больше, чем раньше, но стала гораздо лучше понимать себя", – признавалась Поризкова.
О помолвке модель сообщила 9 июля 2025 года, опубликовав видео из автомобиля, на котором продемонстрировала кольцо с бриллиантом.
До отношений с Гринстейном Паулина почти 28 лет была замужем за музыкантом Риком Окасеком, фронтменом группы The Cars, который скончался в 2019 году. У бывших супругов двое сыновей – Джонатан и Оливер.