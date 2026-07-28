Дочь Тома Круза Сури официально отказалась от фамилии отца
20-летняя студентка юридически сменила фамилию с Круз на Ноэль (Noelle), сообщает издание People со ссылкой на документы о регистрации избирателей.
Сейчас Сури учится в Университете Карнеги - Меллона в Питтсбурге (штат Пенсильвания). Во время регистрации в качестве избирателя в округе Аллегейни в октябре 2024 года она указала свое новое имя - Сури Ноэль. Ноэль - второе имя ее матери, актрисы Кэти Холмс.
Том Круз и Кэти Холмс стали родителями в апреле 2006 года, а спустя семь месяцев поженились. Их брак распался в 2012 году.
Кэти Холмс: "Я очень горжусь дочерью"
Официальная смена фамилии стала логичным продолжением решения, которое Сури приняла еще летом 2024 года. Во время церемонии окончания школы она уже фигурировала как Сури Ноэль, не используя фамилию Круз.
Через несколько месяцев после окончания школы Кэти Холмс в редком интервью журналу Town & Country рассказала о дочери, которая уехала учиться в университет.
"Я горжусь своей дочерью. Конечно, мне будет не хватать того, что мы жили рядом, но я очень горжусь ею и счастлива. Я помню себя в этом возрасте, когда все только начинается. Это прекрасное время для того, чтобы узнать себя лучше", – сказала актриса.
Мать опровергла слухи о наследстве от Тома Круза
В декабре 2024 года Кэти Холмс также публично опровергла публикацию Daily Mail о том, что после достижения совершеннолетия Сури якобы получила доступ к трастовому фонду, созданному Томом Крузом.
Актриса разместила в Instagram скриншот статьи и написала поверх него: "Полная неправда. Daily Mail, перестаньте выдумывать". В подписи к публикации она добавила короткое: "Хватит".
Сури редко появляется на публике
Хотя Сури старается вести непубличную жизнь, летом 2025 года ее сфотографировали во время визита к матери на съемочную площадку фильма Happy Hours в Нью-Йорке. Мать и дочь вместе прогулялись по городу перед тем, как Кэти Холмс приступила к съемкам вместе со своим бывшим партнером по сериалу "Бухта Доусона" Джошуа Джексоном.