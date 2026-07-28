Дочь Тома Круза Сури официально отказалась от фамилии отца

"Я горжусь своей дочерью. Конечно, мне будет не хватать того, что мы жили рядом, но я очень горжусь ею и счастлива. Я помню себя в этом возрасте, когда все только начинается. Это прекрасное время для того, чтобы узнать себя лучше", – сказала актриса.