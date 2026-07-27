ФОТО: шляпы, банты и принты - самые яркие образы Вайкуле на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala
На фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026 Лайма Вайкуле в очередной раз доказала, что сценический костюм для нее - не просто одежда, а часть полноценного представления. За время фестиваля певица сменила несколько образов, в которых соединились ее любимые приемы: строгие жакеты, объемные юбки, широкополые шляпы, крупные украшения и выразительная черно-белая гамма.
Черное платье с крупным белым бантом
Одним из самых эффектных стал черный образ с необычным белым декоративным элементом на груди. Крупный бант, напоминающий одновременно галстук, жабо и архитектурный воротник, сразу притягивал внимание.
Само платье было далеко от классического вечернего наряда. Открытые участки на плечах, объемные рукава и длинная мерцающая юбка делали силуэт сложным и театральным. Черный цвет служил фоном, на котором особенно выразительно смотрелась белая деталь.
Образ дополняли длинные серьги и высокая прическа с небрежно выпущенной челкой. Остальных украшений почти не было, поэтому костюм не выглядел перегруженным.
Цветочное платье и объемный светлый жакет
Совсем другое настроение создавал образ с длинным платьем в мелкий цветочный принт. Романтичную и подвижную юбку Лайма сочетала со свободным светлым жакетом мужского кроя.
Именно контраст делал этот комплект современным. Без жакета платье могло бы выглядеть подчеркнуто женственно и даже немного ретро, однако объемный верх добавил ему нарочитой расслабленности.
В качестве акцента певица выбрала крупное темное украшение на шее. Оно поддерживало черную основу платья и не спорило с цветочным рисунком.
Воздушный образ в кремовых оттенках
Одним из самых нежных выходов стал многослойный светлый комплект из свободной блузы и длинной юбки.
Блуза с открытой линией плеч, тонкими бретелями и объемными рукавами выглядела легкой и немного богемной. Юбка была собрана из множества ярусов, оборок, кружевных вставок и декоративных лоскутов. Благодаря этому ткань красиво двигалась на сцене и создавала выразительный силуэт даже без ярких цветов.
Лайма дополнила наряд крупными круглыми серьгами. Волосы были собраны сзади, а несколько прядей оставлены у лица, что поддерживало общее ощущение непринужденности.
Несмотря на романтичность, образ не выглядел приторным. Белые спортивные кроссовки добавили ему иронии и сделали костюм характерным именно для Вайкуле.
Белый жакет, черное кружево и темные очки
Еще один образ был построен на классическом сочетании черного и белого, но в более дерзком прочтении.
Лайма надела белый приталенный жакет поверх черного наряда с кружевными деталями. Дополнением стали несколько подвесок на длинных шнурах, кольца, черный кружевной элемент на запястье и темные круглые очки.
Очки в помещении и на сцене могли бы показаться слишком демонстративным приемом, однако в случае Вайкуле они давно стали частью узнаваемого образа. Вместе с жакетом и украшениями они создавали настроение рок-н-ролльной элегантности.
Черное платье с серебристой вставкой
Один из наиболее театральных выходов был выстроен вокруг длинного черного платья с широкой серебристой вставкой из пайеток.
Блестящий участок подчеркивал центр силуэта, а черные боковые части визуально вытягивали фигуру. Верх платья был дополнен полупрозрачными рукавами и темным шарфом, завязанным у шеи.
Главным аксессуаром стала широкополая черная шляпа. Ее поля частично закрывали лицо и добавляли образу загадочности. Длинные асимметричные серьги усиливали вертикаль и хорошо сочетались с вытянутым силуэтом платья. Получился образ, в котором одновременно чувствовались кабаре, авангард и фирменная сценическая эксцентричность певицы.
Светлый костюм с широкополой шляпой
В другом выходе Лайма снова использовала светлую палитру, но сделала ее более строгой. Длинную фактурную юбку она сочетала с белым жакетом и светлой широкополой шляпой.
Под жакетом был заметен верх с сетчатой или плетеной фактурой, а юбка состояла из многочисленных мягких оборок и декоративных элементов. Благодаря этому строгая линия плеч уравновешивала пышный и романтичный низ.
Крупные ажурные серьги поддерживали светлую гамму и хорошо сочетались со шляпой. Образ получился праздничным, но не традиционно вечерним - в нем снова смешались мужской крой, богемная многослойность и театральные аксессуары.
Черный образ с кожаными деталями
На некоторых снимках Вайкуле предстала в более сдержанном черном комплекте с кожаными вставками, металлическими застежками и головным убором необычной формы.
Мягкий макияж и аккуратно уложенные светлые волосы смягчали строгость наряда. Здесь певица отказалась от пышных юбок и блеска, сделав ставку на фактуру, четкие линии и металлическую фурнитуру.
Закулисный контраст
Вне сцены Лайма выбрала максимально расслабленный комплект: просторную белую рубашку, светлые широкие джинсы, массивные белые кроссовки и темно-синюю бейсболку. Этот наряд резко отличался от концертных выходов, но при этом сохранял характерные для певицы элементы - свободный объем, мужской крой и головной убор.
Даже повседневный образ не выглядел случайным. Белая рубашка была застегнута небрежно, широкие брюки создавали удлиненный силуэт, а кепка добавляла спортивный акцент.