ФОТО: шляпы, банты и принты - самые яркие образы Вайкуле на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala

Блуза с открытой линией плеч, тонкими бретелями и объемными рукавами выглядела легкой и немного богемной. Юбка была собрана из множества ярусов, оборок, кружевных вставок и декоративных лоскутов. Благодаря этому ткань красиво двигалась на сцене и создавала выразительный силуэт даже без ярких цветов.