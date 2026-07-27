Третий день Laima Rendezvous Jūrmala 2026
Третий, заключительный день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026 собрал ярких звезд, впечатляющие наряды и захватывающие выступления. Смотрите ФОТО с финала ...
Откровения Пугачевой и Каменских в свадебном платье - чем запомнился финал Laima Rendezvous Jūrmala. ФОТО, ВИДЕО
В воскресенье, 26 июля, в концертном зале "Дзинтари" завершился трехдневный международный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026. Финальный вечер собрал полный зал зрителей и звездных гостей, а одним из главных событий вновь стало появление Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые в этом году посетили все три фестивальных дня.
Если в прошлом году супруги появились в "Дзинтари" лишь однажды, то на этот раз они не пропустили ни одного концерта. Как и в предыдущие дни, их приезд вызвал большой интерес журналистов и зрителей.
Перед началом заключительного концерта Алла Пугачева около пяти минут общалась с представителями прессы. Певица откровенно рассказала о проблемах со здоровьем, признавшись, что после травмы всерьез опасалась, что долго не сможет ходить. Она также упомянула, что переживала панические атаки. Несмотря на это, сейчас артистка чувствует себя значительно лучше и продолжает восстанавливаться.
Полное интервью можно увидеть здесь:
Еще одним заметным событием финального вечера стало появление Потапа и Насти Каменских, которые отныне вновь выступают вместе. За кулисами Настя предстала перед журналистами в эффектном свадебном платье, а затем вместе с Потапом ответила на вопросы прессы. Артисты признались, что воссоединились как дуэт лишь на два-три года, чтобы провести серию гастролей. После этого, по их словам, творческий союз окончательно прекратит существование и каждый снова продолжит свой путь отдельно.
Потап и Настя Каменских отвечают на вопросы:
Заключительный концерт стал достойным финалом трехдневного музыкального праздника. На сцену вышли Лайма Вайкуле, Семен Слепаков, Потап и Настя, Нино Катамадзе, Михал Шпак, Интарс Бусулис, Амината, Янис Стибелис, Нормунд Рутулис, группа Citi Zēni и другие исполнители. Программу сопровождал живой оркестр, а зрители встречали и провожали артистов аплодисментами.
Интервью с Семеном Слепаковым:
Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala в очередной раз подтвердил статус одного из самых ярких музыкальных событий латвийского лета, объединив на сцене известных исполнителей из разных стран и завершившись теплой, праздничной атмосферой.
Второй день Laima Rendezvous Jūrmala 2026
25 июля в концертном зале "Дзинтари" состоялся второй день международного фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026, который традиционно собрал на одной ...
Первый день Laima Rendezvous Jūrmala 2026
24 июля в концертном зале "Дзинтари" прошел первый день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026, который запомнился яркими выступлениями и выходом ...
Алла Пугачева и Максим Галкин на Laima Rendezvous Jūrmala 2026
Алла Пугачева и Максим Галкин посетили все три дня фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026.