Алла Пугачева впервые объяснила, почему появилась на Laima Rendezvous с тростью: "Я боялась, что уже не встану"
На третий день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026 в концертном зале “Дзинтари” вновь появились Алла Пугачева и Максим Галкин. Как и в предыдущие вечера, звездная пара сразу оказалась в центре внимания журналистов и фотографов. На этот раз особенно много вопросов вызвала трость в руках певицы.
Алла Пугачева вышла к прессе в элегантном костюме оливково-золотистого оттенка с мерцающим эффектом. Двубортный жакет с широкими черными лацканами она дополнила широким ремнем с крупной пряжкой и короткой плиссированной юбкой. Завершали образ черный берет с вуалью, черные ботильоны и крупные кольца.
Максим Галкин выбрал классический вечерний наряд - черный смокинг с атласными лацканами, белую рубашку с плиссированной манишкой, черную бабочку и черные туфли с металлическими пряжками.
Во время общения с журналистами Пугачева впервые подробно объяснила, почему появилась на фестивале с тростью. По словам певицы, четыре месяца назад она сломала ногу и повредила тазобедренный сустав. После травмы ей сказали, что восстановление может занять около полугода и все это время она, возможно, не сможет нормально ходить. Именно эта перспектива сильно напугала артистку.
Пугачева призналась, что начала думать, будто следующие шесть месяцев ей придется лежать и она вообще не сможет подняться на ноги. На фоне этих переживаний у нее начались панические атаки. В тот момент певица действительно боялась, что уже никогда не встанет. Однако один человек сказал ей, что многое зависит от внутреннего настроя и от того, как она сама относится к своему восстановлению. После этого Пугачева решила, что не хочет мириться с мыслью о полугоде без движения, и начала настраивать себя на то, что сможет снова ходить.
Сейчас артистка уже передвигается самостоятельно, однако иногда берет с собой трость, чтобы чувствовать себя увереннее и безопаснее. Пугачева также прокомментировала свои появления на фестивале в предыдущие два дня. Она заметила, что на фотографиях и видеозаписях постоянно шла с опущенной головой и смотрела себе под ноги. Певица даже продемонстрировала журналистам, как это выглядело: взяла трость, наклонила голову и показала, что во время ходьбы внимательно следила за каждым шагом. После серьезной травмы она пока старается двигаться осторожно и контролировать дорогу перед собой.
Максим Галкин также развеял слухи о здоровье супруги. Он рассказал, что сообщения о якобы перенесенной Пугачевой операции на сердце не соответствуют действительности. По его словам, певица просто сломала ногу, а трость связана именно с этой травмой. Один из журналистов пошутил, что теперь Пугачева ходит с тростью, как Раймонд Паулс. Артистка спокойно отреагировала на это замечание и ответила - что делать…
Алла Пугачева и Максим Галкин на Laima Rendezvous Jūrmala 2026
Алла Пугачева и Максим Галкин посетили фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026.
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