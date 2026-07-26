Алла Пугачева впервые объяснила, почему появилась на Laima Rendezvous с тростью: "Я боялась, что уже не встану"

Пугачева призналась, что начала думать, будто следующие шесть месяцев ей придется лежать и она вообще не сможет подняться на ноги. На фоне этих переживаний у нее начались панические атаки. В тот момент певица действительно боялась, что уже никогда не встанет. Однако один человек сказал ей, что многое зависит от внутреннего настроя и от того, как она сама относится к своему восстановлению. После этого Пугачева решила, что не хочет мириться с мыслью о полугоде без движения, и начала настраивать себя на то, что сможет снова ходить.