Алла Пугачева впервые объяснила, почему появилась на Laima Rendezvous с тростью: "Я боялась, что уже не встану"
Фото: Otkrito.lv
Алла Пугачева объяснила, почему на фестивале все время смотрела себе под ноги.
Российские звезды

Алла Пугачева впервые объяснила, почему появилась на Laima Rendezvous с тростью: "Я боялась, что уже не встану"

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

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На третий день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026 в концертном зале “Дзинтари” вновь появились Алла Пугачева и Максим Галкин. Как и в предыдущие вечера, звездная пара сразу оказалась в центре внимания журналистов и фотографов. На этот раз особенно много вопросов вызвала трость в руках певицы.

Алла Пугачева вышла к прессе в элегантном костюме оливково-золотистого оттенка с мерцающим эффектом. Двубортный жакет с широкими черными лацканами она дополнила широким ремнем с крупной пряжкой и короткой плиссированной юбкой. Завершали образ черный берет с вуалью, черные ботильоны и крупные кольца.

Максим Галкин выбрал классический вечерний наряд - черный смокинг с атласными лацканами, белую рубашку с плиссированной манишкой, черную бабочку и черные туфли с металлическими пряжками.

Во время общения с журналистами Пугачева впервые подробно объяснила, почему появилась на фестивале с тростью. По словам певицы, четыре месяца назад она сломала ногу и повредила тазобедренный сустав. После травмы ей сказали, что восстановление может занять около полугода и все это время она, возможно, не сможет нормально ходить. Именно эта перспектива сильно напугала артистку.

Пугачева призналась, что начала думать, будто следующие шесть месяцев ей придется лежать и она вообще не сможет подняться на ноги. На фоне этих переживаний у нее начались панические атаки. В тот момент певица действительно боялась, что уже никогда не встанет. Однако один человек сказал ей, что многое зависит от внутреннего настроя и от того, как она сама относится к своему восстановлению. После этого Пугачева решила, что не хочет мириться с мыслью о полугоде без движения, и начала настраивать себя на то, что сможет снова ходить.

Фото: Otkrito.lv
Алла Пугачева впервые рассказала, что произошло с ней четыре месяца назад.
Алла Пугачева впервые рассказала, что произошло с ней четыре месяца назад.

Сейчас артистка уже передвигается самостоятельно, однако иногда берет с собой трость, чтобы чувствовать себя увереннее и безопаснее. Пугачева также прокомментировала свои появления на фестивале в предыдущие два дня. Она заметила, что на фотографиях и видеозаписях постоянно шла с опущенной головой и смотрела себе под ноги. Певица даже продемонстрировала журналистам, как это выглядело: взяла трость, наклонила голову и показала, что во время ходьбы внимательно следила за каждым шагом. После серьезной травмы она пока старается двигаться осторожно и контролировать дорогу перед собой.

Фото: Otkrito.lv
Алла Пугачева объяснила, почему на фестивале все время смотрела себе под ноги.
Алла Пугачева объяснила, почему на фестивале все время смотрела себе под ноги.

Максим Галкин также развеял слухи о здоровье супруги. Он рассказал, что сообщения о якобы перенесенной Пугачевой операции на сердце не соответствуют действительности. По его словам, певица просто сломала ногу, а трость связана именно с этой травмой. Один из журналистов пошутил, что теперь Пугачева ходит с тростью, как Раймонд Паулс. Артистка спокойно отреагировала на это замечание и ответила - что делать…

Алла Пугачева и Максим Галкин на Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Алла Пугачева и Максим Галкин на Laima Rendezvous Jūrmala 2026

Алла Пугачева и Максим Галкин посетили фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Второй день Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Второй день Laima Rendezvous Jūrmala 2026

25 июля в концертном зале "Дзинтари" состоялся второй день международного фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026, который традиционно собрал на одной ...

Первый день Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Первый день Laima Rendezvous Jūrmala 2026

24 июля в концертном зале "Дзинтари" прошел первый день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026, который запомнился яркими выступлениями и выходом ...

Темы

Laima Rendezvous JūrmalaLaimaДзинтариРаймонд ПаулсМаксим ГалкинАлла ПугачеваПугачева и Галкин в Юрмале

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