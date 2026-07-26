Disney напугал поклонников фото 90-летней Джули Эндрюс: многие решили, что актриса умерла

Disney+ опубликовал портрет Джули Эндрюс и сообщил, что в 2027 году на платформе выйдет документальный фильм, посвященный жизни и творчеству актрисы. В картину войдут ранее не публиковавшиеся архивные материалы и новые интервью, а режиссером проекта стал Р. Дж. Катлер, известный по документальным фильмам о Марте Стюарт и Билли Айлиш. Однако оформление публикации оказалось настолько похожим на траурный пост, что тысячи пользователей в первые секунды решили, будто Disney сообщает о смерти знаменитости.