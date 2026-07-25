Пугачева и Галкин в новых образах появились на втором дне Laima Rendezvous: пару встречали овациями
Второй вечер фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026 не обошелся без самых ожидаемых гостей. В субботу в концертный зал “Дзинтари” прибыли Алла Пугачева и Максим Галкин. Еще до начала концерта их появление вызвало настоящий ажиотаж: звездную пару окружили журналисты, фотографы и поклонники, а в самом зале зрители встретили их продолжительными аплодисментами.
Для выхода Алла Пугачева выбрала эффектный полностью черный образ. Певица появилась в свободной кожаной блузе, узкой юбке, массивном сверкающем колье и крупных солнцезащитных очках. Образ дополнили крупные украшения и объемная укладка с локонами.
Максим Галкин предпочел классическую элегантность. Он вышел на красную дорожку в двубортном костюме серо-коричневого оттенка, который сочетал с темной рубашкой с узором. Пара держалась за руки и охотно позировала фотографам, а Галкин несколько раз приветствовал собравшихся жестами.
У входа в концертный зал супругов тепло встречали зрители, многие старались сфотографировать знаменитостей или поприветствовать их лично. После короткого общения с прессой Алла Пугачева и Максим Галкин направились в зал, где публика вновь встретила их аплодисментами.
Появление звездной пары стало одним из самых обсуждаемых моментов второго дня фестиваля. Уже не первый год Алла Пугачева остается одной из самых заметных гостей Laima Rendezvous, поддерживая свою давнюю подругу Лайму Вайкуле.
Алла Пугачева и Максим Галкин на Laima Rendezvous Jūrmala 2026
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