Пугачева и Галкин в новых образах появились на втором дне Laima Rendezvous: пару встречали овациями

Максим Галкин предпочел классическую элегантность. Он вышел на красную дорожку в двубортном костюме серо-коричневого оттенка, который сочетал с темной рубашкой с узором. Пара держалась за руки и охотно позировала фотографам, а Галкин несколько раз приветствовал собравшихся жестами.