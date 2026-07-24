Алла Пугачева и Максим Галкин появились на открытии фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala. ФОТО, ВИДЕО
Сегодня, 24 июля, в концертном зале "Дзинтари" стартовал международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. Уже в первый вечер одним из самых обсуждаемых событий стало появление на красной дорожке Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
Супруги прибыли на открытие фестиваля вместе и с удовольствием позировали фотографам. Алла Пугачева выбрала светлый летний образ с белым беретом и широкими брюками, а Максим Галкин появился в светлом полосатом пиджаке и белых брюках.
Появление Пугачевой на фестивале Лаймы Вайкуле уже стало своеобразной традицией. Несмотря на то, что певица давно не дает сольных концертов, она регулярно приезжает в Юрмалу летом и поддерживает свою близкую подругу Лайму Вайкуле, посещая фестиваль в качестве почетной гостьи.
Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala проходит с 24 по 26 июля и традиционно собирает артистов из разных стран. На сцене концертного зала "Дзинтари" в течение трех дней выступят десятки исполнителей, а сам фестиваль считается одним из главных музыкальных событий латвийского лета.
Ранее стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин вновь проводят лето в Юрмале, где семья отдыхает практически каждый год. В последние недели супругов неоднократно замечали на прогулках по курорту.