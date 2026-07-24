Алла Пугачева и Максим Галкин появились на открытии фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala. ФОТО, ВИДЕО

Появление Пугачевой на фестивале Лаймы Вайкуле уже стало своеобразной традицией. Несмотря на то, что певица давно не дает сольных концертов, она регулярно приезжает в Юрмалу летом и поддерживает свою близкую подругу Лайму Вайкуле, посещая фестиваль в качестве почетной гостьи.