Фильм "Уля" принес Карлису Арнольду Авотсу первую международную кинонаграду

Латвийский актер Карлис Арнольд Авотс стал лауреатом Международного кинофестиваля в Иерусалиме, получив награду за лучшую мужскую роль в фильме режиссера Виестурса Кайришса "Уля". Это первая международная награда как для самого актера за эту работу, так и для фильма, который после мировой премьеры на 79-м Каннском кинофестивале продолжает участие в крупнейших мировых киносмотрах.