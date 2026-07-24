Фильм "Уля" принес Карлису Арнольду Авотсу первую международную кинонаграду
Латвийский актер Карлис Арнольд Авотс добился международного признания. За главную роль в фильме "Уля" он получил приз лучшему актеру на престижном Международном кинофестивале в Иерусалиме.
Латвийский актер Карлис Арнольд Авотс стал лауреатом Международного кинофестиваля в Иерусалиме, получив награду за лучшую мужскую роль в фильме режиссера Виестурса Кайришса "Уля". Это первая международная награда как для самого актера за эту работу, так и для фильма, который после мировой премьеры на 79-м Каннском кинофестивале продолжает участие в крупнейших мировых киносмотрах.
Жюри фестиваля отметило Авотса "за выдающееся воплощение образа через движение и взгляд, за смелость быть серьезным и спокойным, а также за выразительную красоту языка тела и мимики".
Международный кинофестиваль в Иерусалиме считается одним из главных кинособытий Израиля и Ближнего Востока. В этом году он проходил с 9 по 19 июля, собрав кинематографистов и зрителей со всего мира. Ежегодно в его программе показывают более 200 фильмов.
Премьера фильма "Уля" в Каннах
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Картина "Уля" впервые была представлена мировой публике в программе "Особый взгляд" (Un Certain Regard) Каннского кинофестиваля. В кинотеатрах Латвии фильм выйдет 16 сентября.
"Уля" - совместный проект Латвии, Эстонии, Польши и Литвы. Карлис Арнолдс Авотс выступил не только исполнителем главной роли, но и одним из авторов сценария, а также соавтором идеи фильма, участвуя в создании проекта с самого начала.