"Петь в его присутствии нужно очень осторожно!" Кардиолог Эрглис рассказал о встречах с Раймондом Паулсом

"Моя молодость была связана с богемой и кругом общения моих родителей. Я очень хорошо знал маму Элины - выдающегося педагога по вокалу Аниту Гаранчу, которая воспитала многих латвийских актеров и певцов. На самом деле мама Элины дружила с моей мамой - врачом физиотерапии Асей Эглите, а также с пианисткой Интой Виллерушей. Потом Элина стала мировой оперной звездой, но я знаю ее с детства. Она также дружила с одной из дочерей Инты Виллеруши - Лаурой. Так что наша дружба началась очень давно - еще в детстве и продолжилась в подростковом возрасте", - рассказал Эрглис.