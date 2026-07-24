"Петь в его присутствии нужно очень осторожно!" Кардиолог Эрглис рассказал о встречах с Раймондом Паулсом
За последний месяц маэстро Раймонд Паулс не только принимал гостей у себя дома, устроив музыкальный вечер, но и побывал в гостях у всемирно известной оперной звезды Элины Гаранчи.
Президент Латвийской ассоциации ресторанов Янис Ензис поделился в социальных сетях селфи, сделанным кардиологом Андреем Эрглисом. На снимке запечатлены гости, собравшиеся в саду рижского дома всемирно известной оперной дивы Элины Гаранчи. В беседе с журналом "Kas Jauns" кардиолог отметил, что публикация фотографии в социальных сетях не была с ним согласована, однако рассказал, что дружит с семьей Элины Гаранчи с самого детства.
"Моя молодость была связана с богемой и кругом общения моих родителей. Я очень хорошо знал маму Элины - выдающегося педагога по вокалу Аниту Гаранчу, которая воспитала многих латвийских актеров и певцов. На самом деле мама Элины дружила с моей мамой - врачом физиотерапии Асей Эглите, а также с пианисткой Интой Виллерушей. Потом Элина стала мировой оперной звездой, но я знаю ее с детства. Она также дружила с одной из дочерей Инты Виллеруши - Лаурой. Так что наша дружба началась очень давно - еще в детстве и продолжилась в подростковом возрасте", - рассказал Эрглис.
В этой компании комфортно чувствует себя и Раймонд Паулс, который является не только пациентом Андрея Эрглиса, но и за долгие годы стал его близким другом.
"Все знают Маэстро как выдающегося композитора, но он еще и феноменальный пианист со своей уникальной манерой игры. А то, о чем обычно говорит Маэстро, - просто потрясающе. Чаще всего он рассказывает о джазе, о том, как начинал и кого слушал. Благодаря этому он был хорошо знаком и с пианисткой Интой Виллерушей", - рассказал врач.
По словам Эрглиса, Раймонд Паулс дружил и с Анитой Гаранчей, а теперь его связывают теплые отношения с ее дочерью Элиной.
На вопрос, умеет ли сам кардиолог петь, вращаясь в столь музыкальной компании, Эрглис рассмеялся и признался, что в детстве занимался пением у знаменитой "крестной Лиените" - Лиене Лусе, ведущей легендарной детской телепередачи "В гостях у крестной Лиените".
"Но я был не слишком дисциплинированным и довольно быстро перестал петь. На телевидение к Лиените я так и не попал именно из-за дисциплины, и тогда очень этому завидовал", - вспоминает врач, добавляя, что сейчас поет только дома.
Во время операций Эрглис позволяет своим пациентам самим выбирать музыку, которая звучит в операционной. "Этому я научился в Стэнфорде еще в 1993 году. Пациенты, которым проводят инвазивные операции без общего наркоза, могут сами выбрать музыку, которую хотят слушать во время процедуры", - рассказал он.
Недавно Эрглис также побывал в гостях у Раймонда Паулса, где в кругу друзей состоялся музыкальный вечер. Композитор Раймонд Тигулс с юмором назвал собравшихся "Рижским мужским вокальным ансамблем Genoveva 2026".
"Рядом с Маэстро всегда найдется место шуткам. Но петь в его присутствии нужно очень осторожно. Время от времени мы собираемся у него на такие музыкальные вечера. Самое удивительное происходит тогда, когда у Маэстро хорошее настроение - он садится за рояль и играет фрагменты своих новых произведений. Для нас это настоящее счастье", - признался Эрглис.
Говоря о Раймонде Паулсе, врач назвал его уникальным человеком. "У него невероятная сила духа. И он постоянно работает. Конечно, иногда он чувствует себя не лучшим образом, что совершенно естественно. Но о нем прекрасно заботятся дочь, внучки и друзья. Я тоже стараюсь присматривать за Маэстро. Хотя он шутит, что я его "добил" своими лекарствами, но это, конечно, не так", - сказал Андрей Эрглис.