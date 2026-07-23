Лайма Вайкуле в случае войны "взяла бы автомат и умерла как герой"

Говоря о собственной судьбе, Вайкуле подчеркнула, что не считает свою жизнь более ценной, чем она уже была. "Что со мной будет? Что может быть лучше, чем то, что у меня уже было? Я бы с удовольствием взяла автомат и умерла как герой", - заявила артистка. Она также добавила, что не хотела бы оказаться человеком, которого после этого кому-то пришлось бы выносить на себе.