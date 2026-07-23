Лайма Вайкуле в случае войны "взяла бы автомат и умерла как герой"
Певица Лайма Вайкуле эмоционально ответила на вопрос о том, что сделала бы в случае войны. Артистка призналась, что не стала бы убегать и предпочла бы остаться, если бы могла быть полезной.
В интервью программе "No otras puses" на TVNET латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, как, по ее мнению, поступила бы в случае войны.
Артистка призналась, что не стала бы покидать страну, если бы могла принести пользу. "Осталась бы я или убежала? Если бы мне дали автомат, я бы осталась. Мне нужно понимать, что от меня есть какая-то польза. Я бы с удовольствием осталась - мне уже некуда бежать, свою жизнь я уже прожила", - сказала Вайкуле.
По словам певицы, она не испытывает такого страха за себя, как многие другие люди. "Лучшие годы у меня уже были. У меня нет такого страха. Конечно, как и у всех, я боюсь за животных, я боюсь за детей - вот за них мне действительно страшно", - отметила она.
Говоря о собственной судьбе, Вайкуле подчеркнула, что не считает свою жизнь более ценной, чем она уже была. "Что со мной будет? Что может быть лучше, чем то, что у меня уже было? Я бы с удовольствием взяла автомат и умерла как герой", - заявила артистка. Она также добавила, что не хотела бы оказаться человеком, которого после этого кому-то пришлось бы выносить на себе.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что уже в пятницу в Юрмале стартует одно из самых долгожданных музыкальных событий лета - организованный Лаймой Вайкуле фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026. Пока сцена готовится к большим музыкальным вечерам, на репетиции встретились многие отечественные знаменитости.