Репетиция Laima Rendezvous Jūrmala 2026 в доме у Лаймы Вайкуле
В Юрмале, в доме, где живет Лайма Вайкуле, состоялась репетиция фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026.
ФОТО: Амината, Маркус Рива и другие латвийские артисты собрались на репетиции фестиваля Лаймы Вайкуле
Уже в пятницу в Юрмале стартует одно из самых долгожданных музыкальных событий лета - фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026. Пока сцена готовится к большим музыкальным вечерам, уже сегодня на репетиции встретились многие отечественные знаменитости.
Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026 пройдет с 24 по 26 июля в концертном зале "Дзинтари" и соберет на сцене самые яркие имена латвийской музыки. На сцену выйдут как признанные мастера латвийской эстрады, так и яркие представители нового поколения, формирующие звучание современной музыки Латвии.
Каждый из трех вечеров фестиваля предложит публике свою программу и уникальный состав латвийских артистов. Музыкальными послами и ведущими всех трех дней фестиваля станут главные джентльмены латвийской эстрады - Янис Стибелис и Нормундс Рутулис. Они не только порадуют зрителей неожиданными дуэтами с коллегами по сцене, но и придадут каждому вечеру особый шарм, тонкий юмор и безупречное мастерство конферансье.
На фестивале также выступят такие популярные артисты, как Интарс Бусулис, Амината и группа Citi Zēni. Интарс Бусулис - один из самых узнаваемых латвийских певцов, чьи выступления отличаются выразительным вокалом, энергичным присутствием на сцене и тесной связью с публикой. Амината, финалистка Евровидения 2015 года, представит на фестивале специальную программу, в которой прозвучат как любимые слушателями песни, так и композиции из ее нового альбома Liela meitene. В свою очередь группа Citi Zēni, получившая широкую известность после участия в Евровидении 2022 года с песней Eat Your Salad, предложит посетителям фестиваля свое энергичное звучание в стиле поп, фанк, неосоул и рэп. А 26 июля, на традиционном гала-концерте, выступит представительница Латвии на Евровидении этого года Atvara.