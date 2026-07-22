В Юрмале, в доме, где живет Лайма Вайкуле, состоялась репетиция фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Репетиция Laima Rendezvous Jūrmala 2026 в доме у Лаймы Вайкуле

В Юрмале, в доме, где живет Лайма Вайкуле, состоялась репетиция фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Латвийские звезды

ФОТО: Амината, Маркус Рива и другие латвийские артисты собрались на репетиции фестиваля Лаймы Вайкуле

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

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Уже в пятницу в Юрмале стартует одно из самых долгожданных музыкальных событий лета - фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026. Пока сцена готовится к большим музыкальным вечерам, уже сегодня на репетиции встретились многие отечественные знаменитости.

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026 пройдет с 24 по 26 июля в концертном зале "Дзинтари" и соберет на сцене самые яркие имена латвийской музыки. На сцену выйдут как признанные мастера латвийской эстрады, так и яркие представители нового поколения, формирующие звучание современной музыки Латвии.

Каждый из трех вечеров фестиваля предложит публике свою программу и уникальный состав латвийских артистов. Музыкальными послами и ведущими всех трех дней фестиваля станут главные джентльмены латвийской эстрады - Янис Стибелис и Нормундс Рутулис. Они не только порадуют зрителей неожиданными дуэтами с коллегами по сцене, но и придадут каждому вечеру особый шарм, тонкий юмор и безупречное мастерство конферансье.

Фото: Мартиньш Зидерс
Амината, финалистка Евровидения 2015 года, представит на фестивале свою специальную программу.
Амината, финалистка Евровидения 2015 года, представит на фестивале свою специальную программу.

На фестивале также выступят такие популярные артисты, как Интарс Бусулис, Амината и группа Citi Zēni. Интарс Бусулис - один из самых узнаваемых латвийских певцов, чьи выступления отличаются выразительным вокалом, энергичным присутствием на сцене и тесной связью с публикой. Амината, финалистка Евровидения 2015 года, представит на фестивале специальную программу, в которой прозвучат как любимые слушателями песни, так и композиции из ее нового альбома Liela meitene. В свою очередь группа Citi Zēni, получившая широкую известность после участия в Евровидении 2022 года с песней Eat Your Salad, предложит посетителям фестиваля свое энергичное звучание в стиле поп, фанк, неосоул и рэп. А 26 июля, на традиционном гала-концерте, выступит представительница Латвии на Евровидении этого года Atvara. 

Фото: Мартиньш Зидерс
Дом в Юрмале, где живет Лайма Вайкуле
Дом в Юрмале, где живет Лайма Вайкуле

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