ФОТО: Амината, Маркус Рива и другие латвийские артисты собрались на репетиции фестиваля Лаймы Вайкуле

На фестивале также выступят такие популярные артисты, как Интарс Бусулис, Амината и группа Citi Zēni. Интарс Бусулис - один из самых узнаваемых латвийских певцов, чьи выступления отличаются выразительным вокалом, энергичным присутствием на сцене и тесной связью с публикой. Амината, финалистка Евровидения 2015 года, представит на фестивале специальную программу, в которой прозвучат как любимые слушателями песни, так и композиции из ее нового альбома Liela meitene. В свою очередь группа Citi Zēni, получившая широкую известность после участия в Евровидении 2022 года с песней Eat Your Salad, предложит посетителям фестиваля свое энергичное звучание в стиле поп, фанк, неосоул и рэп. А 26 июля, на традиционном гала-концерте, выступит представительница Латвии на Евровидении этого года Atvara.